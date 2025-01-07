https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/unlu-televizyoncu-muge-anliyi-bile-sasirtmayi-basardilar-boylesini-ilk-kez-goruyorum-1092427245.html

Ünlü televizyoncu Müge Anlı'yı bile şaşırtmayı başardılar: 'Böylesini ilk kez görüyorum'

Ünlü televizyoncu Müge Anlı'yı bile şaşırtmayı başardılar: 'Böylesini ilk kez görüyorum'

Sputnik Türkiye

Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'da işlenen Nezaket Uyur cinayetiyle ilgili ortaya atılan yeni iddialar ünlü programcıyı bile şaşırttı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T14:19+0300

2025-01-07T14:19+0300

2025-01-07T14:19+0300

yaşam

müge anlı

nezaket uyur

cinayet

faili meçhul cinayet

seri cinayet

müge anlı ile tatlı sert

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20 yıl önce ortadan kaybolan Nezaket Uyur cinayetiyle ilgili olayda ortaya atılan yeni iddialar ortalığı karıştırdı. Uyur'un cinayetinde adı geçen Nihat Önel isimli kişinin yakınları kız kardeşlerinin de bu kişiler tarafından öldürüldüğünü açıklamasının ardından bir kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Bu olayda altı kişinin öldürülmüş olabileceğini belirten ünlü televizyoncu Müge Anlı ise tepkisini, "Böylesini ilk kez görüyorum" diyerek gösterdi. Televizyoncu Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında, 20 yıl önce cinayete kurban giden Nezaket Uyur olayı mercek altına alındı. Anlı, cinayetle ilgili eski eşi ve beş kişinin gözaltına alındığını ve cinayeti itiraf ettiklerini açıklamıştı. İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf'un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi. Yeni iddialar Anlı'yı da şoke ettiNezaket Uyur'un cinayeti ile ilgili adı geçen ve şu anda Sinop Cezaevi'nde olduğu belirtilen Nihat Önel'in o dönem kardeşlere yardım ettiği iddia edildi. Cinayetle ilgili konuşan gizli bir tanık ise bu olayın dışında başka cinayetlerin de işlendiğini ve altı kişinin faili meçhul cinayete kurban gittiğini iddia etti. Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı ise, "20 yıldır yaptığım bu programda böylesini ilk kez görüyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/muge-anlida-yeni-palu-ailesi-vakasi-nezaket-uyur-cinayetinde-adi-gecen-isim-seri-katil-mi-1092392009.html

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