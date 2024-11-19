https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/g20-liderler-zirvesinde-rahatsizlanarak-hastaneye-kaldirilan-paraguay-devlet-baskani-penanin-durumu-1090551875.html

G20 Liderler Zirvesi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Paraguay Devlet Başkanı Pena'nın durumu iyi

G20 Liderler Zirvesi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Paraguay Devlet Başkanı Pena'nın durumu iyi

Sputnik Türkiye

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Paraguay Devlet Başkanı... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

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G20 Liderler Zirvesi sırasında dün akşam göğüs ağrısı yaşayan Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ambülansla hastaneye kaldırıldı. Pena'nın eşi Leticia Ocampos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Durumu iyi, hâlâ gözlem altında ve Rio de Janeiro'daki Samaritan Hastanesi'nde (test) sonuçlarını bekliyor" açıklamasını yaptı.Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana ise Pena ile görüştüğünü kaydederek, "Durumu iyi ve tıbbi tetkiklerinin sonuçlarını bekliyor" ifadesini kullandı. Rio de Janeiro'daki Samaritano Hastanesi yaptığı açıklamada, Pena'nın bazı tıbbi testlere tabi tutulduğunu ifade ederek durumunun iyi olduğunu açıkladı.Ağustos 2023'te göreve başlayan 46 yaşındaki Pena, ülkenin en genç devlet başkanı. Ekonomist olan Pena, Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın Colorado siyasi partisinden seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/g20-liderlerinden-bildirge-ukrayna-gazze-ve-lubnandaki-duruma-dikkat-cekildi-1090543453.html

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