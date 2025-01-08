https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/mekkeyi-sel-vurdu-bircok-boge-sular-altinda-kaldi-1092440983.html
Mekke'yi sel vurdu: Birçok böge sular altında kaldı
Mekke'yi sel vurdu: Birçok böge sular altında kaldı
Sputnik Türkiye
Mekke'de şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi, birçok bölgeyi sular altında bırakırken, maddi hasarlara yol açtı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T02:41+0300
2025-01-08T02:41+0300
2025-01-08T02:41+0300
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mekke
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Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde, yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketi, ciddi maddi zararlara yol açarken birçok bölgeyi sular altında bıraktı.Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, Mekke genelinde şiddetli ve orta şiddette yağmur yağdığını bildirdi. Yerel ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Mekke’deki bazı bölgelerde şiddetli yağışın etkili olduğu, bunun da sel sularının taşmasına ve bazı yerlerde su baskınlarına yol açtığı ifade edildi.Şehirdeki cadde ve sokaklarda sel sularının oluşturduğu akıntılarla birlikte motosikletler ve arabaların sürüklendiği gözlemlendi. Ayrıca, birçok iş yerinin su altında kaldığı bildirildi. Ancak, sel felaketiyle ilgili herhangi bir can kaybı bildirilmedi.Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, Mekke'de yoğun yağış, rüzgar ve dolu uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/los-angelesin-simgesi-hollywood-tepesinde-yangin-cikti-1092439799.html
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suudi arabistan, mekke, sel, sel felaketi
suudi arabistan, mekke, sel, sel felaketi
Mekke'yi sel vurdu: Birçok böge sular altında kaldı
Mekke'de şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi, birçok bölgeyi sular altında bırakırken, maddi hasarlara yol açtı.
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde, yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketi, ciddi maddi zararlara yol açarken birçok bölgeyi sular altında bıraktı.
Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, Mekke genelinde şiddetli ve orta şiddette yağmur yağdığını bildirdi. Yerel ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Mekke’deki bazı bölgelerde şiddetli yağışın etkili olduğu, bunun da sel sularının taşmasına ve bazı yerlerde su baskınlarına yol açtığı ifade edildi.
Şehirdeki cadde ve sokaklarda sel sularının oluşturduğu akıntılarla birlikte motosikletler ve arabaların sürüklendiği gözlemlendi. Ayrıca, birçok iş yerinin su altında kaldığı bildirildi. Ancak, sel felaketiyle ilgili herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, Mekke'de yoğun yağış, rüzgar ve dolu uyarısında bulunmuştu.