https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/pentagon-ukraynaya-yapilan-toplam-askeri-yardim-miktariniacikladi-1092471009.html

Pentagon Ukrayna'ya yapılan toplam askeri yardım miktarını açıkladı

Pentagon Ukrayna'ya yapılan toplam askeri yardım miktarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana Ukrayna'ya yapılan askeri yardım miktarının 126 milyar doları aştığı... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T20:32+0300

2025-01-08T20:32+0300

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ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya yaptığı toplam askeri yardım miktarının 126 milyar doları aştığını söyledi.Bir brifingde gazetecilere konuşan yetkili, “ABD, müttefikleri ve ortakları 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 126 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladı” dedi.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğine, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve bu hususun 'ateşle oynamak' olduğuna inandığını ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti. Kremlin ise Batı'dan Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapılmasının müzakereler için menfi neticeler doğurduğunun altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/macaristan-ukraynanin-rusyadan-gaz-gecisini-durdurmasikabuledilemez-1092467492.html

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abd, ukrayna, nato, almanya, abd, sergey lavrov, pentagon, kremlin