https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/chpde-9-yonetici-istifa-etti-ilce-yonetimi-dustu-1092449035.html
CHP'de 9 yönetici istifa etti, ilçe yönetimi düştü
CHP'de 9 yönetici istifa etti, ilçe yönetimi düştü
Sputnik Türkiye
Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün’e tepki gösteren 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düştü. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T11:24+0300
2025-01-08T11:24+0300
2025-01-08T11:24+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
bursa
istifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83037aa9967349b9c7871ed2099fe965.jpg
Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün’e tepki gösteren 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düştü.Sözcü'de yer alan habere göre; Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan 9 yönetim kurulu üyesi, karar alma süreçlerinden dışlandıklarını ve İlçe Başkanı İlhami Gün'ün, ilçe örgütünü bir patron gibi yönetmeye çalıştığını öne sürerek, görevlerinden istifa etti. İstifalar sonucu yeterli yönetim kurulu üyesi olmadığından dolayı ilçe yönetimi düştü.Yıldırım İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan istifa eden isimler; Rüstem Toksöz, Muhammet Karasu, Burak Celep, Sibel Demirbaş, Semih Esen, Sevda Kayışoğlu, Alişan Kılıç, Fatih Yılmaz ve Nimet Gündüz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/balikesir-milletvekili-burak-dalgin-deva-partisinden-istifa-etti-1092432211.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_28:0:676:486_1920x0_80_0_0_4c76ae8bad3db814f09e4dd119cf748c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bursa, istifa
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bursa, istifa
CHP'de 9 yönetici istifa etti, ilçe yönetimi düştü
Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün’e tepki gösteren 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düştü.
Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün’e tepki gösteren 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düştü.
Sözcü'de yer alan habere göre;
Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan 9 yönetim kurulu üyesi, karar alma süreçlerinden dışlandıklarını ve İlçe Başkanı İlhami Gün'ün, ilçe örgütünü bir patron gibi yönetmeye çalıştığını öne sürerek, görevlerinden istifa etti. İstifalar sonucu yeterli yönetim kurulu üyesi olmadığından dolayı ilçe yönetimi düştü.
Yıldırım İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan istifa eden isimler; Rüstem Toksöz, Muhammet Karasu, Burak Celep, Sibel Demirbaş, Semih Esen, Sevda Kayışoğlu, Alişan Kılıç, Fatih Yılmaz ve Nimet Gündüz.