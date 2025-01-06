https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/fenerbahcede-acil-durum-toplantisi-ziraat-turkiye-kupasi-karari-verilecek-1092398026.html

Fenerbahçe'de acil durum toplantısı: Ziraat Türkiye Kupası kararı verilecek

Fenerbahçe'de acil durum toplantısı: Ziraat Türkiye Kupası kararı verilecek

Sputnik Türkiye

Son olarak Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetim, acil durum toplantısı yapma kararı aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimin... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T17:23+0300

2025-01-06T17:23+0300

2025-01-06T17:23+0300

spor

fenerbahçe

ali koç

yabancı hakem

ziraat türkiye kupası

ziraat türkiye kupası

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu bugün saat 16:00'da toplandı. Gündem, hakem hataları ve Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmamanın değerlendirileceği toplantı sonrası Fenerbahçe yönetiminin önemli kararlar alması bekleniyor.Fenerbahçe kupaya katılacak mı?Başkan Ali Koç Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama konusunda kesin kararlı ancak yönetimden bazı isimlerin katılım yönünde de görüşleri var.Acun Ilıcalı Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu." demiş ve "Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş. Neredeyse 2,5 yıldır evinde kırmızı kart görmemiş, federasyona saldırıyor. Bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ziraat-turkiye-kupasinda-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasin-maclari-ne-zaman-1092074093.html

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, ali koç, yabancı hakem, ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası