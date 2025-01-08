https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/chp-lideri-ozgur-ozel-eregli-il-olacak-plakasi-da-83-olacak-1092468799.html
CHP lideri Özgür Özel: Ereğli il olacak, plakası da 83 olacak
CHP lideri Özgür Özel: Ereğli il olacak, plakası da 83 olacak
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya’da halkla bir araya gelerek Ereğli hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Ereğli’nin il olacağını ve plakasının... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T18:30+0300
2025-01-08T18:30+0300
2025-01-08T18:30+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya Ereğli’nin il olacağını ve plakasının 83 olacağını açıkladı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya Ereğli ilçesinde düzenlenen mitingde halka bir araya gelerek ilçenin uzun süredir dile getirdiği il olma talebine destek verdi. Özgür Özel, partisinin iktidara gelmesi halinde Ereğli’nin il olacağını ve plakasının 83 olarak belirleneceğini ifade ederek, bu talebi yerine getirmek için Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı. Açıklama sosyal medyada büyük bir ilgi görürken Türkiye genelinde tartışmalara yol açtı, zira Türkiye’nin mevcutta 81 ili olduğu hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/abdulkadir-selvi-chp-neden-oy-kaybediyor-diye-sordu-ozgur-ozel-chpyi-eritiyor-1092093170.html
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ereğli, ereğli belediyesi, konya, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, seçimler, erken seçim
ereğli, ereğli belediyesi, konya, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, seçimler, erken seçim
CHP lideri Özgür Özel: Ereğli il olacak, plakası da 83 olacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya’da halkla bir araya gelerek Ereğli hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Ereğli’nin il olacağını ve plakasının 83 olarak belirleneceğini ifade ederek partisinin iktidara gelmesi durumunda bu talebi yerine getireceklerini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya Ereğli’nin il olacağını ve plakasının 83 olacağını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya Ereğli ilçesinde düzenlenen mitingde halka bir araya gelerek ilçenin uzun süredir dile getirdiği il olma talebine destek verdi. Özgür Özel, partisinin iktidara gelmesi halinde Ereğli’nin il olacağını ve plakasının 83 olarak belirleneceğini ifade ederek, bu talebi yerine getirmek için Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı. Açıklama sosyal medyada büyük bir ilgi görürken Türkiye genelinde tartışmalara yol açtı, zira Türkiye’nin mevcutta 81 ili olduğu hatırlatıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı olarak Ereğli’nin bu haklı talebini gerçekleştireceğiz. İlk seçimlerden sonra Ereğli il olacak, plakası da 83 olacak” dedi.