Zuckerberg, bir zamanlar Facebook'ta yasaklanan Donald Trump ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kreşlerin açılması kadınların iş hayatına girmesi anlamına geliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2024 Turizm sezonu turizmciler açısından nasıl geçti?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Tescilli Lezzetlerimiz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye sağlık turizmi potansiyeli ile rakiplerinin hedefinde
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, İran’ın vekil güçlerini, füze projelerini ve nükleer programını baskılamaya çalışacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
PKK silah bırakır mı?
19:06
84 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
20:36
4 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
20:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Hedef alınan sadece belediyeler değil, doğrudan halkın kendisidir’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Sevr neden geçersiz kaldı?
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/zuckerberg-bir-zamanlar-facebookta-yasaklanan-donald-trump-ile-aksam-yemeginde-bir-araya-geldi-1090915849.html
Zuckerberg, bir zamanlar Facebook'ta yasaklanan Donald Trump ile akşam yemeğinde bir araya geldi
Zuckerberg, bir zamanlar Facebook'ta yasaklanan Donald Trump ile akşam yemeğinde bir araya geldi
Sputnik Türkiye
ABD basının Trump'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'a dayandırdığı haberinde, Meta'nın Genel Müdürü Mark Zuckerberg'in, Trump'la akşam yemeği... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T10:23+0300
2024-11-28T10:23+0300
dünya
abd
donald trump
mark zuckerberg
stephen miller
facebook
whatsapp
instagram
meta
sosyal medya yasağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090916685_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1578c232c885c9d07043de17208e9814.jpg
Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi ünlü sosyal medya ve mesajlaşma ağlarının sahibi Meta'nın Genel Müdürü Mark Zuckerberg, Florida'daki Mar-a-Lago kulübünde Donald Trump ile bir araya gelerek yemek yedi. Trump'ın ikinci dönem kabinesinde Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev alacak Stephen Miller'ın ABD basınına yaptığı açıklamada Zuckerberg'in diğer iş insanları gibi Trump'ın ekonomik planlarını desteklemek istediğini ifade etti. Miller'ın görüşmeyle ilgili ABD basınına yaptığı açıklamalarda "Mark, belli ki kendi çıkarları, kendi şirketi ve kendi gündemi var" diyerek "Ancak Trump'ın liderliğinde Amerika'nın ulusal yenilenmesini desteklemek istediğini açıkça belirtti" ifadelerini kullandı. Trump, neden Facebook ve Instagram'da yasaklanmıştı?Donald Trump'ın 2021 yılında meydana gelen 6 Ocak Kongre baskını sırasında gönderileri sebebiyle Meta'nın sahip olduğu Facebook ve Instagram'dan yasaklanmıştı. Daha sonra Facebook Gözetim Kurulu, Trump'ın süresiz yasağının orantısız olduğunu belirterek 7 Ocak 2021'de dönemin Başkanı Donald Trump'ın, Facebook Sayfası ve Instagram hesabından içerik paylaşma erişimine kısıtlama getirdi. Trump'ın sosyal medya ağlarında kendisine gelen yasaklar sebebiyle Truth Social adlı bir sosyal medya ağı kurdu. Facebook, 2023 yılında Trump'ın yasağını kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/trump-elon-muskin-gorevini-acikladi-doge-baskanligi-1090322407.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090916685_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_023ca6043f749c255743e8140d8f9aa3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, mark zuckerberg, stephen miller, facebook, whatsapp, instagram, meta, sosyal medya yasağı
abd, donald trump, mark zuckerberg, stephen miller, facebook, whatsapp, instagram, meta, sosyal medya yasağı

Zuckerberg, bir zamanlar Facebook'ta yasaklanan Donald Trump ile akşam yemeğinde bir araya geldi

10:23 28.11.2024
© AP Photo / Godofredo A. VásquezZuckerberg, bir zamanlar Facebook'ta yasaklanan Donald Trump ile akşam yemeğinde bir araya geldi
Zuckerberg, bir zamanlar Facebook'ta yasaklanan Donald Trump ile akşam yemeğinde bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Abone ol
ABD basının Trump'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'a dayandırdığı haberinde, Meta'nın Genel Müdürü Mark Zuckerberg'in, Trump'la akşam yemeği yediğini duyurdu. Trump'ın 2021 yılında Zuckerberg'in sahibi olduğu Facebook ve Instagram'daki hesaplarından gönderi paylaşması yasaklanmıştı.
Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi ünlü sosyal medya ve mesajlaşma ağlarının sahibi Meta'nın Genel Müdürü Mark Zuckerberg, Florida'daki Mar-a-Lago kulübünde Donald Trump ile bir araya gelerek yemek yedi.
Trump'ın ikinci dönem kabinesinde Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev alacak Stephen Miller'ın ABD basınına yaptığı açıklamada Zuckerberg'in diğer iş insanları gibi Trump'ın ekonomik planlarını desteklemek istediğini ifade etti.
Miller'ın görüşmeyle ilgili ABD basınına yaptığı açıklamalarda "Mark, belli ki kendi çıkarları, kendi şirketi ve kendi gündemi var" diyerek "Ancak Trump'ın liderliğinde Amerika'nın ulusal yenilenmesini desteklemek istediğini açıkça belirtti" ifadelerini kullandı.

Trump, neden Facebook ve Instagram'da yasaklanmıştı?

Donald Trump'ın 2021 yılında meydana gelen 6 Ocak Kongre baskını sırasında gönderileri sebebiyle Meta'nın sahip olduğu Facebook ve Instagram'dan yasaklanmıştı. Daha sonra Facebook Gözetim Kurulu, Trump'ın süresiz yasağının orantısız olduğunu belirterek 7 Ocak 2021'de dönemin Başkanı Donald Trump'ın, Facebook Sayfası ve Instagram hesabından içerik paylaşma erişimine kısıtlama getirdi.
Trump'ın sosyal medya ağlarında kendisine gelen yasaklar sebebiyle Truth Social adlı bir sosyal medya ağı kurdu. Facebook, 2023 yılında Trump'ın yasağını kaldırdı.
Elon Musk Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
DÜNYA
Trump, Elon Musk'ın görevini açıkladı: 'DOGE' Başkanlığı
13 Kasım, 04:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала