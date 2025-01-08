https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/meteorolojiden-kritik-uyari-saganakla-birlikte-kara-kis-geliyor-1092442008.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanakla birlikte 'kara kış' geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanakla birlikte 'kara kış' geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sağanak yağış, iç ve doğu bölgelerde... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T07:34+0300

2025-01-08T07:34+0300

2025-01-08T07:34+0300

meteoroloji genel müdürlüğü

yaşam

meteoroloji

doğu anadolu

izmir

don

muğla

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde kuzey, iç ve batı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yer yer sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu bir hava hâkim olacak.Buzlanma ve don riskine dikkatÜlkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları, özellikle sabah ve gece saatlerinde hayatı olumsuz etkileyebilir. İç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Sürücüler, düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak gece saatlerinde düşen sıcaklıklar nedeniyle don olaylarının artabileceği belirtiliyor.Bugün hava nasıl olacak?Marmara BölgesiEdirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir’in batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin doğusunda ise pus ve sis bekleniyor. İstanbul’da hava parçalı bulutlu olacak.Ege BölgesiKıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri yağış alırken, iç kesimlerde buzlanma ve sis görülecek.Akdeniz BölgesiBatı Akdeniz’in bazı kesimlerinde çok bulutlu bir hava ve yer yer sağanak bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olacak.İç Anadolu BölgesiBölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve sis etkili olacak.Karadeniz BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava hâkim. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Doğu Anadolu BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık bir hava hâkim. Kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.Denizlerde Hava DurumuMeteoroloji, denizlerde fırtına beklenmediğini ancak bazı bölgelerde dalga boyunun 2 metreyi bulabileceğini açıkladı. Özellikle Karadeniz ve Ege’de yağış anında görüş mesafesinin azalabileceği belirtiliyor.Uyarılar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/saka-yapayim-derken-para-kazanmaya-basladi-siparis-yagiyor-1092441887.html

doğu anadolu

izmir

muğla

istanbul kar yağışı

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