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7.1 büyüklüğündeki Tibet depreminde kurtarma çalışmaları devam ediyor: Ölü sayısı 126'ya yükseldi
7.1 büyüklüğündeki Tibet depreminde kurtarma çalışmaları devam ediyor: Ölü sayısı 126'ya yükseldi
Sputnik Türkiye
Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde can kayıpları artıyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
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Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 126'ya yükselirken, 188 kişi yaralandı. Deprem, Salı sabahı Everest Dağı'na yakınlığı nedeniyle turistler arasında popüler bir kırsal alan olan Xigaze şehrindeki Dingri İlçesi'nde meydana geldi.14 binden fazla kurtarma görevlisinin en az 126 kişinin ölümüne yol açan güçlü bir depremin ardından kurtulanları arama çalışmalarına devam etmek için Tibet'e geldiği bildirildi. Everest Dağı'nın tabanından yaklaşık 50 mil uzaklıkta meydana gelen depremde binlerce evin yıkıldığı ve depremden bu yana 400'den fazla kişinin kurtarıldığını söyleniyor.Gece boyunca -16C'ye düşen kış sıcaklıkları nedeniyle sekteye uğrayan arama kurtarma operasyonun devam ettiği bildirildi. Dün meydana gelen depremin Çin'in son yıllarda gördüğü en ölümcül depremlerden biri olduğu söyleniyor.ABD Jeoloji Araştırması'nın verilerine göre 10 km derinlikte meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem, Tibet'e komşu olan Nepal ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/tibeti-71-buyuklugunde-deprem-vurdu-hindistan-bile-hissetti-cok-sayida-bina-yikildi-en-az-9-kisi-1092409620.html
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asya & pasifik, asya, çin, tibet, everest dağı, xinhua, deprem
asya & pasifik, asya, çin, tibet, everest dağı, xinhua, deprem

7.1 büyüklüğündeki Tibet depreminde kurtarma çalışmaları devam ediyor: Ölü sayısı 126'ya yükseldi

10:20 08.01.2025
© AP Photo / Vincent YuÇin'de deprem
Çin'de deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Vincent Yu
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Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde can kayıpları artıyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ölü sayısı 126'ya yükselirken depremde 188 kişi yaralandı.
Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 126'ya yükselirken, 188 kişi yaralandı. Deprem, Salı sabahı Everest Dağı'na yakınlığı nedeniyle turistler arasında popüler bir kırsal alan olan Xigaze şehrindeki Dingri İlçesi'nde meydana geldi.
14 binden fazla kurtarma görevlisinin en az 126 kişinin ölümüne yol açan güçlü bir depremin ardından kurtulanları arama çalışmalarına devam etmek için Tibet'e geldiği bildirildi. Everest Dağı'nın tabanından yaklaşık 50 mil uzaklıkta meydana gelen depremde binlerce evin yıkıldığı ve depremden bu yana 400'den fazla kişinin kurtarıldığını söyleniyor.
Gece boyunca -16C'ye düşen kış sıcaklıkları nedeniyle sekteye uğrayan arama kurtarma operasyonun devam ettiği bildirildi. Dün meydana gelen depremin Çin'in son yıllarda gördüğü en ölümcül depremlerden biri olduğu söyleniyor.
ABD Jeoloji Araştırması'nın verilerine göre 10 km derinlikte meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem, Tibet'e komşu olan Nepal ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedildi.
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