https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/mersinde-fare-zehri-faciasi-olen-kardeslerin-sayisi-3e-yukseldi-1092454833.html

Mersin’de fare zehri faciası: Ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi

Mersin’de fare zehri faciası: Ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Mersin’in Tarsus ilçesinde evdeki fare zehrinin buharlaşması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. 4 yaşındaki Selem El Yusuf, Ankara’ya sevk edilirken yolda... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T13:36+0300

2025-01-08T13:36+0300

2025-01-08T13:36+0300

türkiye

mersin

fare zehri

ölüm

zehirlenme

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Mersin’in Tarsus ilçesinde Suriyeli bir aile, fare zehri kullanımı sonrası zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Yeşilevler Mahallesi’nde bulunan evde meydana geldi. Zehirlenme sonrası aile üyelerinden 3 çocuk hayatını kaybederken, diğer çocukların tedavileri sürüyor.Haza Duho (29) ve Memun El Yusuf (35) çifti, evde farelere karşı zehir kullandıktan sonra mide bulantısı, kusma ve ishal gibi şikayetlerle sağlık ekiplerine başvurdu. İlk müdahalenin ardından aile fertleri, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak çocuklardan Ömer ve Rana El Yusuf hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Ahid (9), İlaf (7), Selem (4) ve Selam Duho (1), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Durumu kritik olan 4 çocuk, dün akşam ileri tedavi için Ankara’daki Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edildi. Ancak 4 yaşındaki Selem El Yusuf, ambulansla sevk sırasında yolda hayatını kaybetti. Ahid, İlaf ve Selam’ın yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor.Ailenin evde fare zehri bulunduğunu belirtmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yapmıştı. İlk bulgulara göre, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği kaydedilmişti.

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mersin, fare zehri, ölüm, zehirlenme