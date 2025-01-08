https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/milyarder-tim-draperdan-bitcoin-tahmini-dijital-yayin-platformuyla-karsilastirdi-1092461019.html
Milyarder Tim Draper'dan Bitcoin tahmini: Dijital yayın platformuyla karşılaştırdı
Milyarder Tim Draper'dan Bitcoin tahmini: Dijital yayın platformuyla karşılaştırdı
Sputnik Türkiye
Girişim sermayesi alanındaki yatırımları ile bilinen Tim Draper'dan Bitcoin'le ilgili dikkat çekici bir yorum geldi. Draper, Bitcoin’in finans sektöründe... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T15:45+0300
2025-01-08T15:45+0300
2025-01-08T15:45+0300
ekonomi
bitcoin
bitcoin madenciliği
bitcoin classic (btc)
netflix
netflix türkiye
tim draper
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Netflix, 380 milyar dolarlık bir dev haline gelirken, insanların medya tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Benzer şekilde, merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan Bitcoin’in, geleneksel finans sistemlerinin yavaş ve maliyetli yapısını dönüştürme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Bitcoin’in piyasa değeri 2024 itibarıyla 2 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Yüksek benimsenme oranıyla dikkat çekti. Ünlü yatırımcı Tim Draper'a göre, Bitcoin de tıpkı Netflix gibi, geleneksel finans sistemlerini dönüştürerek küresel ölçekte kabul görebilecek bir teknolojiye dönüşebilir. Draper, “Geleceğin Netflix’i ile bankaların rekabetini Bitcoin üzerinden izleyeceğiz" ifadeleriyle Bitcoin’in bu potansiyelini vurguladı. Draper, Bitcoin’in ABD ulusal borcunun çözümünde bile etkili olabileceğini öne sürerken Bitcoin’in birim fiyatının gelecekte 3 milyon dolara ulaşabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/iki-amerikan-fast-food-zincirinin-franchise-sozlesmesi-feshedildi-turkiyede-537-sube-kapanabilir-1092455417.html
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bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), netflix, netflix türkiye, tim draper
bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), netflix, netflix türkiye, tim draper
Milyarder Tim Draper'dan Bitcoin tahmini: Dijital yayın platformuyla karşılaştırdı
Girişim sermayesi alanındaki yatırımları ile bilinen Tim Draper'dan Bitcoin'le ilgili dikkat çekici bir yorum geldi. Draper, Bitcoin’in finans sektöründe, Netflix’in medya dünyasında yarattığına benzer bir devrim yaratacağını savundu.
Netflix, 380 milyar dolarlık bir dev haline gelirken, insanların medya tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Benzer şekilde, merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan Bitcoin’in, geleneksel finans sistemlerinin yavaş ve maliyetli yapısını dönüştürme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Bitcoin’in piyasa değeri 2024 itibarıyla 2 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Yüksek benimsenme oranıyla dikkat çekti.
Ünlü yatırımcı Tim Draper'a göre, Bitcoin de tıpkı Netflix gibi, geleneksel finans sistemlerini dönüştürerek küresel ölçekte kabul görebilecek bir teknolojiye dönüşebilir. Draper, “Geleceğin Netflix’i ile bankaların rekabetini Bitcoin üzerinden izleyeceğiz" ifadeleriyle Bitcoin’in bu potansiyelini vurguladı.
Draper, Bitcoin’in ABD ulusal borcunun çözümünde bile etkili olabileceğini öne sürerken Bitcoin’in birim fiyatının gelecekte 3 milyon dolara ulaşabileceğini belirtti.