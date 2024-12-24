https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/hazal-kaya-yillardir-verdigi-mucadeleyi-anlatarak-hastaligini-acikladi-ani-girdigi-ameliyattan-1091952492.html

Hazal Kaya yıllardır verdiği mücadeleyi anlatarak hastalığını açıkladı: Ani girdiği ameliyattan sonra paylaştı

Hazal Kaya yıllardır verdiği mücadeleyi anlatarak hastalığını açıkladı: Ani girdiği ameliyattan sonra paylaştı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yıllardır mücadele ettiği bel fıtığı nedeniyle ameliyat masasına yattı. Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Kaya, "Artık... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T09:16+0300

2024-12-24T09:16+0300

2024-12-24T09:16+0300

yaşam

hazal kaya

aşk-ı memnu

selin şekerci

bel fıtığı

fıtık

magazin

magazin

hasta

ameliyat

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Son dönemde verdiği kilolar ve sağlıklı yaşam tercihleriyle gündemde olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, uzun yıllardır mücadele ettiği bel fıtığı rahatsızlığı için ameliyat oldu. Kaya, 2008-2009 yıllarında çekilen Aşk-ı Memnu dizisi sırasında başlayan bu sorunundan nihayet kurtulduğunu duyurdu.Sosyal medyadan esprili paylaşımAmeliyat sonrası hastane odasından paylaşım yapan Kaya, hayranlarını hem bilgilendirdi hem de gülümsetti:“2008-2009 civarı ‘Aşk-ı Memnu’da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu.”Selin Şekerci yanındaydıAmeliyat sırasında Kaya’ya en yakın arkadaşlarından biri olan oyuncu Selin Şekerci refakat etti. İkili arasındaki dostluk, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kaya'nın sağlık durumu iyiye giderken hayranları geçmiş olsun dileklerini iletmeye devam ediyor.Köpeğinin vefatıyla sarsılmıştıSon dönemde, köpeğini kaybederek duygusal bir süreçten geçen Kaya, bu ameliyatla birlikte daha sağlıklı bir hayata adım attığını belirtti. İki çocuk annesi olan ünlü oyuncu, fiziksel olarak daha güçlü hissedeceği bir döneme başladığını ifade etti.Hazal Kaya’nın sağlıklı yaşam yolculuğuSağlığına ve formuna dikkat eden Kaya, özellikle kilo vermesi ve sağlıklı yaşam tercihleriyle de son dönemde konuşuluyordu. Ameliyat sonrası, bu süreçte daha aktif bir yaşam süreceği tahmin ediliyor.

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