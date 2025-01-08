https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/italyada-saglik-sistemi-coktu-belediye-baskani-hastalanmayi-yasakladi-1092440230.html

İtalya'da sağlık sistemi çöktü: Belediye başkanı hastalanmayı yasakladı

İtalya'da sağlık sistemi çöktü: Belediye başkanı hastalanmayı yasakladı

Sputnik Türkiye

İtalya’da bulunan Belcastro adlı küçük köy, sakinlerinin ciddi şekilde hastalanmalarını yasakladı. Calabria bölgesinde yer alan ve ülkenin en yoksul... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T01:04+0300

2025-01-08T01:04+0300

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Belcastro köyünün belediye başkanı Antonio Torchia, yayımladığı kararnameyle hastalanmayı yasakladı.İtalya’nın güneyinde yer alan Belcastro isimli köy, Calabria bölgesinde yer alan ve ülkenin en yoksul bölgelerinden biri olarak görülüyor. Köyün bin 300 sakini, çıkarılan kararnameyle sağlık sisteminin yetersizliği nedeniyle acil tıbbi müdahale gerektirebilecek hastalıklar geçirmemeleri için uyarıldı. Köyün belediye başkanı Antonio Torchia tarafından yayımlanan kararnamede, kararın sağlık personelinin sınırlı olmasından kaynaklı alındığı belirtildi. Belediye başkanı, İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamada, kararın 'açıkça mizahi bir provokasyon' olduğunu ancak kasabanın sağlık sisteminin yetersizliğini vurgulamak için yetkililere gönderdiği taleplerden daha fazla etki yarattığını ifade etti.Belcastro Köyü Belediye Başkanı Antonio Torchia “Bırakın, Belcastro’da bir hafta kalsınlar, acaba kendilerini güvende hissediyorlar mı?” dedi. İtalya'nın en kötü sağlık sistemi olarak görülen köy ülkede gündem yaratırken İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin hükümeti büyük tepki topladı.

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