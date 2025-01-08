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Irak Başbakanı Sudani, resmi ziyaret kapsamında İran'a gitti
Irak Başbakanı Sudani, resmi ziyaret kapsamında İran'a gitti
Sputnik Türkiye
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye ve Gazze merkezli güncel bölge gelişmeleri devam ederken resmi ziyaret kapsamında bugün İran'ın başkenti... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
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İran ve Irak arasındaki ikili ilişkilerin ele alınacağı resmi ziyarette ayrıca bölgedeki son gelişmelerin görüşüleceği belirtildi. Bu ziyaret, Suriye’de Beşar Esad yönetimi sonrasında Irak Başbakanı Sudani'nin İran’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olacak.Blinken'in Irak'a sürpriz ziyaretiABD merkezli basın organı Bloomberg'in ismini açıklamadığı ABD’li bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 13 Aralık'ta Irak'a yaptığı sürpriz ziyarette Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’den İran'ın Suriye'ye silah tedarik etmesini engellemesini istediği bildirilmişti.Haberde, “ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Bağdat'a sürpriz bir ziyarette bulunarak Irak başbakanından İran'ın ülke üzerinden Suriye'ye silah ve diğer teçhizat türlerini aktarmasını engellemesini istedi” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/irak-basbakani-sudani-veliaht-prens-bin-salman-ile-bir-araya-geldi-1091711596.html
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anthony blinken, irak, iran, ortadoğu, suriye, muhammed şiya es-sudani
anthony blinken, irak, iran, ortadoğu, suriye, muhammed şiya es-sudani

Irak Başbakanı Sudani, resmi ziyaret kapsamında İran'a gitti

09:47 08.01.2025
© Fotoğraf : Irak Başbakanlık Ofisi resmi sosyal medyaIrak Başbakanı Sudani, resmi ziyaret kapsamında İran'a gitti
Irak Başbakanı Sudani, resmi ziyaret kapsamında İran'a gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© Fotoğraf : Irak Başbakanlık Ofisi resmi sosyal medya
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye ve Gazze merkezli güncel bölge gelişmeleri devam ederken resmi ziyaret kapsamında bugün İran'ın başkenti Tahran'a gitti.
İran ve Irak arasındaki ikili ilişkilerin ele alınacağı resmi ziyarette ayrıca bölgedeki son gelişmelerin görüşüleceği belirtildi. Bu ziyaret, Suriye’de Beşar Esad yönetimi sonrasında Irak Başbakanı Sudani'nin İran’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olacak.

Blinken'in Irak'a sürpriz ziyareti

ABD merkezli basın organı Bloomberg'in ismini açıklamadığı ABD’li bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 13 Aralık'ta Irak'a yaptığı sürpriz ziyarette Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’den İran'ın Suriye'ye silah tedarik etmesini engellemesini istediği bildirilmişti.
Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Bağdat'a sürpriz bir ziyarette bulunarak Irak başbakanından İran'ın ülke üzerinden Suriye'ye silah ve diğer teçhizat türlerini aktarmasını engellemesini istedi” ifadelerine yer verildi.
Irak Başbakanı Sudani, Veliaht Prens Bin Salman ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
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Irak Başbakanı Sudani, Veliaht Prens Bin Salman ile bir araya geldi
18 Aralık 2024, 17:30
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