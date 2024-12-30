https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/unlu-ingiliz-sarkici-liam-paynein-olumuyle-ilgili-otel-muduru-dahil-5-kisinin-yargilanacagi-1092179718.html
Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle ilgili otel müdürü dahil 5 kişinin yargılanacağı açıklandı
Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle ilgili otel müdürü dahil 5 kişinin yargılanacağı açıklandı
Sputnik Türkiye
Arjantin'de uyuşturucu etkisi altındayken bir otelin üçüncü katından düşerek yaşamını yitiren eski müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Liam Payne'in... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T14:49+0300
2024-12-30T14:49+0300
2024-12-30T14:52+0300
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Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in 16 Ekim'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetmiş, yapılan toksikoloji testleri sonucunda şarkıcının ölümünden önce alkol, kokain ve reçeteli antidepresan ilaç aldığı ortaya çıkmıştı. Arjantin medyası, Payne'in (31) kaldığı otelin müdürü Gilda Martin, otel çalışanı Esteban Grassi ile arkadaşı olduğu bildirilen Roger Nores, Arjantin Ulusal Ceza ve Ceza İnfaz Savcılığı tarafından adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak. Her ikisinin de otelde çalıştığı bildirilen Braian Paiz ve Ezequiel Pereyra adlı kişilerin Payne'in ölümüyle alakalı uyuşturucu tedarik etmekle suçlanacağı bildirildi. 5 sanıktan ismi açıklanmayan ikisinin, tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi. Ne olmuştu?Liam Payne'in 16 Ekim'de kaldığı otelin balkonundan düşerek ölmüş ve olay yerine gelen polis, otel odasında uyuşturucu madde tespit etmişti. Yapılan toksikoloji testleri, şarkıcının ölümünden önce alkol, kokain ve reçeteli antidepresan ilaç aldığını ortaya çıkarmıştı. Tıbbi raporlar ayrıca Payne'in yarı veya tam bilinçsizlik durumunda balkondan düşmüş olabileceğini öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/liam-payne-hayatini-kaybetmisti-otopsi-raporunda-yasakli-madde-cikti-1089502569.html
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liam payne, arjantin, buenos aires, one direction
Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle ilgili otel müdürü dahil 5 kişinin yargılanacağı açıklandı
14:49 30.12.2024 (güncellendi: 14:52 30.12.2024)
Arjantin'de uyuşturucu etkisi altındayken bir otelin üçüncü katından düşerek yaşamını yitiren eski müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Liam Payne'in ölümüyle ilgili 5 kişinin yargılanacağı açıklandı. Yerel medya, otel müdürü ve Payne'in arkadaşı dahil 5 kişiye uyuşturucu temini ve adam öldürme suçlarının yöneltildiğini duyurdu.
Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in 16 Ekim'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetmiş, yapılan toksikoloji testleri sonucunda şarkıcının ölümünden önce alkol, kokain ve reçeteli antidepresan ilaç aldığı ortaya çıkmıştı.
Arjantin medyası, Payne'in (31) kaldığı otelin müdürü Gilda Martin, otel çalışanı Esteban Grassi ile arkadaşı olduğu bildirilen Roger Nores, Arjantin Ulusal Ceza ve Ceza İnfaz Savcılığı tarafından adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak. Her ikisinin de otelde çalıştığı bildirilen Braian Paiz ve Ezequiel Pereyra adlı kişilerin Payne'in ölümüyle alakalı uyuşturucu tedarik etmekle suçlanacağı bildirildi. 5 sanıktan ismi açıklanmayan ikisinin, tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi.
Liam Payne'in 16 Ekim'de kaldığı otelin balkonundan düşerek ölmüş ve olay yerine gelen polis, otel odasında uyuşturucu madde tespit etmişti. Yapılan toksikoloji testleri, şarkıcının ölümünden önce alkol, kokain ve reçeteli antidepresan ilaç aldığını ortaya çıkarmıştı. Tıbbi raporlar ayrıca Payne'in yarı veya tam bilinçsizlik durumunda balkondan düşmüş olabileceğini öne sürdü.