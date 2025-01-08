https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/meclise-teklif-sunuldu-calisanlarin-yillik-izinleri-yukselecek-mi-1092470592.html

Meclis'e teklif sunuldu: Çalışanların yıllık izinleri yükselecek mi?

Meclis'e teklif sunuldu: Çalışanların yıllık izinleri yükselecek mi?

Sputnik Türkiye

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, İş Kanununda Değişiklik Teklifi ile işçilerin yıllık izin sürelerinin artırılmasını talep etti. Teklifte, hizmet süresine... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T19:34+0300

2025-01-08T19:34+0300

2025-01-08T19:34+0300

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TBMM'ye sunulan İş Kanununda Değişiklik Teklifi ile işçilerin yıllık izin sürelerinin artırılması istendi.CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, İş Kanununda değişiklik yapılmasını talep eden bir teklifi Meclis'e sundu. Teklifte, işçilerin yıllık ücretli izin sürelerinin artırılması gerektiği vurgulanarak, hizmet süresine göre alt sınırların belirlenmesi önerildi. TBMM'ye sunulan teklife göre:Türkiye'de çalışanların izin süresi ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/yeni-kanun-teklifi-tbmm-baskanligina-sunulacak-ruhsatsiz-silaha-hapis-cakar-kullanimina-150-bin-tl-1089953451.html

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