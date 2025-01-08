https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/asiricilar-listesinde-yer-alan-ve-basi-davalarla-dertte-olan-metadan-itiraf-geldi-cok-fazla-hata-1092449506.html

'Aşırıcılar' listesinde yer alan ve başı davalarla dertte olan Meta'dan itiraf geldi: 'Çok fazla hata yaptık'

'Aşırıcılar' listesinde yer alan ve başı davalarla dertte olan Meta'dan itiraf geldi: 'Çok fazla hata yaptık'

Sputnik Türkiye

Facebook ve Instagram'ın sahibi Zuckerberg, sosyal medya platformlarında 'doğruluk kontrolü' programını (fact-checkers) sonlandıracağını açıkladı. Duyuru... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T14:15+0300

2025-01-08T14:15+0300

2025-01-08T14:24+0300

dünya

mark zuckerberg

donald trump

kamala harris

facebook

meta

instagram

sansür

sosyal medya sansürü

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Donald Trump'ın zaferi sonrası Demokrat Parti'yi ve dolayısıyla Kamala Harris'e destek veren milyarderler, bir bir Trump ile Mar-a-Lago konutunda görüşme yapması ve kısa süre sonra bu görüşmelerin dolaylı sonuçları, dünya basınına yansımaya başladı. Mark Zuckerberg'in sahip olduğu Meta sosyal medya şirketinin platformları Facebook ve Instagram gönderilerini etkileyecek 'doğruluk kontrolü' (fact-checkers) programının kaldırıldığını duyurdu. Karar, bir zamanlar Facebook ve Instagram'da dezenformasyon iddiasıyla men edilen Donald Trump ile yenen akşam yemeği sonrasında geldi.'Doğruluk kontrolü' (fact-checkers) programları nasıl başladı? Doğruluk kontrolü, Meta'nın şemsiyesi altındaki sosyal medya platformlarında 2016'da devreye alındı. Doğruluk kontrolü veya gerçek kontrolü diye Türkçe'ye çevrilen bu programda, "insanların yanıt verme biçimi ve içeriğin yayılma hızı da dahil olmak üzere çeşitli sinyallere dayalı olarak, yanlış bilgi olabilecek gönderiler" tespit ediliyor ve gönderi veya gönderinin sahibi hesap engelleniyor veya kapatılıyor.Meta Küresel İlişkiler CEO'su Joel Kaplan, 7 Ocak tarihli yazısında "Çok fazla zararsız içerik sansürleniyor, çok fazla insan kendini haksız yere 'Facebook hapishanesinde' buluyor ve biz de bu tür olaylara yanıt vermekte çoğunlukla çok yavaş kalıyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, Facebook ve Instagram'dan men edilmişti2020'de özellikle Trump'ın Biden'a karşı yarışta, Trump taraftarlarının Facebook ve Instagram'da Mark Zuckerberg'in "sansürüne" uğradı ve bu durum, 6 Ocak kongre baskınında doruk noktasına ulaştı. Bu sosyal medya platformları, başta Trump olmak üzere eleştirilerin hedefinde yer aldı. Donald Trump'ın Facebook'taki ve Instagram'daki resmi hesapları süresiz olarak askıya alındı.2024'ün Ağustos ayında Zuckerberg, 2020 başkanlık seçimlerinden önce ABD'de Cumhuriyetçilerin konuştuğu bir konu olan Joe Biden'ın oğlu Hunter hakkındaki iddialarla ilgili 'içerikleri desteklemeyi bıraktığı için pişman' olduğunu söyledi. Zuckerberg'in Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ne yazdığı mektupta, doğruluk kontrolü yapan programın incelemesi için 'Biden ailesinin yolsuzluğunu iddia eden New York Post haberini FBI'ın uyarıları doğrultusunda geçici olarak geri çektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:Trump'ın Florida'daki malikanesindeki akşam yemeği5 Kasım zaferi sonrası Zuckerberg, Kasım ayının sonunda Trump'ın Florida'daki malikanesine giderek burada akşam yemeğine katıldı. Zuckerberg, dün yaptığı videolu duyuruyla 'doğruluk kontrolü' yapan programın kaldırılacağını belirtip bu program sayesinde "Artık çok fazla hatanın ve çok fazla sansürün olduğu bir noktaya geldik" dedi. Bu program yerine Elon Musk'ın sahip olduğu X platformundaki gibi "topluluk notları" kullanılacak. Bu uygulamada bir gönderi sansüre uğrayarak silinmiyor ancak içeriği hatalıysa platformdaki kişiler tarafından altına topluluk notu koyuluyor. Avrupa'da ve Türkiye'de ceza üstüne ceza aldıKVKK, çocukların kullandığı hesaplarla ilgili, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı davranışta bulunan Instagram'ın sahibi Meta'ya 11 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştı.Yine 2024 yılında Avrupa Komisyonu, Meta'ya Facebook Marketplace'deki uygulamaları nedeniyle 797.7 milyon euro ceza vermişti. Meta 'aşırıcı kuruluşlar' listesinde Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarını bünyesinde bulunan Meta Platforms Inc. şirketini terörist ve aşırıcı kuruluşlar listesine dahil etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/zuckerberg-bir-zamanlar-facebookta-yasaklanan-donald-trump-ile-aksam-yemeginde-bir-araya-geldi-1090915849.html

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mark zuckerberg, donald trump, kamala harris, facebook, meta, instagram, sansür, sosyal medya sansürü