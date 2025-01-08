https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesindeki-kaybi-50-bini-gecti-1092457875.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki kaybı 50 bini geçti

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki kaybı 50 bini geçti

Sputnik Türkiye

Rus ordusu, Ukraynalı silahlı oluşumların saldırılarına devam ettiği Kursk Bölgesi'ndeki operasyonuna devam ediyor. Kiev rejiminin bu bölgede verdiği kayıp 50... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T14:37+0300

2025-01-08T14:37+0300

2025-01-08T14:34+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı güçlerle yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 290'ün üzerinde düşman askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirerek Kiev'e bağlı güçlerin, sızma girişiminin başladığı tarihten bu yana 50 bin 120’den fazla asker kaybettiğini vurguladı.Kursk Bölgesi'nde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktaran bakanlık, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri ve füze birliklerinin de Kursk Bölgesi’nin yanı sıra, Ukrayna’nın Sumi Bölgesi'ndeki düşman gruplara büyük darbe vurduğunun altını çizdi.Son 24 saatte 290'dan fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken bir tank ve 5 zırhlı araç imha edildi.Sızma girişiminin gerçekleştirildiği 6 Ağustos 2024'ten bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kaybın 50 bin 120'nin üzerine çıktığını vurgulayan Bakanlık, geride kalan süreçte 294 tank ve 1892 zırhlı savaş aracının imha edildiğini kaydetti.Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos 2024 tarihinde Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/ukraynada-iha-uretim-yerleri-vuruldu-kurahovoda-18-dusman-askeri-esir-alindi-1092453927.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kursk, ukrayna, ukrayna ordusu, terörle mücadele