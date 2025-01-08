https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/meteorolojiden-kritik-uyari-saganakla-birlikte-kara-kis-geliyor-1092442008.html
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanakla birlikte 'kara kış' geliyor
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanakla birlikte 'kara kış' geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sağanak yağış, iç ve doğu bölgelerde... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T07:34+0300
2025-01-08T07:34+0300
2025-01-08T07:34+0300
meteoroloji genel müdürlüğü
yaşam
meteoroloji
doğu anadolu
izmir
don
muğla
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde kuzey, iç ve batı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yer yer sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu bir hava hâkim olacak.Buzlanma ve don riskine dikkatÜlkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları, özellikle sabah ve gece saatlerinde hayatı olumsuz etkileyebilir. İç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Sürücüler, düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak gece saatlerinde düşen sıcaklıklar nedeniyle don olaylarının artabileceği belirtiliyor.Bugün hava nasıl olacak?Marmara BölgesiEdirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir’in batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin doğusunda ise pus ve sis bekleniyor. İstanbul’da hava parçalı bulutlu olacak.Ege BölgesiKıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri yağış alırken, iç kesimlerde buzlanma ve sis görülecek.Akdeniz BölgesiBatı Akdeniz’in bazı kesimlerinde çok bulutlu bir hava ve yer yer sağanak bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olacak.İç Anadolu BölgesiBölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve sis etkili olacak.Karadeniz BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava hâkim. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Doğu Anadolu BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık bir hava hâkim. Kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.Denizlerde Hava DurumuMeteoroloji, denizlerde fırtına beklenmediğini ancak bazı bölgelerde dalga boyunun 2 metreyi bulabileceğini açıkladı. Özellikle Karadeniz ve Ege’de yağış anında görüş mesafesinin azalabileceği belirtiliyor.Uyarılar:
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doğu anadolu
izmir
muğla
istanbul kar yağışı
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Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanakla birlikte 'kara kış' geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sağanak yağış, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ riski öne çıkıyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde kuzey, iç ve batı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.
Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yer yer sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu bir hava hâkim olacak.
Buzlanma ve don riskine dikkat
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları, özellikle sabah ve gece saatlerinde hayatı olumsuz etkileyebilir. İç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Sürücüler, düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak gece saatlerinde düşen sıcaklıklar nedeniyle don olaylarının artabileceği belirtiliyor.
Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir’in batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin doğusunda ise pus ve sis bekleniyor. İstanbul’da hava parçalı bulutlu olacak.
Çanakkale:
19°C, sağanak yağışlı
Edirne:
18°C, sağanak yağışlı
İstanbul:
16°C, parçalı bulutlu
Kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri yağış alırken, iç kesimlerde buzlanma ve sis görülecek.
İzmir:
17°C, sağanak yağışlı
Muğla:
12°C, sağanak yağışlı
Batı Akdeniz’in bazı kesimlerinde çok bulutlu bir hava ve yer yer sağanak bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olacak.
Antalya:
19°C, çok bulutlu
Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve sis etkili olacak.
Ankara:
11°C, parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Trabzon:
14°C, parçalı bulutlu
Amasya:
14°C, parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor.
Erzurum:
-4°C, parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık bir hava hâkim. Kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.
Meteoroloji, denizlerde fırtına beklenmediğini ancak bazı bölgelerde dalga boyunun 2 metreyi bulabileceğini açıkladı. Özellikle Karadeniz ve Ege’de yağış anında görüş mesafesinin azalabileceği belirtiliyor.
1.Çığ Riski:
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde dikkatli olunmalı.
2.Buzlanma ve Don:
İç ve doğu kesimlerde ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınmalı.
3.Sis ve Pus:
Sürücüler görüş mesafesinin azalacağı saatlerde dikkatli olmalı.