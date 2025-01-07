https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/unlu-televizyoncu-muge-anliyi-bile-sasirtmayi-basardilar-boylesini-ilk-kez-goruyorum-1092427245.html
Ünlü televizyoncu Müge Anlı'yı bile şaşırtmayı başardılar: 'Böylesini ilk kez görüyorum'
Ünlü televizyoncu Müge Anlı'yı bile şaşırtmayı başardılar: 'Böylesini ilk kez görüyorum'
Sputnik Türkiye
Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'da işlenen Nezaket Uyur cinayetiyle ilgili ortaya atılan yeni iddialar ünlü programcıyı bile şaşırttı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T14:19+0300
2025-01-07T14:19+0300
2025-01-07T14:19+0300
yaşam
müge anlı
nezaket uyur
cinayet
faili meçhul cinayet
seri cinayet
müge anlı ile tatlı sert
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20 yıl önce ortadan kaybolan Nezaket Uyur cinayetiyle ilgili olayda ortaya atılan yeni iddialar ortalığı karıştırdı. Uyur'un cinayetinde adı geçen Nihat Önel isimli kişinin yakınları kız kardeşlerinin de bu kişiler tarafından öldürüldüğünü açıklamasının ardından bir kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Bu olayda altı kişinin öldürülmüş olabileceğini belirten ünlü televizyoncu Müge Anlı ise tepkisini, "Böylesini ilk kez görüyorum" diyerek gösterdi. Televizyoncu Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında, 20 yıl önce cinayete kurban giden Nezaket Uyur olayı mercek altına alındı. Anlı, cinayetle ilgili eski eşi ve beş kişinin gözaltına alındığını ve cinayeti itiraf ettiklerini açıklamıştı. İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf'un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi. Yeni iddialar Anlı'yı da şoke ettiNezaket Uyur'un cinayeti ile ilgili adı geçen ve şu anda Sinop Cezaevi'nde olduğu belirtilen Nihat Önel'in o dönem kardeşlere yardım ettiği iddia edildi. Cinayetle ilgili konuşan gizli bir tanık ise bu olayın dışında başka cinayetlerin de işlendiğini ve altı kişinin faili meçhul cinayete kurban gittiğini iddia etti. Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı ise, "20 yıldır yaptığım bu programda böylesini ilk kez görüyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/muge-anlida-yeni-palu-ailesi-vakasi-nezaket-uyur-cinayetinde-adi-gecen-isim-seri-katil-mi-1092392009.html
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müge anlı tatlı sert, müge anlı nezaket uyur, müge anlı programı, müge anlı cinayet
müge anlı tatlı sert, müge anlı nezaket uyur, müge anlı programı, müge anlı cinayet
Ünlü televizyoncu Müge Anlı'yı bile şaşırtmayı başardılar: 'Böylesini ilk kez görüyorum'
Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'da işlenen Nezaket Uyur cinayetiyle ilgili ortaya atılan yeni iddialar ünlü programcıyı bile şaşırttı.
20 yıl önce ortadan kaybolan Nezaket Uyur cinayetiyle ilgili olayda ortaya atılan yeni iddialar ortalığı karıştırdı. Uyur'un cinayetinde adı geçen Nihat Önel isimli kişinin yakınları kız kardeşlerinin de bu kişiler tarafından öldürüldüğünü açıklamasının ardından bir kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Bu olayda altı kişinin öldürülmüş olabileceğini belirten ünlü televizyoncu Müge Anlı ise tepkisini, "Böylesini ilk kez görüyorum" diyerek gösterdi.
Televizyoncu Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında, 20 yıl önce cinayete kurban giden Nezaket Uyur olayı mercek altına alındı. Anlı, cinayetle ilgili eski eşi ve beş kişinin gözaltına alındığını ve cinayeti itiraf ettiklerini açıklamıştı. İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf'un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi.
Yeni iddialar Anlı'yı da şoke etti
Nezaket Uyur'un cinayeti ile ilgili adı geçen ve şu anda Sinop Cezaevi'nde olduğu belirtilen Nihat Önel'in o dönem kardeşlere yardım ettiği iddia edildi. Cinayetle ilgili konuşan gizli bir tanık ise bu olayın dışında başka cinayetlerin de işlendiğini ve altı kişinin faili meçhul cinayete kurban gittiğini iddia etti. Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı ise, "20 yıldır yaptığım bu programda böylesini ilk kez görüyorum" dedi.
Annelerini bulmak için başvurmuşlardı
2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurmuştu.