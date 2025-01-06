https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/fenerbahcede-acil-durum-toplantisi-ziraat-turkiye-kupasi-karari-verilecek-1092398026.html
Fenerbahçe'de acil durum toplantısı: Ziraat Türkiye Kupası kararı verilecek
Fenerbahçe'de acil durum toplantısı: Ziraat Türkiye Kupası kararı verilecek
Sputnik Türkiye
Son olarak Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetim, acil durum toplantısı yapma kararı aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimin... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T17:23+0300
2025-01-06T17:23+0300
2025-01-06T17:23+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
yabancı hakem
ziraat türkiye kupası
ziraat türkiye kupası
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu bugün saat 16:00'da toplandı. Gündem, hakem hataları ve Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmamanın değerlendirileceği toplantı sonrası Fenerbahçe yönetiminin önemli kararlar alması bekleniyor.Fenerbahçe kupaya katılacak mı?Başkan Ali Koç Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama konusunda kesin kararlı ancak yönetimden bazı isimlerin katılım yönünde de görüşleri var.Acun Ilıcalı Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu." demiş ve "Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş. Neredeyse 2,5 yıldır evinde kırmızı kart görmemiş, federasyona saldırıyor. Bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ziraat-turkiye-kupasinda-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasin-maclari-ne-zaman-1092074093.html
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fenerbahçe, ali koç, yabancı hakem, ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası
fenerbahçe, ali koç, yabancı hakem, ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası
Fenerbahçe'de acil durum toplantısı: Ziraat Türkiye Kupası kararı verilecek
Son olarak Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetim, acil durum toplantısı yapma kararı aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimin katılacağı toplantıda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım konusunda da son karar verilecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu bugün saat 16:00'da toplandı.
Gündem, hakem hataları ve Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmamanın değerlendirileceği toplantı sonrası Fenerbahçe yönetiminin önemli kararlar alması bekleniyor.
Fenerbahçe kupaya katılacak mı?
Başkan Ali Koç Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama konusunda kesin kararlı ancak yönetimden bazı isimlerin katılım yönünde de görüşleri var.
Acun Ilıcalı Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu." demiş ve "Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş. Neredeyse 2,5 yıldır evinde kırmızı kart görmemiş, federasyona saldırıyor. Bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.