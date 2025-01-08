https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/esi-elinde-bicakla-kapiya-dayandi-ikinci-kattan-asagi-atladi-1092441101.html
Eşi elinde bıçakla kapıya dayandı: İkinci kattan aşağı atladı
Eşi elinde bıçakla kapıya dayandı: İkinci kattan aşağı atladı
Sputnik Türkiye
Konya'da eşinden kaçarak teyzesinin evine kadın eşinden yeniden kaçabilmek için ikinci kattaki pencereden aşağı atladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T02:41+0300
2025-01-08T02:41+0300
2025-01-08T02:42+0300
türkiye
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kadına yönelik şiddet
konya
pencere
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde evden ayrılan Canan S, eşinden kaçmak adına teyzesinin evine sığındı.Elinde bıçakla eve gelen Ahmet S'nin kapıyı kırmaya çalışmasıyla korkan kadın ikinci kattaki evin camından atladı.Yaralanan Canan S. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri Ahmet S'yi yakalayarak gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/bir-kadinin-silah-zoruyla-kacirilmasi-olayiyla-ilgili-valilikten-aciklama-kendi-rizamla-bindim-1092436196.html
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kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, konya, pencere
kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, konya, pencere
Eşi elinde bıçakla kapıya dayandı: İkinci kattan aşağı atladı
02:41 08.01.2025 (güncellendi: 02:42 08.01.2025)
Konya'da eşinden kaçarak teyzesinin evine kadın eşinden yeniden kaçabilmek için ikinci kattaki pencereden aşağı atladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde evden ayrılan Canan S, eşinden kaçmak adına teyzesinin evine sığındı.
Elinde bıçakla eve gelen Ahmet S'nin kapıyı kırmaya çalışmasıyla korkan kadın ikinci kattaki evin camından atladı.
Yaralanan Canan S. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri Ahmet S'yi yakalayarak gözaltına aldı.