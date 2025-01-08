https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/danimarka-basbakanindan-trumpa-mesaj-gronland-satilik-degil-1092440368.html

Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a mesaj: 'Grönland satılık değil'

Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a mesaj: 'Grönland satılık değil'

Sputnik Türkiye

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Trump'ın ABD'nin Grönland'ı satın alması yönündeki sözlerine yanıt verdi. Frederiksen, Grönland'ın satılık olmadığını... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-08T01:15+0300

dünya

grönland

danimarka

abd

donald trump

mette frederiksen

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Başkan Seçilmiş Donald Trump'ın ABD'nin Grönland'ı satın alması yönündeki söylemlerinin artırmasının ardından, Grönland'ın satılık olmadığını vurguladı.Frederiksen, yerel bir kanala verdiği röportajda, Grönland'ın kendi geleceğini seçeceğini belirtti ve "Sakin kalmamız ve prensiplerimize sadık kalmamız gerekiyor" dedi. Danimarka Başbakanı, Grönland Başbakanı Mute Egede'nin 'çok net olduğunu' ve 'Grönland halkı arasında Grönland'ın satılık olmadığı ve gelecekte de olmayacağına dair büyük bir destek olduğunu' söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kanada-basbakani-trudeau-kanadanin-abdye-dahil-olma-ihtimali-yok-1092439273.html

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grönland, danimarka, abd, donald trump, mette frederiksen