https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/chpde-9-yonetici-istifa-etti-ilce-yonetimi-dustu-1092449035.html

CHP'de 9 yönetici istifa etti, ilçe yönetimi düştü

CHP'de 9 yönetici istifa etti, ilçe yönetimi düştü

Sputnik Türkiye

Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün’e tepki gösteren 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düştü. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T11:24+0300

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2025-01-08T11:24+0300

politika

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bursa

istifa

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Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün’e tepki gösteren 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düştü.Sözcü'de yer alan habere göre; Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan 9 yönetim kurulu üyesi, karar alma süreçlerinden dışlandıklarını ve İlçe Başkanı İlhami Gün'ün, ilçe örgütünü bir patron gibi yönetmeye çalıştığını öne sürerek, görevlerinden istifa etti. İstifalar sonucu yeterli yönetim kurulu üyesi olmadığından dolayı ilçe yönetimi düştü.Yıldırım İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan istifa eden isimler; Rüstem Toksöz, Muhammet Karasu, Burak Celep, Sibel Demirbaş, Semih Esen, Sevda Kayışoğlu, Alişan Kılıç, Fatih Yılmaz ve Nimet Gündüz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/balikesir-milletvekili-burak-dalgin-deva-partisinden-istifa-etti-1092432211.html

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