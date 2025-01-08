https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/saglik-bakani-memisoglu-acil-saglik-hizmetlerinde-yeni-bir-donemi-baslatiyoruz-1092472269.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz

Sputnik Türkiye

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Memişoğlu, acil sağlık hizmetlerinde yeni... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T22:15+0300

2025-01-08T22:15+0300

2025-01-08T22:19+0300

türkiye

kemal memişoğlu

ambulans

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

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Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni sistemde dijital temelli ve yapay zeka destekli mekanizmalar ambulansların hastaya ulaşımında ve denetimlerde kullanılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni uygulamaya yönelik sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı ve yapay zeka destekli denetim mekanizmalarını devreye aldıklarını ifade etti.Memişoğlu canlı trafik verileriyle çalışan sistem sayesinde en yakın ve en uygun ambulans ekibinin, bilişim destekli bir sistem tarafından atanacağını açıkladı.Sağlık Bakanı, Ambulans hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlara yönelik denetim zorunluluğuyla ilgili de bilgi verdi ve şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

kemal memişoğlu, ambulans, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı