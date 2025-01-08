https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/deva-partisinde-bir-istifa-daha-1092459958.html
DEVA Partisi'nde bir istifa daha
DEVA Partisi'nde bir istifa daha
Sputnik Türkiye
DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece partinin sandalye sayısı 10'a düştü. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T15:24+0300
2025-01-08T15:24+0300
2025-01-08T15:24+0300
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deva partisi'nde bir istifa daha, deva partisi istifa, deva partisi selma aliye kavaf
deva partisi'nde bir istifa daha, deva partisi istifa, deva partisi selma aliye kavaf
DEVA Partisi'nde bir istifa daha
Ayrıntılar geliyor
DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece partinin sandalye sayısı 10'a düştü.