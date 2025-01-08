https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/akaryakit-devinin-satisi-son-anda-iptal-oldu-1092446646.html
Akaryakıt devinin satışı son anda iptal oldu
Akaryakıt devinin satışı son anda iptal oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Petrolleri’nin Zeren Group’a satışı, tüm onaylar alınmış olmasına rağmen son anda iptal edildi. Ticari beklentilerin karşılanmaması gerekçesiyle... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T10:34+0300
2025-01-08T10:34+0300
2025-01-08T10:34+0300
ekonomi
akaryakıt
türkiye akaryakıt bayileri petrol ve gaz şirketleri işveren sendikası
satış
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Akaryakıt sektöründe yılın en büyük anlaşmalarından biri olan Türkiye Petrolleri’nin (TP Petrol Dağıtım AŞ) Zeren Group’a satışı, son aşamada iptal edildi. Temmuz 2024’te imzalanan sözleşme ve 19 Kasım’da Rekabet Kurumu’ndan alınan onaya rağmen Zeren Group, ticari beklentilerin karşılanmadığını belirterek süreci durdurdu.Ticari beklentiler nedeniyle çekildiZeren Group, yaptığı açıklamada sürdürülebilir büyüme hedefleri ve paydaş çıkarlarını gözeterek satın alma sürecinden çekilme kararı aldığını duyurdu. Şirket, “Ara dönemde Türkiye Petrolleri ile ilgili ticari beklentilerimizin karşılanamaması sebebiyle bu kararı aldık,” ifadelerini kullandı.2024 yılının Temmuz ayında Zeren Group ile Türkiye Petrolleri arasında yapılan sözleşme ile anlaşma başlamıştı. Yurt içinde 700’e yakın akaryakıt istasyonu ve 8 dolum tesisi bulunan Türkiye Petrolleri’nin devri, 2025 yılı itibarıyla tamamlanması bekleniyordu. Ancak anlaşmanın iptali, sektörde şaşkınlıkla karşılandı.Zeren Group, akaryakıt sektöründeki büyüme hedeflerinden vazgeçmediğini vurguladı. Şirket açıklamasında, “Enerji sektöründeki yatırımlarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yakın dönemde yeni stratejik adımlarımızı kamuoyuna duyuracağız,” dedi. Zeren Group, daha önce Alpet’i satın alarak sektöre giriş yapmıştı.
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akaryakıt, türkiye akaryakıt bayileri petrol ve gaz şirketleri işveren sendikası, satış
akaryakıt, türkiye akaryakıt bayileri petrol ve gaz şirketleri işveren sendikası, satış
Akaryakıt devinin satışı son anda iptal oldu
Türkiye Petrolleri’nin Zeren Group’a satışı, tüm onaylar alınmış olmasına rağmen son anda iptal edildi. Ticari beklentilerin karşılanmaması gerekçesiyle süreçten çekilen Zeren Group, enerji sektöründeki yatırımlarını sürdüreceğini açıkladı. Satışın iptali akaryakıt sektöründe büyük yankı uyandırdı.
Akaryakıt sektöründe yılın en büyük anlaşmalarından biri olan Türkiye Petrolleri’nin (TP Petrol Dağıtım AŞ) Zeren Group’a satışı, son aşamada iptal edildi. Temmuz 2024’te imzalanan sözleşme ve 19 Kasım’da Rekabet Kurumu’ndan alınan onaya rağmen Zeren Group, ticari beklentilerin karşılanmadığını belirterek süreci durdurdu.
Ticari beklentiler nedeniyle çekildi
Zeren Group, yaptığı açıklamada sürdürülebilir büyüme hedefleri ve paydaş çıkarlarını gözeterek satın alma sürecinden çekilme kararı aldığını duyurdu. Şirket, “Ara dönemde Türkiye Petrolleri ile ilgili ticari beklentilerimizin karşılanamaması sebebiyle bu kararı aldık,” ifadelerini kullandı.
2024 yılının Temmuz ayında Zeren Group ile Türkiye Petrolleri arasında yapılan sözleşme ile anlaşma başlamıştı. Yurt içinde 700’e yakın akaryakıt istasyonu ve 8 dolum tesisi bulunan Türkiye Petrolleri’nin devri, 2025 yılı itibarıyla tamamlanması bekleniyordu. Ancak anlaşmanın iptali, sektörde şaşkınlıkla karşılandı.
Zeren Group, akaryakıt sektöründeki büyüme hedeflerinden vazgeçmediğini vurguladı. Şirket açıklamasında, “Enerji sektöründeki yatırımlarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yakın dönemde yeni stratejik adımlarımızı kamuoyuna duyuracağız,” dedi. Zeren Group, daha önce Alpet’i satın alarak sektöre giriş yapmıştı.