https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/floridaya-inen-bir-ucagin-tekerlek-yuvasinda-2-kisinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1092446966.html
Florida'ya inen bir uçağın tekerlek yuvasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Florida'ya inen bir uçağın tekerlek yuvasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
New York'tan Florida'ya iniş yapan bir uçağın tekerlek bölmesinde 2 cansız bedene rastlandı. Yakın zamanda meydana gelen bir diğer benzer olayda Chicago'dan... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T10:44+0300
2025-01-08T10:44+0300
2025-01-08T10:44+0300
dünya
abd
fort lauderdale
new york
united airlines
jetblue havayolları
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New York City'den Florida'ya uçan bir uçağın tekerlek yuvasında 2 ceset bulundu. Salı günü JetBlue uçağının Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı'na inmesinin ardından görevliler tarafından uçuş sonrası bakım sırasında bulunduğu bildirildi. Kimliklerinin belirlenmediğini belirten havayolu şirketi, 2 kişinin uçağın tekerlek yuvasına nasıl eriştiklerine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçağın tekerlek yuvasında iki erkeğin ölü bedenlerine ulaşıldı. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılacağını açıklayan yetkililer, soruşturmanın havalimanındaki operasyonları etkilemediğini açıkladı. Yaklaşık iki hafta önce benzer bir olay yaşanmıştı. Chicago'dan Hawaii Maui'ye giden United Airlines uçağının tekerlek bölmesinde cansız bir beden bulunmuştu. Uçağın tekerlek yuvasında saklanmak, kaçak yolcuların kullandıkları en yaygın yöntemlerden bir olarak biliniyor. Federal Havacılık İdaresi'nin verilerine göre bir uçağa yasadışı yollarla binmeye çalışan kaçak yolcuların yüzde 77'sinden fazlası hayatını kaybediyor. Bölmede ezilmeyen kaçak yolcular genellikle uçak seyir irtifasına ulaştığında oksijen eksikliğinden veya donmaktan dolayı bilinçlerini kaybediyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/hawaiiye-inis-yapan-united-airlines-ucaginin-tekerlek-yuvasinda-ceset-bulundu-1092048100.html
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abd, fort lauderdale, new york, united airlines, jetblue havayolları
abd, fort lauderdale, new york, united airlines, jetblue havayolları
Florida'ya inen bir uçağın tekerlek yuvasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
New York'tan Florida'ya iniş yapan bir uçağın tekerlek bölmesinde 2 cansız bedene rastlandı. Yakın zamanda meydana gelen bir diğer benzer olayda Chicago'dan Maui'ye uçan uçağın yine tekerlek yuvasında bir kişinin cesedine ulaşılmıştı.
New York City'den Florida'ya uçan bir uçağın tekerlek yuvasında 2 ceset bulundu. Salı günü JetBlue uçağının Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı'na inmesinin ardından görevliler tarafından uçuş sonrası bakım sırasında bulunduğu bildirildi. Kimliklerinin belirlenmediğini belirten havayolu şirketi, 2 kişinin uçağın tekerlek yuvasına nasıl eriştiklerine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçağın tekerlek yuvasında iki erkeğin ölü bedenlerine ulaşıldı. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılacağını açıklayan yetkililer, soruşturmanın havalimanındaki operasyonları etkilemediğini açıkladı.
Yaklaşık iki hafta önce benzer bir olay yaşanmıştı. Chicago'dan Hawaii Maui'ye giden United Airlines uçağının tekerlek bölmesinde cansız bir beden bulunmuştu.
Uçağın tekerlek yuvasında saklanmak, kaçak yolcuların kullandıkları en yaygın yöntemlerden bir olarak biliniyor. Federal Havacılık İdaresi'nin verilerine göre bir uçağa yasadışı yollarla binmeye çalışan kaçak yolcuların yüzde 77'sinden fazlası hayatını kaybediyor. Bölmede ezilmeyen kaçak yolcular genellikle uçak seyir irtifasına ulaştığında oksijen eksikliğinden veya donmaktan dolayı bilinçlerini kaybediyorlar.