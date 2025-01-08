https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/izmir-otobusleri-neden-calismiyor-eshot-grevde-mi--1092449203.html
İzmir otobüsleri neden çalışmıyor? Eshot grevde mi?
İzmir otobüsleri neden çalışmıyor? Eshot grevde mi?
Sputnik Türkiye
İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T11:53+0300
2025-01-08T11:53+0300
2025-01-08T11:53+0300
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eshot
izmir
grev
otobüs
iş bırakma
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İzmir'de otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi sürüyor.İzmir'de iş bırakma eylemiBelediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.Sınav ertelendiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.Metro seferleri de aksadıKentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında arıza gerekçesiyle yaşanan aksamalar istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Bazı yolcular, aksama nedeniyle güvenlik personeline tepki gösterdi.Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/saglik-ocaklari-bugun-acik-mi-aile-hekimleri-6-ocakta-calisiyor-mu-1092378939.html
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İzmir otobüsleri neden çalışmıyor? Eshot grevde mi?
İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
İzmir'de otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi sürüyor.
İzmir'de iş bırakma eylemi
Belediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.
Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
Metro seferleri de aksadı
Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında arıza gerekçesiyle yaşanan aksamalar istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Bazı yolcular, aksama nedeniyle güvenlik personeline tepki gösterdi.
Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.