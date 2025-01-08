https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/izmirde-belediye-calisanlarinin-is-birakmasi-sonrasi-sokaklarda-cop-yiginlari-olustu-1092465065.html

İzmir'de belediye çalışanlarının iş bırakması sonrası sokaklarda çöp yığınları oluştu

İzmir'de belediye çalışanlarının iş bırakması sonrası sokaklarda çöp yığınları oluştu

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ ve İZELMAN şirketleri çalışanları iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Eyleme temizlik işçilerinin de bir kısmı... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T16:56+0300

2025-01-08T16:56+0300

2025-01-08T16:56+0300

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çöp

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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki bazı şirket çalışanları, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemini bugün de sürdürdü. Otobüs şoförlerinin 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadığı eyleme, gün içinde İZELMAN bünyesinde çalışan kreş ve otopark görevlileri ile temizlik işçilerinin de bir kısmı katıldı.Çöpler kaldırımlara ve yola taştıKonak ilçesinde, çöplerin toplanmaması kirliliğe neden oldu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde çöp yığınları oluştu. Çöp kutularında biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı görüldü.Kordon'da bir restoranda çalışan Erhan Göl, gazetecilere çöp yığınları nedeniyle oluşan kötü kokudan müşterilerin rahatsız olduğunu belirterek, "Böyle bir çöp birikimi söz konusu değildi. Belediye araçları çöp biriktikten sonra bölgelerden 3-4 sefer geçerek alıyordu ama son iki gündür böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hiç hoş bir şey değil. Kordon'a yakışmayan bir durum. Biz de memnun değiliz umarım en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ ve İZELMAN şirketleri çalışanları, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün iş bırakma eylemine başlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/saglik-ocaklari-bugun-acik-mi-aile-hekimleri-grevi-ne-zaman-bitecek-1092459708.html

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