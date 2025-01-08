https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/los-angelesin-simgesi-hollywood-tepesinde-yangin-cikti-1092439799.html

Los Angeles'ın simgesi Hollywood Tepesi'nde yangın çıktı

Los Angeles'ın simgesi Hollywood Tepesi'nde yangın çıktı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Güney Kaliforniya Eyaleti'nde sabah saatlerinde başlayan son on yılın en yıkıcılarından biri olarak değerlendirilen rüzgar fırtınasının etkisiyle... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T00:07+0300

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Los Angeles’ın ünlü Hollywood Tepeleri bölgesinde, yerel saatle sabah yangın çıktı.Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde simge haline gelen Hollywood Tepeleri'nde yerel saatle sabah yangın çıktı. Sunset Bulvarı yakınlarında başlayan yangın, Los Angeles İtfaiyesi tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkışıyla birlikte, bölgedeki sakinler için önleyici tedbirler alınırken yangının hızla yayılmadan söndürüldüğü ifade edildi.Yetkililer, rüzgarın etkisiyle yangınların hızla büyüyebileceği konusunda uyarılar yaparak, bölgedeki halkı dikkatli olmaya çağırdı. Güney Kaliforniya elektrik sağlayıcıları ise hasarlı altyapının yangın başlatmasını önlemek için elektrik kesintileri planladığını açıkladı. Kentte 5 milyon evden 400 binden fazlasının önümüzdeki günlerde elektrik kesintisi yaşayacağı ifade edildi.

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