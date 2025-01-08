https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/mahsur-kalmak-icin-yastik-ve-yorganla-gidilen-restoran-hafta-boyu-zorunlu-olarak-calismama-1092472700.html

'Mahsur kalmak için' yastık ve yorganla gidilen restoran: Hafta boyu 'zorunlu' olarak çalışmama garantisi var

'Mahsur kalmak için' yastık ve yorganla gidilen restoran: Hafta boyu 'zorunlu' olarak çalışmama garantisi var

Sputnik Türkiye

İngiltere'de yüksek rakımda bulunan bir restoran, kar fırtınalarına sık sık maruz kalıyor. Bu durumu lehlerine çevirmek isteyen dünyanın dört bir yanından... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T22:18+0300

2025-01-08T22:18+0300

2025-01-08T22:18+0300

yaşam

restoran

kar

kar yağışı

kar fırtınası

kar tatili

izin

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İngiltere'nin en yüksek rakımda bulunan restoranında, yoğun kar yağışı nedeniyle 32 kişi mahsur kaldı. Restoran, deniz seviyesinden 528 metre yükseklikte bulunuyor ve bu yüksekliğiyle şiddetli kar fırtınalarına sıkça maruz kalıyor.Misafirler, altı çalışanla birlikte yoğun kar yağışında mahsur kalarak dört günlerini restoranda geçirdi. İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinin haberine göre, zorlu hava koşullarına rağmen misafirlerin keyifli oldukları ve zamanlarını oyun oynayarak, film izleyerek, şarkı söyleyerek ve dans ederek geçirdikleri belirtildi.'Çalışmamak için buraya geliyorlar'Restoran çalışanı, bu tür olayların nadir olmadığını belirtti. Çalışan, kar fırtınası beklentisiyle restorana gelen ve burada mahsur kalanların, kasıtlı olarak işten kaçmak için bu bölgeyi tercih ettiklerini söyleyerek, "Düzenli olarak kar fırtınasının geleceği tahmin edilen zamanlarda insanlar, battaniye ve yiyecek getirerek buraya gelip mahsur kalmak istiyor" şeklinde konuştu.İlk mahsur kalış değilRestoran daha önce de benzer bir olaya ev sahipliği yapmıştı. 2021 yılında, bir konsere katılan 60’tan fazla kişi, 1 metreyi aşan kar birikintileri nedeniyle üç gün boyunca restoranda mahsur kalmıştıRestoran geçici olarak kapatıldıYol departmanının uyarıları sonrası restoran geçici olarak kapanma kararı aldı. Kar küreme makineleri, içeriye ulaşmak için dört saatlik bir mücadele verdi. Kar birikintileri, restoranın önündeki ana yolda yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşmıştı.Zorlu hava koşullarına rağmen, restoranda bulunan yiyecek ve içecekler sayesinde misafirlerin temel ihtiyaçları karşılanabiliyor.

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restoran, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, izin