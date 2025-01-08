https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/colaninin-ilk-yurtdisi-ziyaretini-turkiyeye-yapacagi-iddiasi-1092450960.html
Colani'nin ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddiası
Colani'nin ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddiası
Sputnik Türkiye
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani'nin, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T12:38+0300
2025-01-08T12:38+0300
2025-01-08T12:38+0300
türkiye
ebu muhammed el colani
heyet tahrir şam (htş)
suriye
türkiye
türkiye dışişleri bakanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
ahmed eş-şera
htş
heyet tahrir el şam (htş)
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Türk basınında yer alan iddialara göre Suriye'deki yeni yönetimin liderliğini yapan Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani'nin ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı öne sürüldü.Suriye'de yönetime gelince Ahmed eş-Şara adını kullanan ancak dünya basınında Ebu Muhammed el Colani ismiyle bilinen Suriye'nin yeni liderinin, Türkiye yapacağı belirtilen ziyaretinde 'Türkiye'nin verdiği desteğe karşılık "sembolik" olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceği' ileri sürüldü. Ziyaretle ilgili Suriye tarafından ya da Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir teyit yapılmazken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.Suriye'de yeni yönetimin başa geçmesi sonrası ilk kez MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Colani'yi Şam’da ziyaret etmiş ve Bakan Fidan "14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/fidan-samda-colani-ile-gorustu-1091873873.html
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ebu muhammed el colani, heyet tahrir şam (htş), suriye, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, ahmed eş-şera, htş, heyet tahrir el şam (htş), heyet tahrir eş şam'a (htş), heyet tahrir'uş şam (htş), ahmed eş-şara
ebu muhammed el colani, heyet tahrir şam (htş), suriye, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, ahmed eş-şera, htş, heyet tahrir el şam (htş), heyet tahrir eş şam'a (htş), heyet tahrir'uş şam (htş), ahmed eş-şara
Colani'nin ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddiası
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani'nin, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddiası Türk basınında yer aldı. Suriye'deki yeni yönetimi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan veya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Türk basınında yer alan iddialara göre Suriye'deki yeni yönetimin liderliğini yapan Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani'nin ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı öne sürüldü.
Suriye'de yönetime gelince Ahmed eş-Şara adını kullanan ancak dünya basınında Ebu Muhammed el Colani ismiyle bilinen Suriye'nin yeni liderinin, Türkiye yapacağı belirtilen ziyaretinde 'Türkiye'nin verdiği desteğe karşılık "sembolik" olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceği' ileri sürüldü.
Ziyaretle ilgili Suriye tarafından ya da Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir teyit yapılmazken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Suriye'de yeni yönetimin başa geçmesi sonrası ilk kez MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Colani'yi Şam’da ziyaret etmiş ve Bakan Fidan "14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz" demişti.