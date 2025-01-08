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ABD'de 'insan yiyen' kurtçuk uyarısı: Açık yaradan, gözlerden, ağızlardan girebiliyor
ABD'de 'insan yiyen' kurtçuk uyarısı: Açık yaradan, gözlerden, ağızlardan girebiliyor
Sputnik Türkiye
1930’larda yüz binlerce vakaya yol açan vida kurdu sineği, yeniden sahnede. Meksika’dan yayıldığı bildirilen parazite karşı Teksas yetkilileri tehlike... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T12:41+0300
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Yeni yılın ilk haftası geride kalırken dünya genelinde farklı noktalarda sağlıkla ilgili yeni uyarılar yapılmaya başlandı. Çin'de grip benzeri semptomlarla yayılmaya başlayan HMPV enfeksiyonlarından, Avrupa genelinde çoğalan nörovirüs vakalarında artışlar gözlemleniyor. ABD'nin Teksas eyaletinde ise hayvanlarla çalışanlar, çiftlik veya evcil hayvanları olanlar için yeni bir uyarı verildi: 'İnsan yiyen' kurtçuklar. Teksas yetkilileri, hayvanlarla çalışanları uyarıyor. Teksas Park ve Yaban Hayatı Departmanı, hayvanlarla çalışan kişilerin, avcıların açık yaralardan, burun deliklerinden, gözlerden ve ağızdan içeri girerek yumurtalarını bırakan 'insan yiyen' parazitlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Departmanın 30 Aralık'ta yayınladığı uyarısında, 'insan yiyen' kurtçuklar taşıyan vida kurdu sineğinin yakın zamanda Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde bir inekte bulunmasının ardından bölge sakinlerinin dikkatli olması gerektiği bildirildi. Vida Kurdu Sineği, Amerika kıtasının kuzeyine doğru ilerliyor.Vida kurdu sineğinin yaygın olduğu 1935 yıllarında kaydedilmiş 230 bin vaka olduğu bildirildi. Vida kurdu sineği kurtçuklarının 1966'da steril böcek tekniği (SIT) kullanılarak ortadan kaldırılmasıyla ABD'deki tarım işçilerinin her yıl yaklaşık 900 milyon dolarlık hayvan kaybından tasarruf sağladıklarına inanılıyor.
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insan yiyen kurtçuk, vida kurdu sineği, cochliomyia hominivorax, teksas sağlık uyarısı, parazit enfeksiyonu, hayvanlarla çalışanlar için uyarı, meksika vida kurdu, parazitler, miyaz enfeksiyonu, çiftlik hayvanları, hayvan hastalıkları, sinek larvası
insan yiyen kurtçuk, vida kurdu sineği, cochliomyia hominivorax, teksas sağlık uyarısı, parazit enfeksiyonu, hayvanlarla çalışanlar için uyarı, meksika vida kurdu, parazitler, miyaz enfeksiyonu, çiftlik hayvanları, hayvan hastalıkları, sinek larvası

ABD'de 'insan yiyen' kurtçuk uyarısı: Açık yaradan, gözlerden, ağızlardan girebiliyor

12:41 08.01.2025
© Stephen Douglas AtkinsonBilim insanları, nefes almadığı genetik olarak ispatlanan bir parazit keşfetti
Bilim insanları, nefes almadığı genetik olarak ispatlanan bir parazit keşfetti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© Stephen Douglas Atkinson
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1930’larda yüz binlerce vakaya yol açan vida kurdu sineği, yeniden sahnede. Meksika’dan yayıldığı bildirilen parazite karşı Teksas yetkilileri tehlike sinyalleri verdi.
Yeni yılın ilk haftası geride kalırken dünya genelinde farklı noktalarda sağlıkla ilgili yeni uyarılar yapılmaya başlandı. Çin'de grip benzeri semptomlarla yayılmaya başlayan HMPV enfeksiyonlarından, Avrupa genelinde çoğalan nörovirüs vakalarında artışlar gözlemleniyor. ABD'nin Teksas eyaletinde ise hayvanlarla çalışanlar, çiftlik veya evcil hayvanları olanlar için yeni bir uyarı verildi: 'İnsan yiyen' kurtçuklar.
Teksas yetkilileri, hayvanlarla çalışanları uyarıyor. Teksas Park ve Yaban Hayatı Departmanı, hayvanlarla çalışan kişilerin, avcıların açık yaralardan, burun deliklerinden, gözlerden ve ağızdan içeri girerek yumurtalarını bırakan 'insan yiyen' parazitlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Departmanın 30 Aralık'ta yayınladığı uyarısında, 'insan yiyen' kurtçuklar taşıyan vida kurdu sineğinin yakın zamanda Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde bir inekte bulunmasının ardından bölge sakinlerinin dikkatli olması gerektiği bildirildi. Vida Kurdu Sineği, Amerika kıtasının kuzeyine doğru ilerliyor.

Vida Kurdu Sineği (New World Screwworm Fly) nedir?

Vida Kurdu Sineği (Cochliomyia hominivorax), etçil bir sinek türüdür ve insan dahil memelilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Orta ve Güney Amerika’da yaygın olarak bulunan bu sineğin larvaları, açık yaralarda veya vücut dokularında gelişir.

Dişi vida kurdu sineğinin bıraktığı yumurtalardan çıkan larvalar, canlı dokuyu besin kaynağı olarak kullanır ve bu durum 'miyaz' adı verilen bir enfeksiyona neden olur. Tedavi edilmezse, arvalar derin doku tahribatına yol açabilir ve hayvanlar veya insanlar için ölümcül olabilir.

Vida kurdu sineğinin yaygın olduğu 1935 yıllarında kaydedilmiş 230 bin vaka olduğu bildirildi. Vida kurdu sineği kurtçuklarının 1966'da steril böcek tekniği (SIT) kullanılarak ortadan kaldırılmasıyla ABD'deki tarım işçilerinin her yıl yaklaşık 900 milyon dolarlık hayvan kaybından tasarruf sağladıklarına inanılıyor.
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