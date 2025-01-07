https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/dunya-saglik-orgutunden-cinde-bildirilen-hmpv-salginiyla-ilgili-aciklama--1092430849.html

Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de bildirilen HMPV salgınıyla ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de bildirilen HMPV salgınıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de bildirilen solunum yolu hastalıklarıyla ilgili açıklama yaptı ve kış mevsimi için olağan seviyelerde olduğunu açıkladı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T15:53+0300

2025-01-07T15:53+0300

2025-01-07T15:56+0300

sağlik

dünya sağlık örgütü (dsö)

çin

insan metapnömovirüsü (hmpv)

salgın

salgın hastalık

koronavirüs

korona

kovid-19

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Tüm dünya, geçtiğimiz hafta Çin'de başlayan ve Kovid-19'a benzeyen metapnömovirüsü (HMPV) nedeniyle diken üstünde. HMPV virüsünün yeni bir korona salgınına yol açabileceği endişesi yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Çin'de bildirilen solunum yolu hastalıklarının kış mevsimi için olağan seviyelerde olduğunu söyledi. Beklenilen artış Çin'de görülen solunum yolu virüslerine ve özellikle insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına yönelik medyanın önemli bir ilgisi olduğuna işaret eden Harris, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin raporunda, kış aylarında beklenildiği gibi ülkede bir dizi solunum yolu enfeksiyonunda artış olduğunun aktarıldığını hatırlattı. Harris, Çin'in grip benzeri hastalıklar ve şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonları için bir koruyucu gözetim sistemi olduğunu hatırlatarak, "Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu enfeksiyonlara neden olan patojenler biliniyor. Bunlar arasında mevsimsel grip virüsü, solunum sinsityal virüsü (RSV), HMPV ve Kovid-19'a neden olan virüs yer alıyor." dedi.Çin'de patojenler arasında en yaygın olanın mevsimsel grip olduğunu ve bunun arttığını belirten Harris, geçen yıl sonunda grip için pozitif test oranının semptom gösteren kişiler arasında yüzde 30'dan fazla olduğunu kaydetti.Harris, "Çin'de bildirilen solunum yolu enfeksiyonu seviyeleri kış mevsimi için olağan seviyede. Yetkililer hastane kullanımının şu anda geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğunu, acil durum bildirimi veya müdahalesi yapılmadığını bildiriyor. DSÖ'nün Küresel Grip Gözetim ve Müdahale Sistemi, şu anda kış mevsiminin yaşandığı Asya, Avrupa, Afrika'nın bazı bölgeleri ve Karayipler'deki birkaç ülkede gripte artan eğilimler kaydetti." ifadelerini kullandı.Önlemlere dikkat çektiHMPV'nin yeni bir virüs olmadığını ve ilk olarak 2001'de görüldüğünü de hatırlatan Harris, bunun kış ve ilkbaharda dolaşan yaygın bir virüs olduğunu anımsattı. Harris, DSÖ'nün kış mevsiminde hasta olmaktan kaçınmanın ve basit önlemler almanın virüsün yayılmasını önleyebileceğini de söyledi.Yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf kişilerin daha yüksek risk grubunda olduğuna da dikkati çeken Harris, bu kişilerin hasta hissetmeleri halinde tıbbi yardım alması gerektiğini de söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/cinde-artan-vakalar-endise-yaratiyor-hizla-yayilan-hmpv-salgini-nedir-maske-ve-sosyal-mesafe-geri-1092380311.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), çin, insan metapnömovirüsü (hmpv), salgın, salgın hastalık, koronavirüs, korona, kovid-19