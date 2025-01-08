https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/irak-basbakani-sudani-resmi-ziyaret-kapsaminda-irana-gitti--1092445062.html
Irak Başbakanı Sudani, resmi ziyaret kapsamında İran'a gitti
Irak Başbakanı Sudani, resmi ziyaret kapsamında İran'a gitti
Sputnik Türkiye
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye ve Gazze merkezli güncel bölge gelişmeleri devam ederken resmi ziyaret kapsamında bugün İran'ın başkenti... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T09:47+0300
2025-01-08T09:47+0300
2025-01-08T09:47+0300
anthony blinken
irak
iran
ortadoğu
suriye
muhammed şiya es-sudani
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İran ve Irak arasındaki ikili ilişkilerin ele alınacağı resmi ziyarette ayrıca bölgedeki son gelişmelerin görüşüleceği belirtildi. Bu ziyaret, Suriye’de Beşar Esad yönetimi sonrasında Irak Başbakanı Sudani'nin İran’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olacak.Blinken'in Irak'a sürpriz ziyaretiABD merkezli basın organı Bloomberg'in ismini açıklamadığı ABD’li bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 13 Aralık'ta Irak'a yaptığı sürpriz ziyarette Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’den İran'ın Suriye'ye silah tedarik etmesini engellemesini istediği bildirilmişti.Haberde, “ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Bağdat'a sürpriz bir ziyarette bulunarak Irak başbakanından İran'ın ülke üzerinden Suriye'ye silah ve diğer teçhizat türlerini aktarmasını engellemesini istedi” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/irak-basbakani-sudani-veliaht-prens-bin-salman-ile-bir-araya-geldi-1091711596.html
irak
iran
suriye
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anthony blinken, irak, iran, ortadoğu, suriye, muhammed şiya es-sudani
anthony blinken, irak, iran, ortadoğu, suriye, muhammed şiya es-sudani
Irak Başbakanı Sudani, resmi ziyaret kapsamında İran'a gitti
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye ve Gazze merkezli güncel bölge gelişmeleri devam ederken resmi ziyaret kapsamında bugün İran'ın başkenti Tahran'a gitti.
İran ve Irak arasındaki ikili ilişkilerin ele alınacağı resmi ziyarette ayrıca bölgedeki son gelişmelerin görüşüleceği belirtildi. Bu ziyaret, Suriye’de Beşar Esad yönetimi sonrasında Irak Başbakanı Sudani'nin İran’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olacak.
Blinken'in Irak'a sürpriz ziyareti
ABD merkezli basın organı Bloomberg'in ismini açıklamadığı ABD’li bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 13 Aralık'ta Irak'a yaptığı sürpriz ziyarette Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’den İran'ın Suriye'ye silah tedarik etmesini engellemesini istediği bildirilmişti.
Haberde, “ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Bağdat'a sürpriz bir ziyarette bulunarak Irak başbakanından İran'ın ülke üzerinden Suriye'ye silah ve diğer teçhizat türlerini aktarmasını engellemesini istedi” ifadelerine yer verildi.