https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/irak-basbakani-sudani-resmi-ziyaret-kapsaminda-irana-gitti--1092445062.html

Irak Başbakanı Sudani, resmi ziyaret kapsamında İran'a gitti

Irak Başbakanı Sudani, resmi ziyaret kapsamında İran'a gitti

Sputnik Türkiye

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye ve Gazze merkezli güncel bölge gelişmeleri devam ederken resmi ziyaret kapsamında bugün İran'ın başkenti... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T09:47+0300

2025-01-08T09:47+0300

2025-01-08T09:47+0300

anthony blinken

irak

iran

ortadoğu

suriye

muhammed şiya es-sudani

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İran ve Irak arasındaki ikili ilişkilerin ele alınacağı resmi ziyarette ayrıca bölgedeki son gelişmelerin görüşüleceği belirtildi. Bu ziyaret, Suriye’de Beşar Esad yönetimi sonrasında Irak Başbakanı Sudani'nin İran’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olacak.Blinken'in Irak'a sürpriz ziyaretiABD merkezli basın organı Bloomberg'in ismini açıklamadığı ABD’li bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 13 Aralık'ta Irak'a yaptığı sürpriz ziyarette Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’den İran'ın Suriye'ye silah tedarik etmesini engellemesini istediği bildirilmişti.Haberde, “ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Bağdat'a sürpriz bir ziyarette bulunarak Irak başbakanından İran'ın ülke üzerinden Suriye'ye silah ve diğer teçhizat türlerini aktarmasını engellemesini istedi” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/irak-basbakani-sudani-veliaht-prens-bin-salman-ile-bir-araya-geldi-1091711596.html

irak

iran

suriye

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Sputnik Türkiye

anthony blinken, irak, iran, ortadoğu, suriye, muhammed şiya es-sudani