https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/once-fotografini-cekip-sonra-degistirdiler-37-karatlik-pirlanta-yuzugu-caldilar-1090047104.html
Önce fotoğrafını çekip sonra değiştirdiler: 3.7 karatlık pırlanta yüzüğü çaldılar
Önce fotoğrafını çekip sonra değiştirdiler: 3.7 karatlık pırlanta yüzüğü çaldılar
Sputnik Türkiye
Antalya'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan yaklaşık 1 milyon 250 bin TL değerindeki 3.7 karat pırlanta yüzüğü çalan 3 şüpheli yakalandı. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T13:16+0300
2024-11-05T13:16+0300
2024-11-05T13:16+0300
türkiye
pırlanta
yüzük
antalya
hırsızlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090047188_0:37:820:498_1920x0_80_0_0_0ec7539459c3ea2ed37ed3d3c59b7774.jpg
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine müşteri gibi gelen 3 şüpheli, önce pırlanta yüzüğün fotoğrafını çekti. Daha sonra yine aynı iş yerine gelen şüpheliler aynı yüzüğü isteyip el çabukluğuyla imitasyonu ile değiştirdi. 35 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 250 bin TL) değerindeki yüzüğün çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde şüphelileri yakaladı.Olayı birlikte gerçekleştiren A.S., S.K. ve M.Z. isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/isci-ve-memur-2025te-ne-kadar-vergi-odeyecek-1090041548.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090047188_0:0:820:615_1920x0_80_0_0_5a378faf5f6137aa8ebda1c8e2ab4ed4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pırlanta, yüzük, antalya, hırsızlık
pırlanta, yüzük, antalya, hırsızlık
Önce fotoğrafını çekip sonra değiştirdiler: 3.7 karatlık pırlanta yüzüğü çaldılar
Antalya'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan yaklaşık 1 milyon 250 bin TL değerindeki 3.7 karat pırlanta yüzüğü çalan 3 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine müşteri gibi gelen 3 şüpheli, önce pırlanta yüzüğün fotoğrafını çekti. Daha sonra yine aynı iş yerine gelen şüpheliler aynı yüzüğü isteyip el çabukluğuyla imitasyonu ile değiştirdi.
35 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 250 bin TL) değerindeki yüzüğün çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde şüphelileri yakaladı.
Olayı birlikte gerçekleştiren A.S., S.K. ve M.Z. isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.