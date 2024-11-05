https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/once-fotografini-cekip-sonra-degistirdiler-37-karatlik-pirlanta-yuzugu-caldilar-1090047104.html

Önce fotoğrafını çekip sonra değiştirdiler: 3.7 karatlık pırlanta yüzüğü çaldılar

Önce fotoğrafını çekip sonra değiştirdiler: 3.7 karatlık pırlanta yüzüğü çaldılar

Sputnik Türkiye

Antalya'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan yaklaşık 1 milyon 250 bin TL değerindeki 3.7 karat pırlanta yüzüğü çalan 3 şüpheli yakalandı. 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T13:16+0300

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türkiye

pırlanta

yüzük

antalya

hırsızlık

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine müşteri gibi gelen 3 şüpheli, önce pırlanta yüzüğün fotoğrafını çekti. Daha sonra yine aynı iş yerine gelen şüpheliler aynı yüzüğü isteyip el çabukluğuyla imitasyonu ile değiştirdi. 35 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 250 bin TL) değerindeki yüzüğün çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde şüphelileri yakaladı.Olayı birlikte gerçekleştiren A.S., S.K. ve M.Z. isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/isci-ve-memur-2025te-ne-kadar-vergi-odeyecek-1090041548.html

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pırlanta, yüzük, antalya, hırsızlık