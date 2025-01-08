https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/akaryakita-zam-geldi-tabelalar-yine-degisti-1092442650.html
Akaryakıta zam geldi: Tabelalar yine değişti
Akaryakıta zam geldi: Tabelalar yine değişti
Sputnik Türkiye
Motorinin litre fiyatına 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T07:41+0300
2025-01-08T07:41+0300
2025-01-08T07:41+0300
ekonomi
ankara
izmir
motorin
benzin
zam
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.Motorinin litre fiyatında 98 kuruş fiyat artışına gidildi. Benzin fiyatında ise 1,26 kuruş zam yapılmıştı.Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 44.77 lira, Ankara'da 45.33 lira, İzmir'de 45.82 lira oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/meteorolojiden-kritik-uyari-saganakla-birlikte-kara-kis-geliyor-1092442008.html
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ankara, izmir, motorin, benzin, zam, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, akaryakıt, akaryakıt zammı
ankara, izmir, motorin, benzin, zam, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, akaryakıt, akaryakıt zammı
Akaryakıta zam geldi: Tabelalar yine değişti
Motorinin litre fiyatına 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.
Motorinin litre fiyatında 98 kuruş fiyat artışına gidildi. Benzin fiyatında ise 1,26 kuruş zam yapılmıştı.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 44.77 lira, Ankara'da 45.33 lira, İzmir'de 45.82 lira oldu.