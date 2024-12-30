https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/unlu-ingiliz-sarkici-liam-paynein-olumuyle-ilgili-otel-muduru-dahil-5-kisinin-yargilanacagi-1092179718.html

Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle ilgili otel müdürü dahil 5 kişinin yargılanacağı açıklandı

Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle ilgili otel müdürü dahil 5 kişinin yargılanacağı açıklandı

Sputnik Türkiye

Arjantin'de uyuşturucu etkisi altındayken bir otelin üçüncü katından düşerek yaşamını yitiren eski müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Liam Payne'in... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T14:49+0300

2024-12-30T14:49+0300

2024-12-30T14:52+0300

dünya

liam payne

arjantin

buenos aires

one direction

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092179880_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d484d83666606cdf95d219727e995382.jpg

Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in 16 Ekim'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetmiş, yapılan toksikoloji testleri sonucunda şarkıcının ölümünden önce alkol, kokain ve reçeteli antidepresan ilaç aldığı ortaya çıkmıştı. Arjantin medyası, Payne'in (31) kaldığı otelin müdürü Gilda Martin, otel çalışanı Esteban Grassi ile arkadaşı olduğu bildirilen Roger Nores, Arjantin Ulusal Ceza ve Ceza İnfaz Savcılığı tarafından adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak. Her ikisinin de otelde çalıştığı bildirilen Braian Paiz ve Ezequiel Pereyra adlı kişilerin Payne'in ölümüyle alakalı uyuşturucu tedarik etmekle suçlanacağı bildirildi. 5 sanıktan ismi açıklanmayan ikisinin, tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi. Ne olmuştu?Liam Payne'in 16 Ekim'de kaldığı otelin balkonundan düşerek ölmüş ve olay yerine gelen polis, otel odasında uyuşturucu madde tespit etmişti. Yapılan toksikoloji testleri, şarkıcının ölümünden önce alkol, kokain ve reçeteli antidepresan ilaç aldığını ortaya çıkarmıştı. Tıbbi raporlar ayrıca Payne'in yarı veya tam bilinçsizlik durumunda balkondan düşmüş olabileceğini öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/liam-payne-hayatini-kaybetmisti-otopsi-raporunda-yasakli-madde-cikti-1089502569.html

arjantin

buenos aires

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

liam payne, arjantin, buenos aires, one direction