https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/bir-devir-kapaniyor-fransa-caddaki-askeri-birliklerini-cekmeye-basladi-1091370899.html

Bir devir kapanıyor: 'Fransa, Çad'daki askeri birliklerini çekmeye başladı'

Bir devir kapanıyor: 'Fransa, Çad'daki askeri birliklerini çekmeye başladı'

Sputnik Türkiye

Afrika ülkesi Çad'ın Fransa ile çok uzun zamandır sürdürülen güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği anlaşmasını feshetmesinin ardından Paris'in son... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T17:10+0300

2024-12-10T17:10+0300

2024-12-10T17:10+0300

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Fransız haber ajansı AFP, Fransa ordusunun Çad'daki birliklerini çekmeye başladığını belirtti.Ajans, onlarca yıldır Çad'da konuşlu bulunan savaş uçaklarının bugün başkent Encemine'den ayrıldığını aktardı.AFP'ye konuşan bir kaynak, 2 Mirage 2000D avcı uçağının TSİ 15:30'da yakıt ikmal uçağının eşliğinde Fransa'ya hareket ettiğini bildirdi.Kaynak, savunma anlaşmasının feshinin ardından söz konusu birliğin Çad'daki varlığını sürdürmesi için bir gerekçe bulunmadığını söyledi.Kasım sonunda Çad hükümeti, Fransa ile 2019 yılında yenilenen güvenlik ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği anlaşmasını feshettiğini açıklamıştı.Çad Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın sona erdirilmesine yönelik kararın ulusal ve uluslararası kamuoyuna bildirildiği ifade edilmişti.Açıklamada, bu kararın Çad’ın bağımsızlığını kazandığı 66 yılın ardından tam egemenliğini ilan etme ve stratejik ortaklıklarını ulusal önceliklere göre yeniden tanımlama sürecinin bir parçası olduğu vurgulanmıştı. Çad hükümetinin, anlaşma fesih sürecinde belirlenen koşullara uyacağını ve geçişin uyumlu bir şekilde sağlanması için Fransız yetkililerle işbirliği içinde olacağını belirtilmişti.Fransa'nın Afrika'daki etkisi azalıyorFransız askerleri geçtiğimiz yıllarda Mali ve Burkina Faso'daki darbelerin ardından bu ülkelerden çekilmişti. Ekim 2023'te Nijer'de konuşlu Fransız birlikler, Nijer'deki yeni yönetimin ülkeden ayrılma talebi üzerine ülkeden çekilmeye başlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Aralık 2023'te yaptığı savunma toplantısında, Gabon, Senegal ve Fildişi Sahili’ndeki üslerde personel azaltma kararı almıştı. Ocak ayı başında Fransız yayın kuruluşu Radio France Internationale, Paris diplomasisinin 2023'te Afrika'daki etkisinin çoğunu kaybettiğini belirterek, "Eski müttefikler, bir dizi askeri darbe ve genel siyasi kargaşanın ardından dış politika çabalarını başka yerlere yöneltti" cümlesine yer vermişti. Nisan ayında Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Fransız Büyükelçiliği'ne bir nota göndererek 3 Fransız diplomatı 'yıkıcı faaliyetler' nedeniyle istenmeyen kişi ilan ettiğini bildirmişti. Mayıs'ta ise Senegal Başbakanı Sonko, başkentin üçte birinin yabancı üsler tarafından 'işgal' edilmiş durumda olduğunu belirterek Fransız işgaline son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

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haberler, avrupa, fransa, çad, paris, afp, dışişleri bakanlığı, batı afrika, burkina faso, encemine, senegal, fransız askerleri, fildişi sahili, emmanuel macron