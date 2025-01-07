Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de bildirilen HMPV salgınıyla ilgili açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Dünyada ve Türkiye’de 2025 ekonomi tahminleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Umur Tugay Yücel: 'Suriye'deki istikrarsızlığın ve güvensizliğin en büyük zararını yaşayacak ülke Türkiye'dir'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Barış Terkoğlu: ‘Türkiye birinci açılım sürecinde emperyal bir projeye doğru götürülüyordu’
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TESKON Başkanı Yahya Sağır: 'Enerji bakanlığının düzenlemesinden dolayı ortak alan elektrik giderleri iki katına çıktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Terkoğlu: ‘İmralı tutanaklarında geçen Öcalan'ın vizyonunun benzeri bir süreç yaşanıyor’
18:12
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/dunya-saglik-orgutunden-cinde-bildirilen-hmpv-salginiyla-ilgili-aciklama--1092430849.html
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de bildirilen HMPV salgınıyla ilgili açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de bildirilen HMPV salgınıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de bildirilen solunum yolu hastalıklarıyla ilgili açıklama yaptı ve kış mevsimi için olağan seviyelerde olduğunu açıkladı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T15:53+0300
2025-01-07T15:56+0300
sağlik
dünya sağlık örgütü (dsö)
çin
insan metapnömovirüsü (hmpv)
salgın
salgın hastalık
koronavirüs
korona
kovid-19
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/06/1062037182_0:258:2725:1790_1920x0_80_0_0_6f919551ea7610dc48f55ef77a42309a.jpg
Tüm dünya, geçtiğimiz hafta Çin'de başlayan ve Kovid-19'a benzeyen metapnömovirüsü (HMPV) nedeniyle diken üstünde. HMPV virüsünün yeni bir korona salgınına yol açabileceği endişesi yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Çin'de bildirilen solunum yolu hastalıklarının kış mevsimi için olağan seviyelerde olduğunu söyledi. Beklenilen artış Çin'de görülen solunum yolu virüslerine ve özellikle insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına yönelik medyanın önemli bir ilgisi olduğuna işaret eden Harris, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin raporunda, kış aylarında beklenildiği gibi ülkede bir dizi solunum yolu enfeksiyonunda artış olduğunun aktarıldığını hatırlattı. Harris, Çin'in grip benzeri hastalıklar ve şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonları için bir koruyucu gözetim sistemi olduğunu hatırlatarak, "Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu enfeksiyonlara neden olan patojenler biliniyor. Bunlar arasında mevsimsel grip virüsü, solunum sinsityal virüsü (RSV), HMPV ve Kovid-19'a neden olan virüs yer alıyor." dedi.Çin'de patojenler arasında en yaygın olanın mevsimsel grip olduğunu ve bunun arttığını belirten Harris, geçen yıl sonunda grip için pozitif test oranının semptom gösteren kişiler arasında yüzde 30'dan fazla olduğunu kaydetti.Harris, "Çin'de bildirilen solunum yolu enfeksiyonu seviyeleri kış mevsimi için olağan seviyede. Yetkililer hastane kullanımının şu anda geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğunu, acil durum bildirimi veya müdahalesi yapılmadığını bildiriyor. DSÖ'nün Küresel Grip Gözetim ve Müdahale Sistemi, şu anda kış mevsiminin yaşandığı Asya, Avrupa, Afrika'nın bazı bölgeleri ve Karayipler'deki birkaç ülkede gripte artan eğilimler kaydetti." ifadelerini kullandı.Önlemlere dikkat çektiHMPV'nin yeni bir virüs olmadığını ve ilk olarak 2001'de görüldüğünü de hatırlatan Harris, bunun kış ve ilkbaharda dolaşan yaygın bir virüs olduğunu anımsattı. Harris, DSÖ'nün kış mevsiminde hasta olmaktan kaçınmanın ve basit önlemler almanın virüsün yayılmasını önleyebileceğini de söyledi.Yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf kişilerin daha yüksek risk grubunda olduğuna da dikkati çeken Harris, bu kişilerin hasta hissetmeleri halinde tıbbi yardım alması gerektiğini de söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/cinde-artan-vakalar-endise-yaratiyor-hizla-yayilan-hmpv-salgini-nedir-maske-ve-sosyal-mesafe-geri-1092380311.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/06/1062037182_0:3:2725:2046_1920x0_80_0_0_9af5d576d795f9f317a804547129bf44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dünya sağlık örgütü (dsö), çin, insan metapnömovirüsü (hmpv), salgın, salgın hastalık, koronavirüs, korona, kovid-19
dünya sağlık örgütü (dsö), çin, insan metapnömovirüsü (hmpv), salgın, salgın hastalık, koronavirüs, korona, kovid-19

Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de bildirilen HMPV salgınıyla ilgili açıklama

15:53 07.01.2025 (güncellendi: 15:56 07.01.2025)
© Sputnik / Михаил АлаеддинLübnan - koronavirüs - hastane
Lübnan - koronavirüs - hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© Sputnik / Михаил Алаеддин
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de bildirilen solunum yolu hastalıklarıyla ilgili açıklama yaptı ve kış mevsimi için olağan seviyelerde olduğunu açıkladı.
Tüm dünya, geçtiğimiz hafta Çin'de başlayan ve Kovid-19'a benzeyen metapnömovirüsü (HMPV) nedeniyle diken üstünde. HMPV virüsünün yeni bir korona salgınına yol açabileceği endişesi yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Çin'de bildirilen solunum yolu hastalıklarının kış mevsimi için olağan seviyelerde olduğunu söyledi.

Beklenilen artış

Çin'de görülen solunum yolu virüslerine ve özellikle insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına yönelik medyanın önemli bir ilgisi olduğuna işaret eden Harris, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin raporunda, kış aylarında beklenildiği gibi ülkede bir dizi solunum yolu enfeksiyonunda artış olduğunun aktarıldığını hatırlattı. Harris, Çin'in grip benzeri hastalıklar ve şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonları için bir koruyucu gözetim sistemi olduğunu hatırlatarak, "Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu enfeksiyonlara neden olan patojenler biliniyor. Bunlar arasında mevsimsel grip virüsü, solunum sinsityal virüsü (RSV), HMPV ve Kovid-19'a neden olan virüs yer alıyor." dedi.
Çin'de patojenler arasında en yaygın olanın mevsimsel grip olduğunu ve bunun arttığını belirten Harris, geçen yıl sonunda grip için pozitif test oranının semptom gösteren kişiler arasında yüzde 30'dan fazla olduğunu kaydetti.
Harris, "Çin'de bildirilen solunum yolu enfeksiyonu seviyeleri kış mevsimi için olağan seviyede. Yetkililer hastane kullanımının şu anda geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğunu, acil durum bildirimi veya müdahalesi yapılmadığını bildiriyor. DSÖ'nün Küresel Grip Gözetim ve Müdahale Sistemi, şu anda kış mevsiminin yaşandığı Asya, Avrupa, Afrika'nın bazı bölgeleri ve Karayipler'deki birkaç ülkede gripte artan eğilimler kaydetti." ifadelerini kullandı.

Önlemlere dikkat çekti

HMPV'nin yeni bir virüs olmadığını ve ilk olarak 2001'de görüldüğünü de hatırlatan Harris, bunun kış ve ilkbaharda dolaşan yaygın bir virüs olduğunu anımsattı. Harris, DSÖ'nün kış mevsiminde hasta olmaktan kaçınmanın ve basit önlemler almanın virüsün yayılmasını önleyebileceğini de söyledi.
Yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf kişilerin daha yüksek risk grubunda olduğuna da dikkati çeken Harris, bu kişilerin hasta hissetmeleri halinde tıbbi yardım alması gerektiğini de söyledi.
Danimarka - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
SAĞLIK
Çin’de artan vakalar endişe yaratıyor: Hızla yayılan HMPV salgını nedir? Maske ve sosyal mesafe geri mi dönüyor?
Dün, 09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала