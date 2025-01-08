https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/meclise-teklif-sunuldu-calisanlarin-yillik-izinleri-yukselecek-mi-1092470592.html
Meclis'e teklif sunuldu: Çalışanların yıllık izinleri yükselecek mi?
Meclis'e teklif sunuldu: Çalışanların yıllık izinleri yükselecek mi?
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CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, İş Kanununda Değişiklik Teklifi ile işçilerin yıllık izin sürelerinin artırılmasını talep etti. Teklifte, hizmet süresine... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T19:34+0300
2025-01-08T19:34+0300
2025-01-08T19:34+0300
türkiye
tbmm
tbmm genel kurulu
tbmm başkanlığı
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
yıllık izin
teklif
kanun teklifi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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TBMM'ye sunulan İş Kanununda Değişiklik Teklifi ile işçilerin yıllık izin sürelerinin artırılması istendi.CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, İş Kanununda değişiklik yapılmasını talep eden bir teklifi Meclis'e sundu. Teklifte, işçilerin yıllık ücretli izin sürelerinin artırılması gerektiği vurgulanarak, hizmet süresine göre alt sınırların belirlenmesi önerildi. TBMM'ye sunulan teklife göre:Türkiye'de çalışanların izin süresi ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/yeni-kanun-teklifi-tbmm-baskanligina-sunulacak-ruhsatsiz-silaha-hapis-cakar-kullanimina-150-bin-tl-1089953451.html
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yıllık izin kaç gün, 1 yıllık çalışanın izin günü, 2 yıllık çalışan izin günü, 3 yıllık çalışan izin günü, meclis teklifi
yıllık izin kaç gün, 1 yıllık çalışanın izin günü, 2 yıllık çalışan izin günü, 3 yıllık çalışan izin günü, meclis teklifi
Meclis'e teklif sunuldu: Çalışanların yıllık izinleri yükselecek mi?
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, İş Kanununda Değişiklik Teklifi ile işçilerin yıllık izin sürelerinin artırılmasını talep etti. Teklifte, hizmet süresine göre yıllık izin sürelerinin alt sınırının 20 günden başlayarak, 30 güne kadar çıkartılması istendi.
TBMM'ye sunulan İş Kanununda Değişiklik Teklifi ile işçilerin yıllık izin sürelerinin artırılması istendi.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, İş Kanununda değişiklik yapılmasını talep eden bir teklifi Meclis'e sundu. Teklifte, işçilerin yıllık ücretli izin sürelerinin artırılması gerektiği vurgulanarak, hizmet süresine göre alt sınırların belirlenmesi önerildi.
TBMM'ye sunulan teklife göre:
1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi olan işçiler:
20 gün
5 yıldan 15 yıla kadar hizmet süresi olan işçiler:
25 gün
15 yıl ve üzeri hizmet süresi olan işçiler:
30 gün
Türkiye'de çalışanların izin süresi ne kadar?
1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi olan işçiler için
: 14 gün
5 yıldan 15 yıla kadar hizmet süresi olan işçiler için
: 20 gün
15 yıldan fazla hizmet süresi olan işçiler için
: 26 gün