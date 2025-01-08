https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/gronland-hedefi-ortaligi-karistirdi-blinken-zaman-kaybediyoruz-dedi-1092471966.html

Grönland 'hedefi' ortalığı karıştırdı: Blinken 'zaman kaybediyoruz' dedi

Grönland 'hedefi' ortalığı karıştırdı: Blinken 'zaman kaybediyoruz' dedi

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump'ın Grönland'ı ABD'ye 'dahil etme' fikrinin açıkça iyi bir fikir olmadığını ve gerçekleşmeyeceğini ifade etti. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T21:25+0300

2025-01-08T21:25+0300

2025-01-08T21:25+0300

dünya

abd

donald trump

antony blinken

jean-noel barrot

grönland

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın resmi olarak göreve başlamasıyla görevi devredecek Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Trump'ın ABD'nin Grönland'ı belki de askeri güç kullanarak ele geçirme fikri hakkında açıklamalarda bulundu.Blinken, Paris'te Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Grönland'ı ABD'ye dahil etme fikrinin 'iyi bir fikir olmadığını' ve 'gerçekleşmeyeceğini' söyledi.Grönland'ın ABD'ye katılmasının gerçekleşmeyeceğini söyleyen Blinken, "Son dört yıl boyunca işimize getirdiğimiz temel önerilerden birinin, müttefiklerimizle yakın çalıştığımızda daha güçlü, daha etkili olduğumuz ve daha iyi sonuçlar aldığımız olduğunu düşünüyorum. Onları yabancılaştırabilecek şeyler söylemekten veya yapmaktan kaçınmak önemlidir" şeklinde konuştu.Konuşmasının devamında Blinken, "Grönland hakkında dile getirilen fikir açıkça iyi bir fikir değil, ancak belki daha da önemlisi, bunun gerçekleşmeyecek bir fikir olduğu açık olduğu. Bu yüzden muhtemelen bunun hakkında konuşarak çok fazla zaman kaybetmemeliyiz" ifadelerinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/fransadan-trumpin-gronland-aciklamalarina-tepki-geldi-izin-vermeyecegiz-1092463997.html

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abd, donald trump, antony blinken, jean-noel barrot, grönland