https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/hawaiiye-inis-yapan-united-airlines-ucaginin-tekerlek-yuvasinda-ceset-bulundu-1092048100.html

Hawaii'ye iniş yapan uçağın tekerlek yuvasında ceset bulundu

Hawaii'ye iniş yapan uçağın tekerlek yuvasında ceset bulundu

Sputnik Türkiye

Chicago'dan Maui Hawaii uçuşunu gerçekleştiren United Airlines uçağının tekerlek yuvasında bir ceset bulundu. Hawaii'de bulunan yetkililer cesedin bulunmasının... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T11:44+0300

2024-12-26T11:44+0300

2024-12-26T11:46+0300

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Hawaii yetkilileri, Chicago'dan Maui'ye uçan United Airlines uçağının tekerlek yuvasında bir ceset bulduklarını açıkladı. Havayolu şirketi, Salı günü Maui'deki Kahului Havalimanı'na varışta, uçağın ana iniş takımlarından birinin tekerlek yuvasında bir ceset bulduklarını açıklamasının ardından soruşturma başlatıldı.Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, cesedin bir Boeing 787-10 uçağında bulunduğunu söyledi. UA202 sefer sayılı uçağın Salı öğleden sonra Hawaii'ye ulaştığını belirten yetkililer tekerlek yuvasına yalnızca uçağın dışından erişilebildiğini belirtti. Şu ana kadar kişinin tekerlek yuvasına nasıl ve ne zaman eriştiği hakkında bir bilgilerinin olmadığını söyleyen yetkililer soruşturma başlatıldığını duyurdu.Uçağın tekerlek yuvasında saklanmak, kaçak yolcuların kullandıkları en yaygın yöntemlerden bir olarak biliniyor. Federal Havacılık İdaresi'nin verilerine göre bir uçağa yasadışı yollarla binmeye çalışan kaçak yolcuların yüzde 77'sinden fazlası hayatını kaybediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kazakistandaki-ucak-kazasi-sonrasinda-gozler-yeniden-sabikali-embrear-ucaklarina-yoneldi-1092014288.html

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abd, hawaii, united airlines, kaçak, yolcu, yolcu uçağı