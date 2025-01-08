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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/los-angelestaki-orman-yanginlari-buyuyerek-devam-ediyor-unlu-film-yildizlari-evlerini-tahliye-etti-1092448130.html
Los Angeles'taki orman yangınları büyüyerek devam ediyor: Ünlü film yıldızları evlerini tahliye etti
Los Angeles'taki orman yangınları büyüyerek devam ediyor: Ünlü film yıldızları evlerini tahliye etti
Sputnik Türkiye
ABD'nin Los Angeles kentinde dün başlayan orman yangınları şiddetlenerek devam ediyor. Kentin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşanırken birçok bölgeye... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T11:00+0300
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California eyaleti'ndeki Los Angeles ve çevresinde başlayan orman yangınları rüzgarın hız kesmemesi sebebiyle büyüyerek devam ediyor. Malibu yakınlarındaki Pasifik Palisades'te dün başlayan orman yangınlarına diğer bölgelerde eklendi. İnsanlar araçlarını yolda bırakıp kaçtılarLos Angeles kenti itfaiyesi, ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) durumu "hayati tehlike arz eden ve yıkıcı bir rüzgar fırtınası" olarak tanımladığını kaydetti. Yangın tehlikesi altında bulunan yerlerde insanların araçlarını yollarda bırakarak kaçtıkları görülürken bir buldozerin, araçları iterek yolu açtığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. James Woods villasını tahliye ettiLos Angeles Birleşik Okul Bölgesi yetkilileri, yangın tehdidi arttıkça bölgedeki ilkokul ve ortaokullardaki öğrencileri diğer okullara taşıdığını açıkladı. 'Bir Zamanlar Amerika' filmiyle ünlenen film yıldızı James Woods, villasının verandasına ulaşan yangından kısa bir video paylaşarak "Bize ulaşan tüm harika ve endişelenen insanlara teşekkür ederiz. Sadece tahliyeyi başarıyla gerçekleştirdiğimizi bildirmek istiyorum" diyerek sokağındaki bazı evlerin tamamen yandığını ifade etti. Yerel bir haber kanalına konuşan oyuncu Steve Guttenberg ise itfaiye araçlarının gelmesi için araçlarını taşımasına yardımcı olabilmek adına sakinleri araba anahtarlarını arabalarında bırakmaya çağırdı. Yıldız Savaşları film serisinde Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill, Malibu'daki evleri tahliye ettiklerini açıkladı. Los Angeles'ta acil durum ilan edildiLos Angeles'ta yetkililer, Altadena bölgesinde yeni bir yangının çıktığını açıklarken Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, "Bu yıkıcı yangına müdahalemizi güçlendirmek ve hızlı bir toparlanma amacıyla acil durum ilan ettik" dedi. Kentteki acil durumu takiben California eyaletinde de acil durum ilan edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/los-angelesin-simgesi-hollywood-tepesinde-yangin-cikti-1092439799.html
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los angeles, california, nws, orman yangını, james woods, palisades, acil durum, mark hamill, malibu
los angeles, california, nws, orman yangını, james woods, palisades, acil durum, mark hamill, malibu

Los Angeles'taki orman yangınları büyüyerek devam ediyor: Ünlü film yıldızları evlerini tahliye etti

11:00 08.01.2025
© AP Photo / Ethan SwopeLos Angeles'taki orman yangınları büyüyerek devam ediyor: Ünlü film yıldızları evlerini tahliye etti
Los Angeles'taki orman yangınları büyüyerek devam ediyor: Ünlü film yıldızları evlerini tahliye etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
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ABD'nin Los Angeles kentinde dün başlayan orman yangınları şiddetlenerek devam ediyor. Kentin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşanırken birçok bölgeye tahliye emirleri verildi. Ünlü film yıldızı James Woods, villasına yaklaşan alevleri görüntüledi. Kentte acil durum ilan edildi.
California eyaleti'ndeki Los Angeles ve çevresinde başlayan orman yangınları rüzgarın hız kesmemesi sebebiyle büyüyerek devam ediyor. Malibu yakınlarındaki Pasifik Palisades'te dün başlayan orman yangınlarına diğer bölgelerde eklendi.

İnsanlar araçlarını yolda bırakıp kaçtılar

Los Angeles kenti itfaiyesi, ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) durumu "hayati tehlike arz eden ve yıkıcı bir rüzgar fırtınası" olarak tanımladığını kaydetti. Yangın tehlikesi altında bulunan yerlerde insanların araçlarını yollarda bırakarak kaçtıkları görülürken bir buldozerin, araçları iterek yolu açtığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

James Woods villasını tahliye etti

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yetkilileri, yangın tehdidi arttıkça bölgedeki ilkokul ve ortaokullardaki öğrencileri diğer okullara taşıdığını açıkladı. 'Bir Zamanlar Amerika' filmiyle ünlenen film yıldızı James Woods, villasının verandasına ulaşan yangından kısa bir video paylaşarak "Bize ulaşan tüm harika ve endişelenen insanlara teşekkür ederiz. Sadece tahliyeyi başarıyla gerçekleştirdiğimizi bildirmek istiyorum" diyerek sokağındaki bazı evlerin tamamen yandığını ifade etti.
Yerel bir haber kanalına konuşan oyuncu Steve Guttenberg ise itfaiye araçlarının gelmesi için araçlarını taşımasına yardımcı olabilmek adına sakinleri araba anahtarlarını arabalarında bırakmaya çağırdı. Yıldız Savaşları film serisinde Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill, Malibu'daki evleri tahliye ettiklerini açıkladı.

Los Angeles'ta acil durum ilan edildi

Los Angeles'ta yetkililer, Altadena bölgesinde yeni bir yangının çıktığını açıklarken Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, "Bu yıkıcı yangına müdahalemizi güçlendirmek ve hızlı bir toparlanma amacıyla acil durum ilan ettik" dedi. Kentteki acil durumu takiben California eyaletinde de acil durum ilan edildi.
Hollywood - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
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Los Angeles'ın simgesi Hollywood Tepesi'nde yangın çıktı
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