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Hazal Kaya yıllardır verdiği mücadeleyi anlatarak hastalığını açıkladı: Ani girdiği ameliyattan sonra paylaştı
Hazal Kaya yıllardır verdiği mücadeleyi anlatarak hastalığını açıkladı: Ani girdiği ameliyattan sonra paylaştı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yıllardır mücadele ettiği bel fıtığı nedeniyle ameliyat masasına yattı. Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Kaya, "Artık... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T09:16+0300
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Son dönemde verdiği kilolar ve sağlıklı yaşam tercihleriyle gündemde olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, uzun yıllardır mücadele ettiği bel fıtığı rahatsızlığı için ameliyat oldu. Kaya, 2008-2009 yıllarında çekilen Aşk-ı Memnu dizisi sırasında başlayan bu sorunundan nihayet kurtulduğunu duyurdu.Sosyal medyadan esprili paylaşımAmeliyat sonrası hastane odasından paylaşım yapan Kaya, hayranlarını hem bilgilendirdi hem de gülümsetti:“2008-2009 civarı ‘Aşk-ı Memnu’da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu.”Selin Şekerci yanındaydıAmeliyat sırasında Kaya’ya en yakın arkadaşlarından biri olan oyuncu Selin Şekerci refakat etti. İkili arasındaki dostluk, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kaya'nın sağlık durumu iyiye giderken hayranları geçmiş olsun dileklerini iletmeye devam ediyor.Köpeğinin vefatıyla sarsılmıştıSon dönemde, köpeğini kaybederek duygusal bir süreçten geçen Kaya, bu ameliyatla birlikte daha sağlıklı bir hayata adım attığını belirtti. İki çocuk annesi olan ünlü oyuncu, fiziksel olarak daha güçlü hissedeceği bir döneme başladığını ifade etti.Hazal Kaya’nın sağlıklı yaşam yolculuğuSağlığına ve formuna dikkat eden Kaya, özellikle kilo vermesi ve sağlıklı yaşam tercihleriyle de son dönemde konuşuluyordu. Ameliyat sonrası, bu süreçte daha aktif bir yaşam süreceği tahmin ediliyor.
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hazal kaya ameliyat oldu, hazal kaya bel fıtığı, hazal kaya sağlık durumu, aşk-ı memnu bel fıtığı, hazal kaya sosyal medya paylaşımı, selin şekerci hazal kaya, hazal kaya köpeğini kaybetti, hazal kaya sağlıklı yaşam, ünlülerin sağlık haberleri, bel fıtığı ameliyat sonrası iyileşme

Hazal Kaya yıllardır verdiği mücadeleyi anlatarak hastalığını açıkladı: Ani girdiği ameliyattan sonra paylaştı

09:16 24.12.2024
© Fotoğraf : InstagramHazal Kaya
Hazal Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© Fotoğraf : Instagram
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yıllardır mücadele ettiği bel fıtığı nedeniyle ameliyat masasına yattı. Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Kaya, "Artık ağrısız bir hayatım olacak, pardon oldu bile!" ifadelerini kullandı. Ameliyat sonrası yanında yakın arkadaşı Selin Şekerci vardı. İşte detaylar…
Son dönemde verdiği kilolar ve sağlıklı yaşam tercihleriyle gündemde olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, uzun yıllardır mücadele ettiği bel fıtığı rahatsızlığı için ameliyat oldu. Kaya, 2008-2009 yıllarında çekilen Aşk-ı Memnu dizisi sırasında başlayan bu sorunundan nihayet kurtulduğunu duyurdu.

Sosyal medyadan esprili paylaşım

Ameliyat sonrası hastane odasından paylaşım yapan Kaya, hayranlarını hem bilgilendirdi hem de gülümsetti:
“2008-2009 civarı ‘Aşk-ı Memnu’da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu.”

Selin Şekerci yanındaydı

Ameliyat sırasında Kaya’ya en yakın arkadaşlarından biri olan oyuncu Selin Şekerci refakat etti. İkili arasındaki dostluk, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kaya'nın sağlık durumu iyiye giderken hayranları geçmiş olsun dileklerini iletmeye devam ediyor.

Köpeğinin vefatıyla sarsılmıştı

Son dönemde, köpeğini kaybederek duygusal bir süreçten geçen Kaya, bu ameliyatla birlikte daha sağlıklı bir hayata adım attığını belirtti. İki çocuk annesi olan ünlü oyuncu, fiziksel olarak daha güçlü hissedeceği bir döneme başladığını ifade etti.

Hazal Kaya’nın sağlıklı yaşam yolculuğu

Sağlığına ve formuna dikkat eden Kaya, özellikle kilo vermesi ve sağlıklı yaşam tercihleriyle de son dönemde konuşuluyordu. Ameliyat sonrası, bu süreçte daha aktif bir yaşam süreceği tahmin ediliyor.
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