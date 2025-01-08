ABD'de 'insan yiyen' kurtçuk uyarısı: Açık yaradan, gözlerden, ağızlardan girebiliyor

Vida Kurdu Sineği (New World Screwworm Fly) nedir?

Vida Kurdu Sineği (Cochliomyia hominivorax), etçil bir sinek türüdür ve insan dahil memelilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Orta ve Güney Amerika’da yaygın olarak bulunan bu sineğin larvaları, açık yaralarda veya vücut dokularında gelişir.

Dişi vida kurdu sineğinin bıraktığı yumurtalardan çıkan larvalar, canlı dokuyu besin kaynağı olarak kullanır ve bu durum 'miyaz' adı verilen bir enfeksiyona neden olur. Tedavi edilmezse, arvalar derin doku tahribatına yol açabilir ve hayvanlar veya insanlar için ölümcül olabilir.