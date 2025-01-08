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'Evlilik Komedisi' oyununun İslam'a ve ahlaki değerlere aykırı olduğu iddiasıyla ilgili açıklama
'Evlilik Komedisi' oyununun İslam'a ve ahlaki değerlere aykırı olduğu iddiasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Elazığ'da bugün sahne alacak 'Evlilik Komedisi' adlı tiyatro oyununun İslam'a ve ahlaki değerlere aykırı olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Elazığ Valiliği... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
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devlet tiyatroları
tiyatro
evlilik komedisi
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Elazığ Valiliği kentte bugün sahnelenmeye başlayacak olan yeni adıyla 'Evlilik Komedisi' orijinal adıyla da 'Karımın Kocası' oyunu hakkında başta sosyal medyada yayılan iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenecek tiyatro oyununa ilişkin halkı provoke etmeyi amaçlayan iddialar olduğu vurgulanan açıklamada Devlet Tiyatroları'nın kuruluşundan bu yana Türk kültürünü, örf ve adetlerini koruma misyonuyla hareket ettiği ve sahnelediği eserlerde toplumun değerlerine saygıyı esas aldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Oyunun adı değiştirilmişti'Karımın Kocası' olarak Elazığ'dan önce Diyarbakır'da sahne alan oyunun adı 'Evlilik Komedisi' olarak aralık ayının son haftası değiştirilmişti. Dünyada çok sayıda ülkede sergilenen oyunun Diyarbakır'da sahne alacağı 17 Aralık 2024’te Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla açıklanmıştı. Paylaşımın ardından HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı'nca 'ahlak dışı' olduğu savunulan oyunla ilgili sosyal medyadan şu açıklama yapılmıştı:
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elazığ, devlet tiyatroları, tiyatro, evlilik komedisi
elazığ, devlet tiyatroları, tiyatro, evlilik komedisi

'Evlilik Komedisi' oyununun İslam'a ve ahlaki değerlere aykırı olduğu iddiasıyla ilgili açıklama

01:38 08.01.2025 (güncellendi: 01:49 08.01.2025)
© AATiyatro
Tiyatro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AA
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Elazığ'da bugün sahne alacak 'Evlilik Komedisi' adlı tiyatro oyununun İslam'a ve ahlaki değerlere aykırı olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Elazığ Valiliği "Bu tür iddialar hem oyunun içeriğini çarpıtmakta hem de kamuoyunda yanlış bir algı yaratmaya çalışmaktadır" açıklamasını yaptı. Söz konusu oyunun bir süre önce adı değiştirilmişti.
Elazığ Valiliği kentte bugün sahnelenmeye başlayacak olan yeni adıyla 'Evlilik Komedisi' orijinal adıyla da 'Karımın Kocası' oyunu hakkında başta sosyal medyada yayılan iddialar üzerine bir açıklama yaptı.
Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenecek tiyatro oyununa ilişkin halkı provoke etmeyi amaçlayan iddialar olduğu vurgulanan açıklamada Devlet Tiyatroları'nın kuruluşundan bu yana Türk kültürünü, örf ve adetlerini koruma misyonuyla hareket ettiği ve sahnelediği eserlerde toplumun değerlerine saygıyı esas aldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sadakat ve evlilik kavramlarının önemini vurgulayan ve ahlaki değerlerdeki değişimi mizahi bir dille ele alan 'Evlilik Komedisi' adlı oyun, toplumsal değerlerimize uygun bir şekilde seyirciyle buluşmaktadır. Söz konusu oyunun İslam'a ve ahlaki değerlere aykırı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür iddialar hem oyunun içeriğini çarpıtmakta hem de kamuoyunda yanlış bir algı yaratmaya çalışmaktadır. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği tüm eserler, toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak hazırlanmakta ve halkımızın beğenisine sunulmaktadır.

Bu bağlamda, kamuoyunun sağduyulu bir tutum sergilemesini, gerçeği yansıtmayan bu tür provokatif açıklamalara itibar etmemesini temenni ederiz. Sanat, toplumların birleştirici gücüdür ve tüm kesimleri kapsayan, hoşgörüye dayalı bir yaklaşımı esas alır. Devlet Tiyatroları, her zaman olduğu gibi kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmaya ve toplumumuzun sanatla buluşmasına öncülük etmeye devam edecektir."

Oyunun adı değiştirilmişti

'Karımın Kocası' olarak Elazığ'dan önce Diyarbakır'da sahne alan oyunun adı 'Evlilik Komedisi' olarak aralık ayının son haftası değiştirilmişti.
Dünyada çok sayıda ülkede sergilenen oyunun Diyarbakır'da sahne alacağı 17 Aralık 2024’te Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla açıklanmıştı. Paylaşımın ardından HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı'nca 'ahlak dışı' olduğu savunulan oyunla ilgili sosyal medyadan şu açıklama yapılmıştı:
“İlimizde Devlet Tiyatroları tarafından sergilenmek istenen ‘Karımın Kocası’ adlı ahlak dışı tiyatro oyunu, kasıtlı olarak toplumsal yapımızı ve değerlerimizi hedef almaktadır. Hırvatistanlı bir yazarın kaleme aldığı bu tiyatro, İslami ve ahlaki değerlerimizi alaya almakta ve aşağılamaktadır. Sahabe ve peygamberler şehri olan Diyarbakır’da, İslam’a ve örflerimize aykırı bu tür etkinlikleri düzenleyenler ve destekleyenler art niyet taşımaktadır. Toplumun ahlaki değerlerini hedef alan, bir kadının aynı anda birden fazla erkekle ahlaksızca yaşam sürmesini normalleştirmeye çalışan bu tür projeler, bilinçli şekilde hayata geçirilmektedir. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. HÜDA PAR olarak, toplumsal aile yapımızı bozan ve ahlaki değerlerimizi zedeleyen bu tür etkinliklerin her zaman karşısında duracağımızı bir kez daha vurguluyoruz.”
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