https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/avukati-ferdi-tayfurun-servetiyle-ilgili-konustu-bilgiler-yanlis-yakin-zamanda-aciklayacagiz--1092429523.html

Avukatı, Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili konuştu: 'Bilgiler yanlış, yakın zamanda açıklayacağız'

Avukatı, Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili konuştu: 'Bilgiler yanlış, yakın zamanda açıklayacağız'

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından serveti de en çok konuşulan konulardan biri oldu. Tayfur'un avukatı ise milyonlarca liralık servet bıraktığı... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T15:20+0300

2025-01-07T15:20+0300

2025-01-07T15:20+0300

yaşam

ferdi tayfur

cenaze

cenaze töreni

miras

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Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve geçen hafta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un serveti sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Tayfur'un 80 daire, 7 villa, Marmaris'te bir ada ve toplamda 3 milyar liralık servet bıraktığı iddia edilirken avukatı Hakan Tamgüç, bu bilgilerin yanlış olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından Marmaris’te bir koy ile bir yarımada, İstanbul’da 30, Adana'da 50 daire aldığı ve 6 villaya sahip olduğu da konuşulmuştu. Hatta çocuklarının arasında nasıl bir paylaşım yapılacağı da gündeme gelmişti. Bu konularla ilgili Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının vasiyeti ve servetiyle ilgili konuştu. Tamgüç, Tayfur servetiyle ilgili sosyal medyada yayımlanan bilgilerinin yanlış olduğunu dile getirdi.Önümüzdeki günlerde vasiyeti açıklanacakAvukat Hakan Tamgüç, Ferdi Tayfur'un sağlığında mahkemelik olduğu, soyadını kullanmasına izin vermediği kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirastan yararlanıp yararlanamayacağı şeklindeki soruya ise bu konuda çalışma yaptıklarını, yakın zamanda bir açıklamada bulunacaklarını söyledi.Ferdi Tayfur'un serveti önümüzdeki günlerde vasiyetinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/unlu-sanatci-gulben-ergenden-ferdi-tayfur-isyani-size-ne-1092389286.html

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