https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/floridaya-inen-bir-ucagin-tekerlek-yuvasinda-2-kisinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1092446966.html

Florida'ya inen bir uçağın tekerlek yuvasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Florida'ya inen bir uçağın tekerlek yuvasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

New York'tan Florida'ya iniş yapan bir uçağın tekerlek bölmesinde 2 cansız bedene rastlandı. Yakın zamanda meydana gelen bir diğer benzer olayda Chicago'dan... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T10:44+0300

2025-01-08T10:44+0300

2025-01-08T10:44+0300

dünya

abd

fort lauderdale

new york

united airlines

jetblue havayolları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102464/21/1024642175_21:0:1308:724_1920x0_80_0_0_a1a8bb330ddae80f8fe890734eb3dfff.jpg

New York City'den Florida'ya uçan bir uçağın tekerlek yuvasında 2 ceset bulundu. Salı günü JetBlue uçağının Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı'na inmesinin ardından görevliler tarafından uçuş sonrası bakım sırasında bulunduğu bildirildi. Kimliklerinin belirlenmediğini belirten havayolu şirketi, 2 kişinin uçağın tekerlek yuvasına nasıl eriştiklerine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçağın tekerlek yuvasında iki erkeğin ölü bedenlerine ulaşıldı. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılacağını açıklayan yetkililer, soruşturmanın havalimanındaki operasyonları etkilemediğini açıkladı. Yaklaşık iki hafta önce benzer bir olay yaşanmıştı. Chicago'dan Hawaii Maui'ye giden United Airlines uçağının tekerlek bölmesinde cansız bir beden bulunmuştu. Uçağın tekerlek yuvasında saklanmak, kaçak yolcuların kullandıkları en yaygın yöntemlerden bir olarak biliniyor. Federal Havacılık İdaresi'nin verilerine göre bir uçağa yasadışı yollarla binmeye çalışan kaçak yolcuların yüzde 77'sinden fazlası hayatını kaybediyor. Bölmede ezilmeyen kaçak yolcular genellikle uçak seyir irtifasına ulaştığında oksijen eksikliğinden veya donmaktan dolayı bilinçlerini kaybediyorlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/hawaiiye-inis-yapan-united-airlines-ucaginin-tekerlek-yuvasinda-ceset-bulundu-1092048100.html

fort lauderdale

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, fort lauderdale, new york, united airlines, jetblue havayolları