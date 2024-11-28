https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/zuckerberg-bir-zamanlar-facebookta-yasaklanan-donald-trump-ile-aksam-yemeginde-bir-araya-geldi-1090915849.html

Zuckerberg, bir zamanlar Facebook'ta yasaklanan Donald Trump ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Zuckerberg, bir zamanlar Facebook'ta yasaklanan Donald Trump ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Sputnik Türkiye

ABD basının Trump'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'a dayandırdığı haberinde, Meta'nın Genel Müdürü Mark Zuckerberg'in, Trump'la akşam yemeği... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T10:23+0300

2024-11-28T10:23+0300

2024-11-28T10:23+0300

dünya

abd

donald trump

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sosyal medya yasağı

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Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi ünlü sosyal medya ve mesajlaşma ağlarının sahibi Meta'nın Genel Müdürü Mark Zuckerberg, Florida'daki Mar-a-Lago kulübünde Donald Trump ile bir araya gelerek yemek yedi. Trump'ın ikinci dönem kabinesinde Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev alacak Stephen Miller'ın ABD basınına yaptığı açıklamada Zuckerberg'in diğer iş insanları gibi Trump'ın ekonomik planlarını desteklemek istediğini ifade etti. Miller'ın görüşmeyle ilgili ABD basınına yaptığı açıklamalarda "Mark, belli ki kendi çıkarları, kendi şirketi ve kendi gündemi var" diyerek "Ancak Trump'ın liderliğinde Amerika'nın ulusal yenilenmesini desteklemek istediğini açıkça belirtti" ifadelerini kullandı. Trump, neden Facebook ve Instagram'da yasaklanmıştı?Donald Trump'ın 2021 yılında meydana gelen 6 Ocak Kongre baskını sırasında gönderileri sebebiyle Meta'nın sahip olduğu Facebook ve Instagram'dan yasaklanmıştı. Daha sonra Facebook Gözetim Kurulu, Trump'ın süresiz yasağının orantısız olduğunu belirterek 7 Ocak 2021'de dönemin Başkanı Donald Trump'ın, Facebook Sayfası ve Instagram hesabından içerik paylaşma erişimine kısıtlama getirdi. Trump'ın sosyal medya ağlarında kendisine gelen yasaklar sebebiyle Truth Social adlı bir sosyal medya ağı kurdu. Facebook, 2023 yılında Trump'ın yasağını kaldırdı.

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abd, donald trump, mark zuckerberg, stephen miller, facebook, whatsapp, instagram, meta, sosyal medya yasağı