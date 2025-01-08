https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/akaryakita-zam-geldi-tabelalar-yine-degisti-1092442650.html

Akaryakıta zam geldi: Tabelalar yine değişti

Akaryakıta zam geldi: Tabelalar yine değişti

Sputnik Türkiye

Motorinin litre fiyatına 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T07:41+0300

2025-01-08T07:41+0300

2025-01-08T07:41+0300

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fiyat artırımı

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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.Motorinin litre fiyatında 98 kuruş fiyat artışına gidildi. Benzin fiyatında ise 1,26 kuruş zam yapılmıştı.Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 44.77 lira, Ankara'da 45.33 lira, İzmir'de 45.82 lira oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/meteorolojiden-kritik-uyari-saganakla-birlikte-kara-kis-geliyor-1092442008.html

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