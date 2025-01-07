Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Dünyada ve Türkiye’de 2025 ekonomi tahminleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Venezüella muhalefeti, ABD ile ortak hareket ettiğini hiçbir zaman gizlemedi’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Umur Tugay Yücel: 'Suriye'deki istikrarsızlığın ve güvensizliğin en büyük zararını yaşayacak ülke Türkiye'dir'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Barış Terkoğlu: ‘Türkiye birinci açılım sürecinde emperyal bir projeye doğru götürülüyordu’
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TESKON Başkanı Yahya Sağır: 'Enerji bakanlığının düzenlemesinden dolayı ortak alan elektrik giderleri iki katına çıktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Terkoğlu: ‘İmralı tutanaklarında geçen Öcalan'ın vizyonunun benzeri bir süreç yaşanıyor’
18:18
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
19:42
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-turkiyenin-cikarina-olanlar-bizim-de-cikarimizadir-1092438811.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerel televizyonlara verdiği röportajda Batılı ülkelerin yaşadığı kriz, Türkiye'nin sınırındaki terör ve Ermenistan'ın... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T23:04+0300
2025-01-07T23:04+0300
dünya
ilham aliyev
d-8
suriye
ermenistan
pkk
azerbaycan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091704686_0:0:1736:977_1920x0_80_0_0_8326dca8a86ee9e145d9f065dd0762f9.jpg
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Batılı ülkelerde siyasi ve ahlaki bir kriz açıkça görülüyor'İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan sistemin potansiyelini kaybettiğini belirten Aliyev, bunun birçok yerde yaşanan süreçler, çatışmalar, savaşlar ve diğer olaylarla ortaya çıktığını vurguladı. Aliyev, "Aynı zamanda önde gelen Batılı ülkelerde siyasi ve ahlaki bir kriz açıkça görülüyor. Bu sistem artık tükendi" ifadelerinde bulundu.Azerbaycan'ın Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına üye olmasının ülkenin yeni başarısı olduğunu vurgulayan Aliyev, "Boşluklar daha da genişleyecek. Burada yeni ciddi aktörlerin, ciddi gündemlerle olaylara dahil olması zaruridir. Türk Devletleri Teşkilatının dünya çapında ciddi güç merkezine dönüşebileceğini düşünüyoruz. D-8 de bu boşluğu doldurabilir. Bu fırsatı kaçırmamalıyız ve vakit kaybetmemeliyiz" şeklinde konuştu.'Biz oraya katkı sunmak istiyoruz ki Türkiye'nin en azından bu sınırında teröre son verilsin'Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'nin istikrarlı bir ülke olmasını istediğini belirten Aliyev, "PKK teröründen mustarip olan Türkiye, haklı olarak sınırın dışında terörün yok edilmesini talep ediyor. Sadece talep etmiyor bunu başarıyor da. Türkiye'nin Suriye'nin gelişimindeki rolü çok önemlidir" diye konuştu.Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü aktararak, "Türkiye'nin yanında olduğumuzu bildirdim. Bunu yapmaya da başladık. Türkiye'nin desteğiyle ilk yardım kervanı yola çıktı. Türkiye'nin lojistik desteği olmadan bu olmazdı. Bizim Dışişleri Bakanlığı heyetinin Suriye'ye gitmesi de Türkiye'nin desteğiyle oldu. Biz oraya katkı sunmak istiyoruz ki Türkiye'nin en azından bu sınırında teröre son verilsin. Bunun çok ciddi jeopolitik değişim olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin diğer tüm sınırlarında da teröre yer olmamalıdır. Biz de Türkiye'nin müttefiki olarak her zaman onların yanındayız. Türkiye bunu biliyor. Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır " dedi.'Ermenistan faşist devlettir'Ermenistan'ın silahlanmasına da değinen Aliyev, "Ermenistan'ın silahlanması Güney Kafkasya için yeni tehdit kaynağıdır. Ermenistan'ın silahlanması yeni gerginliğe neden olacak. Biz bunu istemiyoruz. Biz barış istiyoruz. Biz artık savaş sayfası kapansın istiyoruz. Fakat görüyoruz ki Ermenistan ve destekçileri bunu istemiyor. İntikam istiyorlar. Ermenistan faşist devlettir. Bu ülkeyi 30 yıl faşist düşünceli insanlar yönetti. 30 yıllık işgal politikası sadece Ermenistan'ın ürünü değil, ırkçı, İslam karşıtı dış çevrelerin ortak ürünüdür. Biz böyle faşist devletle komşuyuz. Faşizm yok edilmelidir. Bunu, ya Ermenistan yönetimi yok etmelidir ya da biz yapacağız" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/disisleri-bakani-hakan-fidan-ahmed-sara-ile-her-seyi-konustuk-1092437766.html
suriye
ermenistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091704686_13:0:1736:1292_1920x0_80_0_0_a1441fc6e13231055301c6f4d71c7d54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ilham aliyev, d-8, suriye, ermenistan, pkk, azerbaycan
ilham aliyev, d-8, suriye, ermenistan, pkk, azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır

