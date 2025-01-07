https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/resmi-gazetede-yayinlandi-dogalgaz-bedelinde-yuzde-77yi-bulan-dev-zam-yururluge-girdi-1092411272.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Doğalgaz bedelinde yüzde 77’yi bulan dev zam yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayınlandı: Doğalgaz bedelinde yüzde 77’yi bulan dev zam yürürlüğe girdi

Sputnik Türkiye

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararıyla doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda zam... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T08:14+0300

2025-01-07T08:14+0300

2025-01-07T08:14+0300

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

ekonomi

doğal gaz

zam

resmi gazete

doğalgaz

fatura

hizmet

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine ilişkin yeni zam oranlarını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 2025 yılında uygulanacak yeni tarifeler yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda artırıldı. Bu artış, abonelik ve güvence bedelleri başta olmak üzere tüm hizmetlerde etkili olacak.Yeni zamlı tarife detaylarıEPDK’nın açıkladığı 2025 yılı doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerinin zamlı tarifeleri şu şekilde:Sayaç tiplerine göre tesisat bedelleriDoğal gaz sayaçlarının tiplerine göre iç tesisat işlem bedelleri de zamlandı:Bilgilendirilme yapılacakYeni tarifeler, doğal gaz dağıtım şirketlerinin resmi internet sitelerinde sürekli erişilebilir şekilde yayımlanacak. Aboneler, fiyatlara internet üzerinden kolayca ulaşabilecek ve güncel bilgilere erişim sağlayabilecek.Zamlı tarife nereleri etkileyecek?2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeler, doğal gaz bağlantısı, güvence bedelleri ve sayaç işlemlerinden etkilenecek tüm kullanıcıları kapsıyor. Özellikle abonelik ve tesisat işlemleri için fiyatların ciddi oranda artması, kişiler üzerinde mali yük oluşturabilir.

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