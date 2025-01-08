CHP'de 9 yönetici istifa etti, ilçe yönetimi düştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Barış Terkoğlu: ‘Türkiye birinci açılım sürecinde emperyal bir projeye doğru götürülüyordu’
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TESKON Başkanı Yahya Sağır: 'Enerji bakanlığının düzenlemesinden dolayı ortak alan elektrik giderleri iki katına çıktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Elon Musk aslında tam karşı cephede Soros’un yerini almaya başladı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Terkoğlu: ‘İmralı tutanaklarında geçen Öcalan'ın vizyonunun benzeri bir süreç yaşanıyor’
18:18
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
19:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'ABD, hedefine ulaşabilmek için her türlü mekanizmayı kullanabilir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomik krizin gölgesinde ‘2025 aile yılı’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Köprü geçiş fiyatlarına zam geliyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/chpde-9-yonetici-istifa-etti-ilce-yonetimi-dustu-1092449035.html
CHP'de 9 yönetici istifa etti, ilçe yönetimi düştü
CHP'de 9 yönetici istifa etti, ilçe yönetimi düştü
Sputnik Türkiye
Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün’e tepki gösteren 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düştü. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T11:24+0300
2025-01-08T11:24+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
bursa
istifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83037aa9967349b9c7871ed2099fe965.jpg
Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün’e tepki gösteren 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düştü.Sözcü'de yer alan habere göre; Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan 9 yönetim kurulu üyesi, karar alma süreçlerinden dışlandıklarını ve İlçe Başkanı İlhami Gün'ün, ilçe örgütünü bir patron gibi yönetmeye çalıştığını öne sürerek, görevlerinden istifa etti. İstifalar sonucu yeterli yönetim kurulu üyesi olmadığından dolayı ilçe yönetimi düştü.Yıldırım İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan istifa eden isimler; Rüstem Toksöz, Muhammet Karasu, Burak Celep, Sibel Demirbaş, Semih Esen, Sevda Kayışoğlu, Alişan Kılıç, Fatih Yılmaz ve Nimet Gündüz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/balikesir-milletvekili-burak-dalgin-deva-partisinden-istifa-etti-1092432211.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_28:0:676:486_1920x0_80_0_0_4c76ae8bad3db814f09e4dd119cf748c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bursa, istifa
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bursa, istifa

CHP'de 9 yönetici istifa etti, ilçe yönetimi düştü

11:24 08.01.2025
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AA
Abone ol
Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün’e tepki gösteren 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düştü.
Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün’e tepki gösteren 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düştü.
Sözcü'de yer alan habere göre; Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan 9 yönetim kurulu üyesi, karar alma süreçlerinden dışlandıklarını ve İlçe Başkanı İlhami Gün'ün, ilçe örgütünü bir patron gibi yönetmeye çalıştığını öne sürerek, görevlerinden istifa etti. İstifalar sonucu yeterli yönetim kurulu üyesi olmadığından dolayı ilçe yönetimi düştü.
Yıldırım İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan istifa eden isimler; Rüstem Toksöz, Muhammet Karasu, Burak Celep, Sibel Demirbaş, Semih Esen, Sevda Kayışoğlu, Alişan Kılıç, Fatih Yılmaz ve Nimet Gündüz.
DEVA Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
POLİTİKA
Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın DEVA Partisi'nden istifa etti
Dün, 17:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала