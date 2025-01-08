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Al-İttihad, Al-Hilal’i penaltılarla eledi: Kral Kupası'nda yarı finale Benzama'nın takımı yükseldi
Al-İttihad, Al-Hilal’i penaltılarla eledi: Kral Kupası'nda yarı finale Benzama'nın takımı yükseldi
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde mücadele eden Al-İttihad, Al-Hilal'e karşı galibiyet elde etti. Al-Ittihad’ın yıldız ismi Karim Benzema, attığı... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T15:42+0300
2025-01-08T15:45+0300
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Suudi Arabistan’ın prestijli turnuvası Kral Kupası çeyrek finalinde büyük heyecan dün gece yaşandı. Suudi futbolunun dev kulüpleri Al-Hilal ve Al-Ittihad, kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 tamamlanan maç, uzatmalarla devam etti ve sonrasında penaltılara taşındı.Al-Ittihad, normal sürede Karim Benzema'nın 63. dakikada attığı golle öne geçerken, Al-Hilal’in cevabı ise 72. dakikada Salem Al-Dawsari’nin attığı golle geldi. Uzatmalarda ise, 115. dakikada bir kez daha devreye giren Karim Benzema, Al-Ittihad’ı 2-1 öne geçirdi. Ancak Al-Hilal, 101. dakikada Marcos Leonardo'nun golüyle skoru eşitledi ve mücadele sonlandı.Kral Kupası'nda penaltı atışları geceye damgasını vurduPenaltı atışları, Kral Kupası'ndaki bu unutulmaz geceye damgasını vurdu. Al-Ittihad, Fabinho, Danilo Pereira ve Karim Benzema'nın penaltılarıyla galip gelirken, Al-Hilal'den Malcom penaltı atışını kaçırarak takımının elenmesine neden oldu.Sonuç olarak, Al-Ittihad 3-1’lik penaltı üstünlüğüyle adını yarı finale yazdırdı ve Al-Hilal’in turnuvadaki yolculuğu sona erdi. Bu zafer, Al-Ittihad taraftarlarını sevince boğarken, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
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al-hilal, al-ittihad, 7 ocak 2025, kral kupası, suudi arabistan kral kupası, al-hilal al-ittihad maçı, al-ittihad penaltı zaferi, karim benzema golü, al-hilal yenilgisi, suudi futbol
al-hilal, al-ittihad, 7 ocak 2025, kral kupası, suudi arabistan kral kupası, al-hilal al-ittihad maçı, al-ittihad penaltı zaferi, karim benzema golü, al-hilal yenilgisi, suudi futbol

Al-İttihad, Al-Hilal’i penaltılarla eledi: Kral Kupası'nda yarı finale Benzama'nın takımı yükseldi

15:42 08.01.2025 (güncellendi: 15:45 08.01.2025)
© AFP 2023 / -Karim Benzema- Suudi Arabistan
Karim Benzema- Suudi Arabistan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AFP 2023 / -
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Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde mücadele eden Al-İttihad, Al-Hilal'e karşı galibiyet elde etti. Al-Ittihad’ın yıldız ismi Karim Benzema, attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi. Al-Ittihad, Al-Hilal’i penaltılarda 3-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Suudi Arabistan’ın prestijli turnuvası Kral Kupası çeyrek finalinde büyük heyecan dün gece yaşandı. Suudi futbolunun dev kulüpleri Al-Hilal ve Al-Ittihad, kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 tamamlanan maç, uzatmalarla devam etti ve sonrasında penaltılara taşındı.
Al-Ittihad, normal sürede Karim Benzema'nın 63. dakikada attığı golle öne geçerken, Al-Hilal’in cevabı ise 72. dakikada Salem Al-Dawsari’nin attığı golle geldi. Uzatmalarda ise, 115. dakikada bir kez daha devreye giren Karim Benzema, Al-Ittihad’ı 2-1 öne geçirdi. Ancak Al-Hilal, 101. dakikada Marcos Leonardo'nun golüyle skoru eşitledi ve mücadele sonlandı.

Kral Kupası'nda penaltı atışları geceye damgasını vurdu

Penaltı atışları, Kral Kupası'ndaki bu unutulmaz geceye damgasını vurdu. Al-Ittihad, Fabinho, Danilo Pereira ve Karim Benzema'nın penaltılarıyla galip gelirken, Al-Hilal'den Malcom penaltı atışını kaçırarak takımının elenmesine neden oldu.
Sonuç olarak, Al-Ittihad 3-1’lik penaltı üstünlüğüyle adını yarı finale yazdırdı ve Al-Hilal’in turnuvadaki yolculuğu sona erdi. Bu zafer, Al-Ittihad taraftarlarını sevince boğarken, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
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