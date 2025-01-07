https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/bir-kadinin-silah-zoruyla-kacirilmasi-olayiyla-ilgili-valilikten-aciklama-kendi-rizamla-bindim-1092436196.html

Bir kadının silah zoruyla kaçırılması olayıyla ilgili valilikten açıklama: 'Kendi rızamla bindim'

Bir kadının silah zoruyla kaçırılması olayıyla ilgili valilikten açıklama: 'Kendi rızamla bindim'

Sputnik Türkiye

Hakkari'de bir kadının silah zoruyla bir araca bindirilerek kaçırıldığı iddiasıyla ilgili valilik açıklama yaptı. Açıklamada kadının araca kendi rızasıyla... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T19:38+0300

2025-01-07T19:38+0300

2025-01-07T19:39+0300

türkiye

hakkari

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kadına karşı şiddet

kaçırma

kadın

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Hakkari Valiliği'nden, bir kadının kaçırıldığı yönündeki iddialar sonrası açıklama geldi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gelen ihbarı değerlendirdiği bildirildi. İhbarda Merzan Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunun arkasında bir kadının 2 kişi tarafından silah zoruyla gri renkli araca bindirildiği ifade edildi.Olay yerine giden emniyet yetkililerinin kadının kendilerine verdiği ifadede kaçırılma olayının olmadığını söylediği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelerin yer aldığı bilgisi paylaşıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/mersinde-zehirlenen-iki-cocuk-hayatini-kaybetti-dort-cocugun-durumu-ise-agir--1092434311.html

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hakkari, kadına şiddet, kadına karşı şiddet, kaçırma, kadın