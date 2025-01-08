https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/ibrahim-tatlisesin-torunu-oxford-yolunda-urfada-oxford-vardi-da-biz-mi-okumadik-demisti-1092459590.html

İbrahim Tatlıses’in torunu Oxford yolunda: 'Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık' demişti

İbrahim Tatlıses’in torunu Oxford yolunda: 'Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık' demişti

Sputnik Türkiye

İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen’den dünyaya gelen torunu Berfin Karakeçeli, Oxford Üniversitesi’ne başvurdu. Harran Üniversitesi mezunu Karakeçeli’nin yurt... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T15:14+0300

2025-01-08T15:14+0300

2025-01-08T15:14+0300

yaşam

ibrahim tatlıses

urfa

oxford

oxford üniversitesi

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Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, yalnızca sanatıyla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bu kez gündemde olan, 73 yaşındaki sanatçının torunu Berfin Karakeçeli. Tatlıses’in kızı Gülşen’den dünyaya gelen Karakeçeli’nin, dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi’ne başvurduğu öğrenildi.Sabah gazetesinin haberine göre, Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Berfin Karakeçeli, akademik kariyerini yurt dışında sürdürme kararı aldı. 'Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık'Berfin Karakeçeli’nin Oxford’a başvurması, İbrahim Tatlıses’in yıllar önce söylediği meşhur sözlerini tekrar hatırlattı. Tatlıses’in “Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık” şeklindeki esprili ifadesi, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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oxford

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