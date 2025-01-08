https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/izmir-otobusleri-neden-calismiyor-eshot-grevde-mi--1092449203.html

İzmir otobüsleri neden çalışmıyor? Eshot grevde mi?

İzmir otobüsleri neden çalışmıyor? Eshot grevde mi?

Sputnik Türkiye

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T11:53+0300

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türkiye

eshot

izmir

grev

otobüs

iş bırakma

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İzmir'de otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi sürüyor.İzmir'de iş bırakma eylemiBelediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.Sınav ertelendiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.Metro seferleri de aksadıKentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında arıza gerekçesiyle yaşanan aksamalar istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Bazı yolcular, aksama nedeniyle güvenlik personeline tepki gösterdi.Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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