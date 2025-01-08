https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/saglik-bakani-memisoglu-acil-saglik-hizmetlerinde-yeni-bir-donemi-baslatiyoruz-1092472269.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz
Sputnik Türkiye
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Memişoğlu, acil sağlık hizmetlerinde yeni... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025-01-08T22:15+0300
2025-01-08T22:19+0300
türkiye
kemal memişoğlu
ambulans
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
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Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni sistemde dijital temelli ve yapay zeka destekli mekanizmalar ambulansların hastaya ulaşımında ve denetimlerde kullanılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni uygulamaya yönelik sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı ve yapay zeka destekli denetim mekanizmalarını devreye aldıklarını ifade etti.Memişoğlu canlı trafik verileriyle çalışan sistem sayesinde en yakın ve en uygun ambulans ekibinin, bilişim destekli bir sistem tarafından atanacağını açıkladı.Sağlık Bakanı, Ambulans hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlara yönelik denetim zorunluluğuyla ilgili de bilgi verdi ve şunları kaydetti:
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kemal memişoğlu, ambulans, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu, ambulans, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz
22:15 08.01.2025 (güncellendi: 22:19 08.01.2025)
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Memişoğlu, acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin başladığını belirtti. Bakan, ambulanslara entegre edilecek mobil cihazlarla hastalara en yakın ve uygun sağlık tesisinin dijital sistem üzerinden sağlanacağını açıkladı.
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni sistemde dijital temelli ve yapay zeka destekli mekanizmalar ambulansların hastaya ulaşımında ve denetimlerde kullanılacak.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni uygulamaya yönelik sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı ve yapay zeka destekli denetim mekanizmalarını devreye aldıklarını ifade etti.
Memişoğlu canlı trafik verileriyle çalışan sistem sayesinde en yakın ve en uygun ambulans ekibinin, bilişim destekli bir sistem tarafından atanacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı, Ambulans hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlara yönelik denetim zorunluluğuyla ilgili de bilgi verdi ve şunları kaydetti:
"Ambulans yönetmeliğimizi güncelleyerek acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz. Tüm ambulanslara entegre edeceğimiz mobil cihazlarla hastaların en yakın ve uygun sağlık tesisine sevki dijital sistemler üzerinden sağlanacak. Tüm ambulansları IP kamera sistemiyle anlık olarak takip edeceğiz. Özel ambulans hizmetlerinin açılma ve işletme usullerini düzenleyerek daha güçlü ve kurumsal bir yapı oluşturuyoruz. Ambulans hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlara yılda en az üç kez denetim yapılmasını zorunlu hale getiriyoruz."