https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/deniz-urunlerini-sanat-eserlerine-donusturuyordu-ressam-nedim-celkan-evinde-olu-bulundu-1092471518.html

Deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştürüyordu: Ressam Nedim Celkan evinde ölü bulundu

Deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştürüyordu: Ressam Nedim Celkan evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Ressam Nedim Celkan Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde ölü bulundu. 80 yaşındaki sanatçı deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştürmesiyle tanınıyordu. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T20:34+0300

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türkiye

ressam

ressam

ölü bulundu

datça

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Datça'nın İskele Mahallesi'nde yaşayan ressam Nedim Celkan'dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Eve giren ekipler Celkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yanız yaşadığı belirtilen Celkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştüren ressam ve balıkadam Celkan'ın evi müzeye benzetiliyordu. Nedim Celkan kimdir?Deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştüren ressam Nedim Celkan, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aynı zamanda balıkadam olan Celkan denizden çıkardığı su ürünlerini kuruttuktan sonra tablo haline getirdi. Farklı sanat tarzıyla ünlü olan Nedim Celkan mitolojik unsurları temel aldığı çalışmalara imza attı. Sanatçı 80 yaşında Datça'daki evinde hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/unlu-yazar-selim-ileri-yasamini-yitirdi-1092469263.html

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nedim celkan kimdir, nedim celkan öldü mü, nedim celkan hayatını kaybetti