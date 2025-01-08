https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/gronland-hedefi-ortaligi-karistirdi-blinken-zaman-kaybediyoruz-dedi-1092471966.html
Grönland 'hedefi' ortalığı karıştırdı: Blinken 'zaman kaybediyoruz' dedi
Grönland 'hedefi' ortalığı karıştırdı: Blinken 'zaman kaybediyoruz' dedi
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump'ın Grönland'ı ABD'ye 'dahil etme' fikrinin açıkça iyi bir fikir olmadığını ve gerçekleşmeyeceğini ifade etti. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T21:25+0300
2025-01-08T21:25+0300
2025-01-08T21:25+0300
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abd
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antony blinken
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın resmi olarak göreve başlamasıyla görevi devredecek Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Trump'ın ABD'nin Grönland'ı belki de askeri güç kullanarak ele geçirme fikri hakkında açıklamalarda bulundu.Blinken, Paris'te Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Grönland'ı ABD'ye dahil etme fikrinin 'iyi bir fikir olmadığını' ve 'gerçekleşmeyeceğini' söyledi.Grönland'ın ABD'ye katılmasının gerçekleşmeyeceğini söyleyen Blinken, "Son dört yıl boyunca işimize getirdiğimiz temel önerilerden birinin, müttefiklerimizle yakın çalıştığımızda daha güçlü, daha etkili olduğumuz ve daha iyi sonuçlar aldığımız olduğunu düşünüyorum. Onları yabancılaştırabilecek şeyler söylemekten veya yapmaktan kaçınmak önemlidir" şeklinde konuştu.Konuşmasının devamında Blinken, "Grönland hakkında dile getirilen fikir açıkça iyi bir fikir değil, ancak belki daha da önemlisi, bunun gerçekleşmeyecek bir fikir olduğu açık olduğu. Bu yüzden muhtemelen bunun hakkında konuşarak çok fazla zaman kaybetmemeliyiz" ifadelerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/fransadan-trumpin-gronland-aciklamalarina-tepki-geldi-izin-vermeyecegiz-1092463997.html
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abd, donald trump, antony blinken, jean-noel barrot, grönland
abd, donald trump, antony blinken, jean-noel barrot, grönland
Grönland 'hedefi' ortalığı karıştırdı: Blinken 'zaman kaybediyoruz' dedi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump'ın Grönland'ı ABD'ye 'dahil etme' fikrinin açıkça iyi bir fikir olmadığını ve gerçekleşmeyeceğini ifade etti.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın resmi olarak göreve başlamasıyla görevi devredecek Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Trump'ın ABD'nin Grönland'ı belki de askeri güç kullanarak ele geçirme fikri hakkında açıklamalarda bulundu.
Blinken, Paris'te Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Grönland'ı ABD'ye dahil etme fikrinin 'iyi bir fikir olmadığını' ve 'gerçekleşmeyeceğini' söyledi.
Grönland'ın ABD'ye katılmasının gerçekleşmeyeceğini söyleyen Blinken, "Son dört yıl boyunca işimize getirdiğimiz temel önerilerden birinin, müttefiklerimizle yakın çalıştığımızda daha güçlü, daha etkili olduğumuz ve daha iyi sonuçlar aldığımız olduğunu düşünüyorum. Onları yabancılaştırabilecek şeyler söylemekten veya yapmaktan kaçınmak önemlidir" şeklinde konuştu.
Konuşmasının devamında Blinken, "Grönland hakkında dile getirilen fikir açıkça iyi bir fikir değil, ancak belki daha da önemlisi, bunun gerçekleşmeyecek bir fikir olduğu açık olduğu. Bu yüzden muhtemelen bunun hakkında konuşarak çok fazla zaman kaybetmemeliyiz" ifadelerinde bulundu.