https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/al-ittihad-al-hilali-penaltilarla-eledi-kral-kupasinda-yari-finale-benzamanin-takimi-yukseldi-1092461061.html

Al-İttihad, Al-Hilal’i penaltılarla eledi: Kral Kupası'nda yarı finale Benzama'nın takımı yükseldi

Al-İttihad, Al-Hilal’i penaltılarla eledi: Kral Kupası'nda yarı finale Benzama'nın takımı yükseldi

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde mücadele eden Al-İttihad, Al-Hilal'e karşı galibiyet elde etti. Al-Ittihad’ın yıldız ismi Karim Benzema, attığı... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T15:42+0300

2025-01-08T15:42+0300

2025-01-08T15:45+0300

spor

suudi arabistan

karim benzema

fabinho

al-ittihad

al-hilal

suudi arabistan kral kupası

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Suudi Arabistan’ın prestijli turnuvası Kral Kupası çeyrek finalinde büyük heyecan dün gece yaşandı. Suudi futbolunun dev kulüpleri Al-Hilal ve Al-Ittihad, kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 tamamlanan maç, uzatmalarla devam etti ve sonrasında penaltılara taşındı.Al-Ittihad, normal sürede Karim Benzema'nın 63. dakikada attığı golle öne geçerken, Al-Hilal’in cevabı ise 72. dakikada Salem Al-Dawsari’nin attığı golle geldi. Uzatmalarda ise, 115. dakikada bir kez daha devreye giren Karim Benzema, Al-Ittihad’ı 2-1 öne geçirdi. Ancak Al-Hilal, 101. dakikada Marcos Leonardo'nun golüyle skoru eşitledi ve mücadele sonlandı.Kral Kupası'nda penaltı atışları geceye damgasını vurduPenaltı atışları, Kral Kupası'ndaki bu unutulmaz geceye damgasını vurdu. Al-Ittihad, Fabinho, Danilo Pereira ve Karim Benzema'nın penaltılarıyla galip gelirken, Al-Hilal'den Malcom penaltı atışını kaçırarak takımının elenmesine neden oldu.Sonuç olarak, Al-Ittihad 3-1’lik penaltı üstünlüğüyle adını yarı finale yazdırdı ve Al-Hilal’in turnuvadaki yolculuğu sona erdi. Bu zafer, Al-Ittihad taraftarlarını sevince boğarken, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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