https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/bir-kadinin-silah-zoruyla-kacirilmasi-olayiyla-ilgili-valilikten-aciklama-kendi-rizamla-bindim-1092436196.html
Bir kadının silah zoruyla kaçırılması olayıyla ilgili valilikten açıklama: 'Kendi rızamla bindim'
Bir kadının silah zoruyla kaçırılması olayıyla ilgili valilikten açıklama: 'Kendi rızamla bindim'
Sputnik Türkiye
Hakkari'de bir kadının silah zoruyla bir araca bindirilerek kaçırıldığı iddiasıyla ilgili valilik açıklama yaptı. Açıklamada kadının araca kendi rızasıyla... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T19:38+0300
2025-01-07T19:38+0300
2025-01-07T19:39+0300
türkiye
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kadına karşı şiddet
kaçırma
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Hakkari Valiliği'nden, bir kadının kaçırıldığı yönündeki iddialar sonrası açıklama geldi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gelen ihbarı değerlendirdiği bildirildi. İhbarda Merzan Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunun arkasında bir kadının 2 kişi tarafından silah zoruyla gri renkli araca bindirildiği ifade edildi.Olay yerine giden emniyet yetkililerinin kadının kendilerine verdiği ifadede kaçırılma olayının olmadığını söylediği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelerin yer aldığı bilgisi paylaşıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/mersinde-zehirlenen-iki-cocuk-hayatini-kaybetti-dort-cocugun-durumu-ise-agir--1092434311.html
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hakkari, kadına şiddet, kadına karşı şiddet, kaçırma, kadın
hakkari, kadına şiddet, kadına karşı şiddet, kaçırma, kadın
Bir kadının silah zoruyla kaçırılması olayıyla ilgili valilikten açıklama: 'Kendi rızamla bindim'
19:38 07.01.2025 (güncellendi: 19:39 07.01.2025)
Hakkari'de bir kadının silah zoruyla bir araca bindirilerek kaçırıldığı iddiasıyla ilgili valilik açıklama yaptı. Açıklamada kadının araca kendi rızasıyla bindiğini ifade ettiği belirtilirken araç sürücüsünün 112 ekiplerince hastaneye sevk edildiğii kadının da hastaneden taburcu olduğu bilgisi yer aldı.
Hakkari Valiliği'nden, bir kadının kaçırıldığı yönündeki iddialar sonrası açıklama geldi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gelen ihbarı değerlendirdiği bildirildi. İhbarda Merzan Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunun arkasında bir kadının 2 kişi tarafından silah zoruyla gri renkli araca bindirildiği ifade edildi.
Olay yerine giden emniyet yetkililerinin kadının kendilerine verdiği ifadede kaçırılma olayının olmadığını söylediği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelerin yer aldığı bilgisi paylaşıldı:
"Şüpheli araç kısa sürede tespit edilerek Katramaz Köprüsü'nde durdurulmuştur. Olay yerinde yapılan görüşmede, aracın arka yolcu kısmında bulunan kadın, zorla kaçırılmadığını ve araca kendi rızasıyla bindiğini beyan etmiştir. İl Emniyet Müdürlüğüne verdiği ifadede ise darp, cebir, tehdit veya hakarete maruz kalmadığını ve herhangi bir şikayeti bulunmadığını belirtmiştir. Araç sürücüsü 112 ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, kadın şahıs taburcu edilip adli rapor düzenlenmiştir. Savcılık talimatıyla gerekli tutanaklar tanzim edilerek şahıslar serbest bırakılmıştır."