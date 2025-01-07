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Avukatı, Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili konuştu: 'Bilgiler yanlış, yakın zamanda açıklayacağız'
Avukatı, Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili konuştu: 'Bilgiler yanlış, yakın zamanda açıklayacağız'
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından serveti de en çok konuşulan konulardan biri oldu. Tayfur'un avukatı ise milyonlarca liralık servet bıraktığı... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T15:20+0300
2025-01-07T15:20+0300
yaşam
ferdi tayfur
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Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve geçen hafta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un serveti sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Tayfur'un 80 daire, 7 villa, Marmaris'te bir ada ve toplamda 3 milyar liralık servet bıraktığı iddia edilirken avukatı Hakan Tamgüç, bu bilgilerin yanlış olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından Marmaris’te bir koy ile bir yarımada, İstanbul’da 30, Adana'da 50 daire aldığı ve 6 villaya sahip olduğu da konuşulmuştu. Hatta çocuklarının arasında nasıl bir paylaşım yapılacağı da gündeme gelmişti. Bu konularla ilgili Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının vasiyeti ve servetiyle ilgili konuştu. Tamgüç, Tayfur servetiyle ilgili sosyal medyada yayımlanan bilgilerinin yanlış olduğunu dile getirdi.Önümüzdeki günlerde vasiyeti açıklanacakAvukat Hakan Tamgüç, Ferdi Tayfur'un sağlığında mahkemelik olduğu, soyadını kullanmasına izin vermediği kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirastan yararlanıp yararlanamayacağı şeklindeki soruya ise bu konuda çalışma yaptıklarını, yakın zamanda bir açıklamada bulunacaklarını söyledi.Ferdi Tayfur'un serveti önümüzdeki günlerde vasiyetinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/unlu-sanatci-gulben-ergenden-ferdi-tayfur-isyani-size-ne-1092389286.html
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ferdi tayfur serveti, ferdi tayfurun serveti ne kadar, ferdi tayfurun kaç tane evi var, ferdi tayfur mirası, ferdi tayfur servetini kime bıraktı
ferdi tayfur serveti, ferdi tayfurun serveti ne kadar, ferdi tayfurun kaç tane evi var, ferdi tayfur mirası, ferdi tayfur servetini kime bıraktı

Avukatı, Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili konuştu: 'Bilgiler yanlış, yakın zamanda açıklayacağız'

15:20 07.01.2025
© Fotoğraf : TwitterFerdi Tayfur
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından serveti de en çok konuşulan konulardan biri oldu. Tayfur'un avukatı ise milyonlarca liralık servet bıraktığı iddialarıyla ilgili konuştu.
Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve geçen hafta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un serveti sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Tayfur'un 80 daire, 7 villa, Marmaris'te bir ada ve toplamda 3 milyar liralık servet bıraktığı iddia edilirken avukatı Hakan Tamgüç, bu bilgilerin yanlış olduğunu söyledi.
© Hakan AkgünFerdi Tayfur cenaze
Ferdi Tayfur cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
Ferdi Tayfur cenaze
© Hakan Akgün
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından Marmaris’te bir koy ile bir yarımada, İstanbul’da 30, Adana'da 50 daire aldığı ve 6 villaya sahip olduğu da konuşulmuştu. Hatta çocuklarının arasında nasıl bir paylaşım yapılacağı da gündeme gelmişti. Bu konularla ilgili Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının vasiyeti ve servetiyle ilgili konuştu. Tamgüç, Tayfur servetiyle ilgili sosyal medyada yayımlanan bilgilerinin yanlış olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki günlerde vasiyeti açıklanacak

Avukat Hakan Tamgüç, Ferdi Tayfur'un sağlığında mahkemelik olduğu, soyadını kullanmasına izin vermediği kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirastan yararlanıp yararlanamayacağı şeklindeki soruya ise bu konuda çalışma yaptıklarını, yakın zamanda bir açıklamada bulunacaklarını söyledi.
Ferdi Tayfur'un serveti önümüzdeki günlerde vasiyetinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
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