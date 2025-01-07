https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-turkiyenin-cikarina-olanlar-bizim-de-cikarimizadir-1092438811.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerel televizyonlara verdiği röportajda Batılı ülkelerin yaşadığı kriz, Türkiye'nin sınırındaki terör ve Ermenistan'ın... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T23:04+0300

2025-01-07T23:04+0300

2025-01-07T23:04+0300

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ilham aliyev

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Batılı ülkelerde siyasi ve ahlaki bir kriz açıkça görülüyor'İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan sistemin potansiyelini kaybettiğini belirten Aliyev, bunun birçok yerde yaşanan süreçler, çatışmalar, savaşlar ve diğer olaylarla ortaya çıktığını vurguladı. Aliyev, "Aynı zamanda önde gelen Batılı ülkelerde siyasi ve ahlaki bir kriz açıkça görülüyor. Bu sistem artık tükendi" ifadelerinde bulundu.Azerbaycan'ın Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına üye olmasının ülkenin yeni başarısı olduğunu vurgulayan Aliyev, "Boşluklar daha da genişleyecek. Burada yeni ciddi aktörlerin, ciddi gündemlerle olaylara dahil olması zaruridir. Türk Devletleri Teşkilatının dünya çapında ciddi güç merkezine dönüşebileceğini düşünüyoruz. D-8 de bu boşluğu doldurabilir. Bu fırsatı kaçırmamalıyız ve vakit kaybetmemeliyiz" şeklinde konuştu.'Biz oraya katkı sunmak istiyoruz ki Türkiye'nin en azından bu sınırında teröre son verilsin'Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'nin istikrarlı bir ülke olmasını istediğini belirten Aliyev, "PKK teröründen mustarip olan Türkiye, haklı olarak sınırın dışında terörün yok edilmesini talep ediyor. Sadece talep etmiyor bunu başarıyor da. Türkiye'nin Suriye'nin gelişimindeki rolü çok önemlidir" diye konuştu.Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü aktararak, "Türkiye'nin yanında olduğumuzu bildirdim. Bunu yapmaya da başladık. Türkiye'nin desteğiyle ilk yardım kervanı yola çıktı. Türkiye'nin lojistik desteği olmadan bu olmazdı. Bizim Dışişleri Bakanlığı heyetinin Suriye'ye gitmesi de Türkiye'nin desteğiyle oldu. Biz oraya katkı sunmak istiyoruz ki Türkiye'nin en azından bu sınırında teröre son verilsin. Bunun çok ciddi jeopolitik değişim olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin diğer tüm sınırlarında da teröre yer olmamalıdır. Biz de Türkiye'nin müttefiki olarak her zaman onların yanındayız. Türkiye bunu biliyor. Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır " dedi.'Ermenistan faşist devlettir'Ermenistan'ın silahlanmasına da değinen Aliyev, "Ermenistan'ın silahlanması Güney Kafkasya için yeni tehdit kaynağıdır. Ermenistan'ın silahlanması yeni gerginliğe neden olacak. Biz bunu istemiyoruz. Biz barış istiyoruz. Biz artık savaş sayfası kapansın istiyoruz. Fakat görüyoruz ki Ermenistan ve destekçileri bunu istemiyor. İntikam istiyorlar. Ermenistan faşist devlettir. Bu ülkeyi 30 yıl faşist düşünceli insanlar yönetti. 30 yıllık işgal politikası sadece Ermenistan'ın ürünü değil, ırkçı, İslam karşıtı dış çevrelerin ortak ürünüdür. Biz böyle faşist devletle komşuyuz. Faşizm yok edilmelidir. Bunu, ya Ermenistan yönetimi yok etmelidir ya da biz yapacağız" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/disisleri-bakani-hakan-fidan-ahmed-sara-ile-her-seyi-konustuk-1092437766.html

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ilham aliyev, d-8, suriye, ermenistan, pkk, azerbaycan