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Resmi Gazete'de yayınlandı: Doğalgaz bedelinde yüzde 77’yi bulan dev zam yürürlüğe girdi
Resmi Gazete'de yayınlandı: Doğalgaz bedelinde yüzde 77’yi bulan dev zam yürürlüğe girdi
Sputnik Türkiye
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararıyla doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda zam... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T08:14+0300
2025-01-07T08:14+0300
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
ekonomi
doğal gaz
zam
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine ilişkin yeni zam oranlarını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 2025 yılında uygulanacak yeni tarifeler yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda artırıldı. Bu artış, abonelik ve güvence bedelleri başta olmak üzere tüm hizmetlerde etkili olacak.Yeni zamlı tarife detaylarıEPDK’nın açıkladığı 2025 yılı doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerinin zamlı tarifeleri şu şekilde:Sayaç tiplerine göre tesisat bedelleriDoğal gaz sayaçlarının tiplerine göre iç tesisat işlem bedelleri de zamlandı:Bilgilendirilme yapılacakYeni tarifeler, doğal gaz dağıtım şirketlerinin resmi internet sitelerinde sürekli erişilebilir şekilde yayımlanacak. Aboneler, fiyatlara internet üzerinden kolayca ulaşabilecek ve güncel bilgilere erişim sağlayabilecek.Zamlı tarife nereleri etkileyecek?2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeler, doğal gaz bağlantısı, güvence bedelleri ve sayaç işlemlerinden etkilenecek tüm kullanıcıları kapsıyor. Özellikle abonelik ve tesisat işlemleri için fiyatların ciddi oranda artması, kişiler üzerinde mali yük oluşturabilir.
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doğal gaz zam 2025, epdk doğal gaz zammı, doğal gaz bağlantı bedeli 2025, doğal gaz güvence bedeli 2025, doğal gaz yeni tarifeler, epdk zam oranları, 2025 doğal gaz fiyatları, doğal gaz sayaç değişim bedeli, doğal gaz servis kutusu bedeli, resmi gazete doğal gaz tarifesi, doğal gaz tesisat bedeli, doğal gaz zam oranları, epdk kararları 2025, doğal gaz abone bağlantı ücreti, doğal gaz kolon hattı fiyatı, doğal gaz kombi güvence bedeli, doğal gaz şofben güvence bedeli, doğal gaz zamlı fiyatlar, sayaç açma kapama bedeli, epdk doğal gaz zam detayları

Resmi Gazete'de yayınlandı: Doğalgaz bedelinde yüzde 77’yi bulan dev zam yürürlüğe girdi

08:14 07.01.2025
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararıyla doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. 2025 yılından itibaren geçerli olacak yeni tarifeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yeni fiyatlar ve detaylar...
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine ilişkin yeni zam oranlarını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 2025 yılında uygulanacak yeni tarifeler yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda artırıldı. Bu artış, abonelik ve güvence bedelleri başta olmak üzere tüm hizmetlerde etkili olacak.

Yeni zamlı tarife detayları

EPDK’nın açıkladığı 2025 yılı doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerinin zamlı tarifeleri şu şekilde:
Abone bağlantı bedeli: 6.154 TL (yüzde 77,96)
İlave abone bağlantı bedeli: 5.353 TL/100m² (yüzde 77,95)
Bağlantı kontrol ve onay bedeli:İlk 100 metre: 3.471 TL (yüzde 47,07)
İlave 1 metre: 22 TL (yüzde 46,66)
Güvence bedelleri:Kombi: 3.035 TL/adet (yüzde 45,42)
Soba: 2.673 TL/konut (yüzde 45,66)
Merkezi sistem: 2.673 TL/BBS (yüzde 45,66)
Ocak: 181 TL (yüzde 43,65)
Şofben: 362 TL (yüzde 43,65)
Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 1.630 TL (yüzde 47,11)
Sayaç açma-kapama bedeli: 157 TL (yüzde 46,72)
Servis kutusu söküm bedeli: 1.384 TL (yüzde 47,07).

Sayaç tiplerine göre tesisat bedelleri

Doğal gaz sayaçlarının tiplerine göre iç tesisat işlem bedelleri de zamlandı:
G4, G6: 277 TL/adet (yüzde 47,34)
G10, G16, G25: 519 TL/adet (yüzde 47,02)
G40, G65, G100: 1.031 TL/adet (yüzde 47,07)
G160, G250, G400: 1.572 TL/adet (yüzde 47,05)
G400’den büyük: 2.118 TL/adet (yüzde 47,08)
Kolon hattı: 277 TL/proje (yüzde 47,34)
Ön proje: 92 TL/proje (yüzde 46,03).

Bilgilendirilme yapılacak

Yeni tarifeler, doğal gaz dağıtım şirketlerinin resmi internet sitelerinde sürekli erişilebilir şekilde yayımlanacak. Aboneler, fiyatlara internet üzerinden kolayca ulaşabilecek ve güncel bilgilere erişim sağlayabilecek.

Zamlı tarife nereleri etkileyecek?

2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeler, doğal gaz bağlantısı, güvence bedelleri ve sayaç işlemlerinden etkilenecek tüm kullanıcıları kapsıyor. Özellikle abonelik ve tesisat işlemleri için fiyatların ciddi oranda artması, kişiler üzerinde mali yük oluşturabilir.
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