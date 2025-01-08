https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/milyarder-tim-draperdan-bitcoin-tahmini-dijital-yayin-platformuyla-karsilastirdi-1092461019.html

Milyarder Tim Draper'dan Bitcoin tahmini: Dijital yayın platformuyla karşılaştırdı

Milyarder Tim Draper'dan Bitcoin tahmini: Dijital yayın platformuyla karşılaştırdı

Sputnik Türkiye

Girişim sermayesi alanındaki yatırımları ile bilinen Tim Draper'dan Bitcoin'le ilgili dikkat çekici bir yorum geldi. Draper, Bitcoin’in finans sektöründe... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T15:45+0300

2025-01-08T15:45+0300

2025-01-08T15:45+0300

ekonomi

bitcoin

bitcoin madenciliği

bitcoin classic (btc)

netflix

netflix türkiye

tim draper

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Netflix, 380 milyar dolarlık bir dev haline gelirken, insanların medya tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Benzer şekilde, merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan Bitcoin’in, geleneksel finans sistemlerinin yavaş ve maliyetli yapısını dönüştürme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Bitcoin’in piyasa değeri 2024 itibarıyla 2 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Yüksek benimsenme oranıyla dikkat çekti. Ünlü yatırımcı Tim Draper'a göre, Bitcoin de tıpkı Netflix gibi, geleneksel finans sistemlerini dönüştürerek küresel ölçekte kabul görebilecek bir teknolojiye dönüşebilir. Draper, “Geleceğin Netflix’i ile bankaların rekabetini Bitcoin üzerinden izleyeceğiz" ifadeleriyle Bitcoin’in bu potansiyelini vurguladı. Draper, Bitcoin’in ABD ulusal borcunun çözümünde bile etkili olabileceğini öne sürerken Bitcoin’in birim fiyatının gelecekte 3 milyon dolara ulaşabileceğini belirtti.

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bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), netflix, netflix türkiye, tim draper