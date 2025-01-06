https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/saglik-ocaklari-bugun-acik-mi-aile-hekimleri-6-ocakta-calisiyor-mu-1092378939.html

Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri 6 Ocak'ta çalışıyor mu?

Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri 6 Ocak'ta çalışıyor mu?

Sputnik Türkiye

Aile hekimleri, Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için üçüncü kez iş bırakacak. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T09:34+0300

2025-01-06T09:34+0300

2025-01-06T09:34+0300

sağlik

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aile hekimliği

aile hekimliği

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Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakacak. 5 gün sürecek olan iş bırakma eylemi 81 ili kapsıyor. Peki, sağlık ocakları ne zaman açılacak?Aile hekimleri grev tarihleriAile hekimleri, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini göstermek amacıyla 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.Sağlık ocağı bugün açık mı?Sağlık ocakları bugün kapalı.Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.Aile hekimleri kaç kez greve gitti?Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemine katılacak. Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım ve 2-6 Aralık tarihlerinde benzer eylemler düzenlemişti.Aile hekimleri ne istiyor?Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" aile hekimlerinin tepkisini çekti. Performansa dayalı olarak hazırlanan düzenlemenin, iş yükünü artırdığı ve hak kayıplarına neden olduğu belirtiliyor. TTB bu duruma karşı meslek onurunu korumak ve daha iyi çalışma şartları talep etmek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/hekimsen-duyurdu-aile-hekimleri-ve-dis-hekimleri-6-7-8-ocakta-grev-yapacak-1092336940.html

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