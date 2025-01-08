https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/colaninin-ilk-yurtdisi-ziyaretini-turkiyeye-yapacagi-iddiasi-1092450960.html

Colani'nin ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddiası

Colani'nin ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddiası

Sputnik Türkiye

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani'nin, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T12:38+0300

2025-01-08T12:38+0300

2025-01-08T12:38+0300

türkiye

ebu muhammed el colani

heyet tahrir şam (htş)

suriye

türkiye

türkiye dışişleri bakanlığı

dezenformasyonla mücadele merkezi

ahmed eş-şera

htş

heyet tahrir el şam (htş)

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Türk basınında yer alan iddialara göre Suriye'deki yeni yönetimin liderliğini yapan Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani'nin ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı öne sürüldü.Suriye'de yönetime gelince Ahmed eş-Şara adını kullanan ancak dünya basınında Ebu Muhammed el Colani ismiyle bilinen Suriye'nin yeni liderinin, Türkiye yapacağı belirtilen ziyaretinde 'Türkiye'nin verdiği desteğe karşılık "sembolik" olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceği' ileri sürüldü. Ziyaretle ilgili Suriye tarafından ya da Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir teyit yapılmazken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.Suriye'de yeni yönetimin başa geçmesi sonrası ilk kez MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Colani'yi Şam’da ziyaret etmiş ve Bakan Fidan "14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/fidan-samda-colani-ile-gorustu-1091873873.html

türkiye

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