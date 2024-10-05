https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/taylandda-selde-mahsur-kalan-100-fil-kurtarildi-1088859577.html

Tayland'da selde mahsur kalan 100 fil kurtarıldı

Tayland'da selde mahsur kalan 100 fil kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Tayland'ın Chiang Mai kentinde şiddetli yağışların ardından sular altında kalan tabiat parkındaki yaklaşık 100 fil kurtarıldı, 2 fil telef oldu. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T17:03+0300

2024-10-05T17:03+0300

2024-10-05T17:03+0300

dünya

fil

tayland

sel

park

milli park

hayvanat bahçesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088859261_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_6c842ea83cbf6c0ffd580b410f7a3df0.jpg

Tayland'ın Chiang Mai kentini vuran şiddetli yağışlar, sele yol açtı. Kentteki turistik Fil Tabiat Parkı sular altında kaldı. Parktaki filler karın hizasına kadar suda mahsur kaldı. Park görevlileri yaklaşık 100 fili tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.'Çoğu görme engelli veya hastaydı'Görevlilerden biri, "Hadi, hadi, devam et" diye bağırarak fillerin güvenli bölgeye doğru geçişini sağladı. Fillerin çoğunun görme engelli ya da hasta olmasının tahliye çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.Tabiat parkı kurucusu Saengduean Lek Chailert yaptığı açıklamada, "Hayatlarını kurtarmak için şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük tahliyeydi, su hızla yükseldi" ifadelerini kullandı. Saengduean 2 filin tahliye sırasında telef olduğunu belirterek, "Gözlerimin önünde sel suları tarafından sürüklenip gittiler" dedi.Saengduean, selin parkın bugüne kadar yaşadığı en kötü sel olduğunu belirtti.Parkta fillerin yanı sıra köpekler, kediler, atlar ve tavşanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 5 bin hayvan bulunuyor. Bunlardan bazıları, yetkililerin sel uyarısı yapmasının ardından son günlerde tahliye edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/ingiltereye-mans-denizi-uzerinden-gecmeye-calisan-cok-sayida-gocmen-hayatini-kaybetti-1088858774.html

tayland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fil, tayland, sel, park, milli park, hayvanat bahçesi