23:04 07.01.2025
© Sputnikİlham Aliyev: NATO ve Rusya arasında olası savaş dünya için kıyamet olur
İlham Aliyev: NATO ve Rusya arasında olası savaş dünya için kıyamet olur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© Sputnik
Abone ol
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerel televizyonlara verdiği röportajda Batılı ülkelerin yaşadığı kriz, Türkiye'nin sınırındaki terör ve Ermenistan'ın silahlanması hakkında açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Batılı ülkelerde siyasi ve ahlaki bir kriz açıkça görülüyor'

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan sistemin potansiyelini kaybettiğini belirten Aliyev, bunun birçok yerde yaşanan süreçler, çatışmalar, savaşlar ve diğer olaylarla ortaya çıktığını vurguladı. Aliyev, "Aynı zamanda önde gelen Batılı ülkelerde siyasi ve ahlaki bir kriz açıkça görülüyor. Bu sistem artık tükendi" ifadelerinde bulundu.
Azerbaycan'ın Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına üye olmasının ülkenin yeni başarısı olduğunu vurgulayan Aliyev, "Boşluklar daha da genişleyecek. Burada yeni ciddi aktörlerin, ciddi gündemlerle olaylara dahil olması zaruridir. Türk Devletleri Teşkilatının dünya çapında ciddi güç merkezine dönüşebileceğini düşünüyoruz. D-8 de bu boşluğu doldurabilir. Bu fırsatı kaçırmamalıyız ve vakit kaybetmemeliyiz" şeklinde konuştu.

'Biz oraya katkı sunmak istiyoruz ki Türkiye'nin en azından bu sınırında teröre son verilsin'

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'nin istikrarlı bir ülke olmasını istediğini belirten Aliyev, "PKK teröründen mustarip olan Türkiye, haklı olarak sınırın dışında terörün yok edilmesini talep ediyor. Sadece talep etmiyor bunu başarıyor da. Türkiye'nin Suriye'nin gelişimindeki rolü çok önemlidir" diye konuştu.
Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü aktararak, "Türkiye'nin yanında olduğumuzu bildirdim. Bunu yapmaya da başladık. Türkiye'nin desteğiyle ilk yardım kervanı yola çıktı. Türkiye'nin lojistik desteği olmadan bu olmazdı. Bizim Dışişleri Bakanlığı heyetinin Suriye'ye gitmesi de Türkiye'nin desteğiyle oldu. Biz oraya katkı sunmak istiyoruz ki Türkiye'nin en azından bu sınırında teröre son verilsin. Bunun çok ciddi jeopolitik değişim olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin diğer tüm sınırlarında da teröre yer olmamalıdır. Biz de Türkiye'nin müttefiki olarak her zaman onların yanındayız. Türkiye bunu biliyor. Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır " dedi.

'Ermenistan faşist devlettir'

Ermenistan'ın silahlanmasına da değinen Aliyev, "Ermenistan'ın silahlanması Güney Kafkasya için yeni tehdit kaynağıdır. Ermenistan'ın silahlanması yeni gerginliğe neden olacak. Biz bunu istemiyoruz. Biz barış istiyoruz. Biz artık savaş sayfası kapansın istiyoruz. Fakat görüyoruz ki Ermenistan ve destekçileri bunu istemiyor. İntikam istiyorlar. Ermenistan faşist devlettir. Bu ülkeyi 30 yıl faşist düşünceli insanlar yönetti. 30 yıllık işgal politikası sadece Ermenistan'ın ürünü değil, ırkçı, İslam karşıtı dış çevrelerin ortak ürünüdür. Biz böyle faşist devletle komşuyuz. Faşizm yok edilmelidir. Bunu, ya Ermenistan yönetimi yok etmelidir ya da biz yapacağız" diye konuştu.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Milli güvenliğimiz sıkıntıya düşerse elbette operasyon yaparız
21:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала