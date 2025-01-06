https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/saglik-ocaklari-bugun-acik-mi-aile-hekimleri-6-ocakta-calisiyor-mu-1092378939.html
Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri 6 Ocak'ta çalışıyor mu?
Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri 6 Ocak'ta çalışıyor mu?
Sputnik Türkiye
Aile hekimleri, Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için üçüncü kez iş bırakacak. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T09:34+0300
2025-01-06T09:34+0300
2025-01-06T09:34+0300
sağlik
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Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakacak. 5 gün sürecek olan iş bırakma eylemi 81 ili kapsıyor. Peki, sağlık ocakları ne zaman açılacak?Aile hekimleri grev tarihleriAile hekimleri, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini göstermek amacıyla 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.Sağlık ocağı bugün açık mı?Sağlık ocakları bugün kapalı.Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.Aile hekimleri kaç kez greve gitti?Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemine katılacak. Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım ve 2-6 Aralık tarihlerinde benzer eylemler düzenlemişti.Aile hekimleri ne istiyor?Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" aile hekimlerinin tepkisini çekti. Performansa dayalı olarak hazırlanan düzenlemenin, iş yükünü artırdığı ve hak kayıplarına neden olduğu belirtiliyor. TTB bu duruma karşı meslek onurunu korumak ve daha iyi çalışma şartları talep etmek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/hekimsen-duyurdu-aile-hekimleri-ve-dis-hekimleri-6-7-8-ocakta-grev-yapacak-1092336940.html
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sağlık ocakları grevi, aile hekimleri grevi, sağlık çalışanları grevi, aile sağlığı merkezi grevi, sağlıkta grev haberleri, sağlık sektörü grev, aile hekimliği grevleri, sağlık sistemi sorunları, aile hekimi eylemleri, sağlık grevi detayları, aile hekimi sorunları, sağlık çalışanları hakları, grevdeki sağlık ocakları, aile sağlığı grevi, sağlık politikaları grev, aile hekimleri neden grev yapıyor, 6 0cak sağlık ocağı açık mı, 6 ocak aile hekimi açık mı, aile hekimleri bugün grevde mi, bugün sağlık ocağı açık mı, 6 ocak sağlık ocakları kapalı mı?, sağlık ocakları doktorları grevde mi?, bugün(6 ocak) sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?
Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri 6 Ocak'ta çalışıyor mu?
Aile hekimleri, Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için üçüncü kez iş bırakacak. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek?
Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakacak. 5 gün sürecek olan iş bırakma eylemi 81 ili kapsıyor. Peki, sağlık ocakları ne zaman açılacak?
Aile hekimleri grev tarihleri
Aile hekimleri, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini göstermek amacıyla 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.
Sağlık ocağı bugün açık mı?
Sağlık ocakları bugün kapalı.
Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.
Aile hekimleri kaç kez greve gitti?
Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemine katılacak.
Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım ve 2-6 Aralık tarihlerinde benzer eylemler düzenlemişti.
Aile hekimleri ne istiyor?
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" aile hekimlerinin tepkisini çekti.
Performansa dayalı olarak hazırlanan düzenlemenin, iş yükünü artırdığı ve hak kayıplarına neden olduğu belirtiliyor.
TTB bu duruma karşı meslek onurunu korumak ve daha iyi çalışma şartları talep etmek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.