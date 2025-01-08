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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/puskov-trump-ingiltere-basbakani-starmeri-dusurmek-istiyor-1092447584.html
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'i düşürmek istiyor
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'i düşürmek istiyor
Sputnik Türkiye
Trump'ın kabinesinde yer alan Musk ile İngiltere Başbakanı Starmer arasındaki gerilim giderek tırmanırken Rus senatör Puşkov, müstakbel başkanın amacının... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T10:45+0300
2025-01-08T10:45+0300
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abd
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çocuk istismarı
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Rusya Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e yönelik salvolarına engel olmayan müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra'da başka bir partnerle çalışmak istediğini ortaya koyduğunu söyledi.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın Musk tarafından Starmer'e düzenlenen 'saldırıları' desteklediğini belirten Puşkov, "Starmer'in kalan itibarı, Musk-Farage tandeminin bombardımanlarıyla yok olacak. Bu gerçek artık saklanamaz. Nitekim Trump, Musk'ı durdurmuyor, demek ki destekliyor" ifadelerini kullandı.Puşkov, Trump'ın Musk'a İngiliz yönetimi üzerinde baskı kurma izni vermemesinin arkasında müstakbel başkanın Londra'da başka bir ismi görmek istemesinin yattığını vurguladı.Rus senatör, "Londra'daki 'korku' iki taraflı. Sadece Musk, Starmer'e saldırılar düzenlemekle kalmıyor, artık Trump'ın da Starmer'le çalışmak istediği aşikar. Trump'ın İngiltere'de başka bir partnere ihtiyacı var" diye vurguladı.Elon Musk, Starmer'ı İngiltere Başsavcısı olarak görev yaptığı 2008-2013 yıllarında çocuk istismar çetelerini yargılamamakla suçlamıştı.Başbakan Keir Starmer de, Musk’ın çocuk istismarıyla ilgili yanlış bilgiler yayarak İngiliz siyasetini etkileme çabalarını kınamıştı. Starmer, bu tür müdahalelerin kabul edilemez olduğunu ve İngiltere’nin iç işlerine karışılmaması gerektiğini vurgulamıştı.Buna karşılık Musk, İngiltere Başbakanı'nın geçmişte 'Trump'a' ırkçı dediğini ve İngiliz hükümetinin onu durdurmak için her şeyi yapması gerektiğini söylediği videoyu paylaşmıştı. İngiltere'nin ABD seçimlerinde Trump'tan yana olmadığı biliniyordu.Musk, son dönemde sadece İngiltere Başbakanı Starmer'ı değil diğer bazı Avrupalı siyasetçileri de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/irak-basbakani-sudani-resmi-ziyaret-kapsaminda-irana-gitti--1092445062.html
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elon musk, londra, abd, musk, keir starmer, donald trump, ingiltere, çocuk istismarı
elon musk, londra, abd, musk, keir starmer, donald trump, ingiltere, çocuk istismarı

Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'i düşürmek istiyor

10:45 08.01.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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Trump'ın kabinesinde yer alan Musk ile İngiltere Başbakanı Starmer arasındaki gerilim giderek tırmanırken Rus senatör Puşkov, müstakbel başkanın amacının Londra'da iktidar değişikliği olduğunu belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e yönelik salvolarına engel olmayan müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra'da başka bir partnerle çalışmak istediğini ortaya koyduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın Musk tarafından Starmer'e düzenlenen 'saldırıları' desteklediğini belirten Puşkov, "Starmer'in kalan itibarı, Musk-Farage tandeminin bombardımanlarıyla yok olacak. Bu gerçek artık saklanamaz. Nitekim Trump, Musk'ı durdurmuyor, demek ki destekliyor" ifadelerini kullandı.

Puşkov, Trump'ın Musk'a İngiliz yönetimi üzerinde baskı kurma izni vermemesinin arkasında müstakbel başkanın Londra'da başka bir ismi görmek istemesinin yattığını vurguladı.

Rus senatör, "Londra'daki 'korku' iki taraflı. Sadece Musk, Starmer'e saldırılar düzenlemekle kalmıyor, artık Trump'ın da Starmer'le çalışmak istediği aşikar. Trump'ın İngiltere'de başka bir partnere ihtiyacı var" diye vurguladı.

Elon Musk, Starmer'ı İngiltere Başsavcısı olarak görev yaptığı 2008-2013 yıllarında çocuk istismar çetelerini yargılamamakla suçlamıştı.

Başbakan Keir Starmer de, Musk’ın çocuk istismarıyla ilgili yanlış bilgiler yayarak İngiliz siyasetini etkileme çabalarını kınamıştı. Starmer, bu tür müdahalelerin kabul edilemez olduğunu ve İngiltere’nin iç işlerine karışılmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Buna karşılık Musk, İngiltere Başbakanı'nın geçmişte 'Trump'a' ırkçı dediğini ve İngiliz hükümetinin onu durdurmak için her şeyi yapması gerektiğini söylediği videoyu paylaşmıştı. İngiltere'nin ABD seçimlerinde Trump'tan yana olmadığı biliniyordu.

Musk, son dönemde sadece İngiltere Başbakanı Starmer'ı değil diğer bazı Avrupalı siyasetçileri de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
Irak Başbakanı Sudani, resmi ziyaret kapsamında İran'a gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
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