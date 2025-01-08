https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/47-yasindaki-kadin-tuvalette-hayatini-kaybetti-3-gun-sonra-fark-edildi-1092470143.html

47 yaşındaki kadın tuvalette hayatını kaybetti: 3 gün sonra fark edildi

47 yaşındaki kadın tuvalette hayatını kaybetti: 3 gün sonra fark edildi

Sputnik Türkiye

İngiltere'de bir restoranın engelli tuvaletinde üç gün boyunca ölü bulunan 47 yaşındaki Sabrina Marlynn Lyttle’ın acılı kızı, olayla ilgili konuştu. Jade... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T19:06+0300

2025-01-08T19:06+0300

2025-01-08T19:06+0300

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Restoran tuvaletine giren 47 yaşındaki kadın üç gün sonra ölü olarak bulundu.Birleşik Krallık'ın Blackpool kentinde bulunan bir restoranın engelli tuvaletinde, 47 yaşındaki Sabrina Marlynn Lyttle isimli kadının cansız bedeni bulundu. Ölen kadının kızı Jade Casey, annesinin evsiz olduğunu ancak neden tuvalete girdiğini bilmediklerini söyledi. Üç gün boyunca kadını tuvalette fark etmediklerini belirten restoran çalışanları üzüntü duyduklarını ifade etti. Olay hakkında detayları paylaşan kızı Jade “Polis, müşterilerin tuvalete giremediklerini söylediklerini ancak bunun kilit sorunuyla ilgili olduğunu düşündüklerini belirtti. Daha sonra engelli tuvaletini çilingirle açıp, üç gün sonra cesedini buldular” dedi. Ölü kadının uyuşturucu bağımlılığı ve son 25 yılda sık sık evsiz kaldığı belirtilirken, kızı annesinin gerçekten iyi bir insan olduğunu, neşeli ve yardımsever bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi. Yerel Polis, olayın şüpheli olmadığını ancak inceleme başlatıldığını açıkladı.

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